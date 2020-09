Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a settembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche in questo ultimo mese estivo, andando a rinforzare il suo catalogo con nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante il mese di settembre.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a settembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione: tenete conto che alcuni titoli o date potrebbero non corrispondere per cambiamenti dell’ultim’ora.

Film da vedere su TIMVISION

12 anni schiavo

Apriamo le novità TIMVISION di settembre 2020 con 12 anni schiavo, film del 2013 diretto da Steve McQueen e tratto dall’omonima autobiografia di Solomon Northup. Il film racconta la storia di un violinista afroamericano rapito e venduto come schiavo nel sud degli Stati Uniti. Tra gli interpreti, a fianco del protagonista Chiwetel Ejiofor, troviamo Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Giamatti, Brad Pitt e Lupita Nyong’o.

Disponibile su TIMVISION da settembre 2020.

12 anni schiavo, il trailer ufficiale

La volta buona

Arriva su TIMVISION a settembre 2020 La volta buona, film di Vincenzo Marra con Massimo Ghini e Ramiro Garcia. Bartolomeo ha sessant’anni e una carriera da procuratore sportivo alle spalle: ora si arrangia come può, passando le sue giornate nei campetti di provincia per provare a scovare qualche campione, ma la fortuna non è dalla sua parte.

Disponibile su TIMVISION dal 3 settembre 2020.

La volta buona, il trailer ufficiale

Come un gatto in tangenziale

Le novità TIMVISION di settembre 2020 accolgono anche Come un gatto in tangenziale, esilarante commedia diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due famiglie di estrazione sociale molte diversa sono “unite” controvoglia dall’amore tra i figli adolescenti: riusciranno a comprendersi a vicenda?

Disponibile su TIMVISION da settembre 2020.

Come un gatto in tangenziale, il trailer ufficiale

Il caso Spotlight

Sbarca su TIMVISION Il caso Spotlight, miglior film e miglior sceneggiatura originale agli Oscar 2016: narra le reali vicende venute a galla in seguito all’indagine del The Boston Globe sull’arcivescovo Bernard Francis Law, accusato di aver coperto molti casi di pedofilia. Una squadra di giornalisti conduce un’inchiesta che porta a scoprire una complicità della Chiesa in una vasta gamma di casi di abusi su minori.

Disponibile su TIMVISION da settembre 2020.

Il caso Spotlight, il trailer ufficiale

Tutti lo sanno

Chiude le novità TIMVISION di settembre 2020 per quanto riguarda i film Tutti lo sanno, pellicola diretta da Asghar Farhadi con Penélope Cruz e Javier Bardem. Laura vive in Argentina con i suoi due figli, ma quando ritorna in Spagna per il matrimonio della sorella un tragico evento riporta a galla vecchi rancori e segreti che coinvolgono tutta la famiglia.

Disponibile su TIMVISION da settembre 2020.

Tutti lo sanno, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Tolo Tolo (noleggio a pagamento)

(noleggