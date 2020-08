Quali sono le novità Amazon Prime Video di settembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il catalogo dell’ormai collaudato servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, si allarga sempre più con il passare dei mesi, e in questo settembre 2020 non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming (è possibile che la lista non sia completa). Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione, come sempre partendo dai film.

Film da vedere su Amazon Prime Video

My Spy (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di settembre 2020 con My Spy, una action comedy original con Dave Bautista e Chloe Coleman. Un agente della CIA viene degradato e inviato a sorvegliare in incognito una famiglia, trovandosi alla mercé di una ragazzina di nove anni che minaccia di fargli saltare la copertura.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 settembre 2020.

My Spy, il trailer ufficiale

Sonic – Il film

Dopo il periodo di pay per view, a settembre 2020 entra a far parte dell’abbonamento Amazon Prime Video anche Sonic – Il film, basato sul popolare franchise videoludico della SEGA con protagonista un riccio antropomorfo dotato di sorprendenti poteri. Sonic si ritrova a dover salvare la Terra (e sé stesso) dalle mire del dottor Ivo Robotnik con l’aiuto inatteso dello sceriffo Tom Wachowski

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 settembre 2020.

Sonic – Il film, il trailer ufficiale

All In: The Fight for Democracy (original)

Alla vigilia delle elezioni presidenziali degli USA del 2020, All In: The Fight for Democracy analizza la questione della cosiddetta “voters suppression”, intrecciando esperienze personali dei narratori, attivismo contemporaneo e approfondimenti storici. Partendo dal punto di vista di Stacey Abrams, ex Leader di Minoranza alla Camera dei Rappresentanti della Georgia, il docu-film offre uno sguardo più intimo sulle leggi e le barriere al voto.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 18 settembre 2020.

All In: The Fight for Democracy, il trailer ufficiale

The Postcard Killings (original)

Le novità Amazon Prime Video di settembre 2020 comprendono anche The Postcard Killings, tratto dall’omonimo romanzo di James Patterson e Liza Marklund. La storia del detective Jacob Kanon (Jeffrey Dean Morgan), il cui mondo viene sconvolto dall’omicidio della figlia e del genero: il delitto è legato a un serie di omicidi che sta sconvolgendo l’Europa, che vengono accompagnati dall’invio di una cartolina a un giornalista locale.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 settembre 2020.

The Postcard Killings, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2020

I magnifici 7 – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Millennium – Uomini che odiano le donne – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Benvenuti a Marwen – 8 settembre 2020

– 8 settembre 2020 Maria regina di Scozia – 8 settembre 2020

– 8 settembre 2020 Bushwick – 10 settembre 2020

– 10 settembre 2020 Point Break – 10 settembre 2020

– 10 settembre 2020 Tomb Raider – 11 settembre 2020

– 11 settembre 2020 Lupin III: The First – 15 settembre 2020

– 15 settembre 2020 Dragon Trainer – 21 settembre 2020

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Lost – 7 stagioni

Sicuramente non una serie inedita, ma una delle più apprezzate del primo decennio 2000: su Amazon Prime Video arriva la serie completa di Lost, serie TV mistery che racconta la storia di 48 sopravvissuti a un incidente aereo, costretti ad accamparsi su un’isola apparentemente disabilitata: i soccorsi tardano ad arrivare, e strani eventi inspiegabili iniziano ad accadere.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 1 settembre 2020.

Lost, il trailer ufficiale di lancio

The Boys – stagione 2 (original)

Apriamo le vere e proprie novità Amazon Prime Video di settembre 2020 tra le serie TV con il botto, perché arriva finalmente l’attesa seconda stagione di The Boys. La serie, ideata da Eric Kripke, segue le vicende di alcuni supereroi che fanno un uso improprio dei loro poteri: il gruppetto di “antieroi” capitanato da Billy Butcher (Karl Urban) non ci sta e vuole mostrare al mondo ciò che sono davvero. La stagione 2 si apre con i Boys in fuga dalla legge.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 4 settembre 2020.

The Boys 2, il trailer ufficiale

Fear the Walking Dead – stagione 5

Dopo il passaggio su MTV, arriva su Amazon Prime Video l’attesa quinta stagione di Fear the Walking Dead, serie TV spin-off di The Walking Dead basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. Continua la lotta per la sopravvivenza dei protagonisti rimasti dopo quattro dure stagioni, tra zombie e lotte tra i vivi.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 14 settembre 2020.

Fear the Walking Dead 5, il trailer ufficiale

Fernando

Tra le novità Amazon Prime Video di settembre 2020 anche Fernando, una serie TV imperdibile per gli amanti delle corse e della Formula 1. Questa nuova docu-serie è un ritratto del due volte campione del mondo F1 Fernando Alonso, che tornerà nel “circus” dalla prossima stagione: in cinque episodi viene mostrata la passione di Alonso per le competizioni ai massimi livelli, dalla 500 Miglia di Indianapolis alla 24 Ore di Le Mans.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 25 settembre 2020.

Fernando, il trailer ufficiale

Doom Patrol – stagione 2

In arrivo su Amazon Prime Video la seconda stagione di Doom Patrol, serie TV targata DC Comics su uno strano gruppo di eroi: ogni membro ha subito un terribile incidente che gli ha dato abilità sovrumane, ma che lo ha anche lasciato sfigurato. La nuova serie riprende subito dopo la sconfitta di Mr. Nobody, mentre tutti cercano di affrontare in modo diverso il tradimento subito.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 28 settembre 2020.

Doom Patrol 2, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

All or nothing: Tottenham Hotspur – 31 agosto 2020

– 31 agosto 2020 Buffy, l’ammazzavampiri (7 stagioni) – 1 settembre 2020

(7 stagioni) – 1 settembre 2020 Call the Midwife (5 stagioni) – 1 settembre 2020

(5 stagioni) – 1 settembre 2020 Lost (6 stagioni) – 1 settembre 2020

(6 stagioni) – 1 settembre 2020 The Americans (6 stagioni) – 1 settembre 2020

(6 stagioni) – 1 settembre 2020 Criminal Minds (stagione 14) – 7 settembre 2020

(stagione 14) – 7 settembre 2020 Fargo (3 stagioni) – 9 settembre 2020

(3 stagioni) – 9 settembre 2020 The Good Fight (stagione 2) – 12 settembre 2020

(stagione 2) – 12 settembre 2020 Bones (12 stagioni) – 15 settembre 2020

(12 stagioni) – 15 settembre 2020 Le avventure di Lupin III (stagione 1) – 15 settembre 2020

(stagione 1) – 15 settembre 2020 Le nuove avventure di Lupin III (4 stagioni) – 15 settembre 2020

(4 stagioni) – 15 settembre 2020 Lupin, l’incorreggibile Lupin (stagione 1) – 15 settembre 2020

(stagione 1) – 15 settembre 2020 I Griffin (stagione 17) – 16 settembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a settembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre per gli altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

