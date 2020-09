Quali sono le novità di Infinity TV a settembre 2020 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tante new entry: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV in questi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a settembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Tenete conto che alcune date potrebbero differire per eventuali cambiamenti nella programmazione. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity TV

Animali notturni

Apriamo le novità Infinity TV di settembre 2020 con Animali notturni, film drammatico diretto da Tom Ford con Amy Adams, Jake Gyllenhaal e Isla Fisher. Susan riceve un pacco contenente un manoscritto inviatole dall’ex marito Edward: il libro è dedicato a lei, ma il suo contenuto violento e sconvolgente la porta a ricordare la sua relazione.

Disponibile su Infinity TV dall’1 settembre 2020.

Animali notturni, il trailer ufficiale

Dolor y Gloria

Arriva su Infinity TV a settembre 2020 Dolor y Gloria, film scritto e diretto da Pedro Almodóvar che ha permesso ad Antonio Banderas di ottenere il premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes. I ricordi portano l’acclamato regista cinematografico Salvador Mallo alla sua infanzia a Valencia, negli anni ’60, e agli inizi della sua carriera, nella Madrid degli anni ’80.

Disponibile su Infinity TV dal 2 settembre 2020.

GUARDA SU Sky Go Infinity

ACQUISTA € 9.99 € 11.99 € 10.99 € 9.99

Dolor y Gloria, il trailer ufficiale

Prova a prendermi

Di certo non una prima visione, ma vale la pena segnalarvi tra gli arrivi di settembre 2020 su Infinity TV Prova a prendermi, film del 2002 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, adattamento cinematografico del romanzo autobiografico Catch Me if You Can di Frank Abagnale Jr. Un agente dell’FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è stato in grado di estorcere milioni di dollari in varie frodi.

Disponibile su Infinity TV dal 2 settembre 2020.

GUARDA SU Netflix

ACQUISTA € 9.99 € 9.99 € 11.99 € 9.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 Infinity

Prova a prendermi, il trailer ufficiale

Final Score

Su Infinity TV arriva anche Final Score, film d’azione diretto da Scott Mann con Dave Bautista e Pierce Brosnan. Un ex militare è costretto ad agire quando un gruppo di pericolosi e armati terroristi prende in ostaggio un intero stadio nel bel mezzo di una partita di calcio: tra il pubblico è presente anche sua nipote.

Disponibile su Infinity TV dal 6 settembre 2020.

GUARDA SU Amazon Infinity

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 5.99 € 5.99

NOLEGGIA € 4.99 € 3.49 € 3.99 € 3.99

Final Score, il trailer ufficiale

Godzilla II – King of the monsters

Le novità Infinity TV di settembre 2020 ci regalano Godzilla II – King of the monsters, sequel del film Godzilla del 2014 con Millie Bobby Brown, Vera Farmiga e Kyle Chandler. Dopo che il celebre e gigantesco mostro Godzilla si scontra con Mothra, Rodan e il mostro a tre teste King Ghidorah per la supremazia sulla Terra, l’agenzia criptozoologica Monarch cerca di salvare l’umanità dal disastro totale.

Disponibile su Infinity TV dal 12 settembre 2020.

Godzilla II – King of the monsters, il trailer ufficiale

Ready Player One

Torna su Infinity TV a settembre 2020 Ready Player One, film di fantascienza diretto da Steven Spielberg e adattamento cinematografico del romanzo Player One di Ernest Cline. Nel 2045 il mondo è sull’orlo del collasso e l’unica “salvezza” per l’umanità è l’universo virtuale di OASIS, creato da James Halliday; alla sua morte, quest’ultimo decide di lasciare tutto in eredità alla persona che sarà capace di vincere una speciale caccia al tesoro.

Disponibile su Infinity TV dal 13 settembre 2020.

ACQUISTA € 5.99 € 4.99 € 7.99 € 10.99 € 7.99

NOLEGGIA € 3.49

Ready Player One, il trailer ufficiale

Tornare a vincere

Arriva su Infinity TV a settembre 2020 Tornare a vincere, film diretto da Gavin O’Connor con protagonista Ben Affleck. Jack Cunningham, ex fenomeno della pallacanestro, si trova vicino alla rovina, scatenata da una drammatica perdita e dall’alcolismo; quando gli viene proposto di allenare una squadra giovanile, proverà a rimettersi in riga.

Disponibile su Infinity Premiere dal 25 settembre all’1 ottobre 2020.

ACQUISTA € 11.99 € 11.99 € 11.99 € 11.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 Infinity

Tornare a vincere, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

I figli degli uomini – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Jack Ryan – L’iniziazione – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Il viaggio delle ragazze – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Jack Reacher – La prova decisiva – 3 settembre 2020

– 3 settembre 2020 Una notte da leoni – 4 settembre 2020

– 4 settembre 2020 Gold- La grande truffa – 4 settembre 2020

– 4 settembre 2020 Richard Jewell (Infinity Premiere) – dal 4 al 10 settembre 2020

(Infinity Premiere) – dal 4 al 10 settembre 2020 L’evocazione – The Conjuring – 5 settembre 2020

– 5 settembre 2020 Un nemico che ti vuole bene – 6 settembre 2020

– 6 settembre 2020 Walking on sunshine – 8 settembre 2020

– 8 settembre 2020 Caccia al ladro – 9 settembre 2020

– 9 settembre 2020 No escape – Colpo di Stato – 10 settembre 2020

– 10 settembre 2020 Ogni maledetta domenica – 11 settembre 2020

– 11 settembre 2020 Me contro Te – La vendetta del Signor S (Infinity Premiere) – dall’11 al 17 settembre 2020

(Infinity Premiere) – dall’11 al 17 settembre 2020 Wonder Woman – 12 settembre 2020

– 12 settembre 2020 Jason Bourne – 13 settembre 2020

– 13 settembre 2020 The Witch – 13 settembre 2020

– 13 settembre 2020 Timetrip- Avventura nell’era vichinga – 14 settembre 2020

– 14 settembre 2020 Full Metal Jacket – 15 settembre 2020

– 15 settembre 2020 Transformers – 16 settembre 2020

– 16 settembre 2020 Braven – Il coraggioso – 17 settembre 2020

– 17 settembre 2020 Nessuno come noi – 18 settembre 2020

– 18 settembre 2020 La preda perfetta – A walk among the tombstones – 18 settembre 2020

– 18 settembre 2020 Doctor Sleep (Infinity Premiere) – dal 18 al 24 settembre 2020

(Infinity Premiere) – dal 18 al 24 settembre 2020 Come ti spaccio la famiglia – 19 settembre 2020

– 19 settembre 2020 Il principe cerca moglie – 20 settembre 2020

– 20 settembre 2020 Un viaggio indimenticabile – 22 settembre 2020

– 22 settembre 2020 Pongo il cane milionario – 25 settembre 2020

– 25 settembre 2020 L’uomo che uccise Don Chisciotte – 27 settembre 2020

– 27 settembre 2020 Ti presento Sofia – 30 settembre 2020

Serie TV da vedere su Infinity TV

All American – stagione 2

Le novità Infinity TV di settembre 2020 tra le serie TV si aprono con la seconda stagione di All American (la prima è già interamente disponibile sulla piattaforma), serie ispirata alla vita dell’ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Dopo il finale della prima stagione, che ha visto il match tra Beverly Eagles e Crenshaw Chargers, molte cose sono cambiate e un segreto rischia di venire a galla.

Disponibile su Infinity TV dal 2 settembre 2020.

GUARDA SU Sky Go Infinity

All American 2, il trailer ufficiale

Roswell, New Mexico – stagione 2

Basata sulla serie di libri Roswell High, arriva su Infinity TV la seconda stagione di Roswell, New Mexico. La serie TV, reboot dello show andato in onda tra il 1999 e il 2002, racconta la storia di una ragazza, figlia di immigrati, che scopre che il ragazzo per cui aveva una cotta è in realtà un alieno. In questa seconda stagione scopriremo cosa è successo a Max dopo gli eventi accaduti nel finale.

Disponibile su Infinity TV dal 4 settembre 2020.

Roswell, New Mexico 2, il trailer ufficiale

The Sinner – stagione 3

Tra le novità Infinity TV di settembre 2020 arriva anche la terza stagione di The Sinner, serie TV antologica la cui prima stagione è basata sull’omonimo romanzo di Petra Hammesfahr. Un grave incidente automobilistico costringe il detective Ambrose (Bill Pullman), unico personaggio che rimane “stabile” nella serie, a trasferirsi lontano da casa: dovrà affrontare una delle inchieste più inquietanti e disturbanti della sua vita.

Disponibile su Infinity TV dal 10 settembre 2020.

The Sinner 3, il trailer ufficiale

Katy Keene

Spin-off della serie di successo Riverdale, arriva su Infinity TV Katy Keene, sviluppata da Roberto Aguirre-Sacasa e Michael Grassi e basata sull’omonimo personaggio degli Archie Comics. La serie racconta le origini e le battaglie di quattro aspiranti artisti che provano a farsi strada a Broadway, tra cui la futura leggenda della moda Katy Keene e la cantautrice Josie McCoy.

Disponibile su Infinity TV dal 15 settembre 2020.

Katy Keene, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV settembre 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a settembre 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di settembre per altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: i 10 migliori film su Netflix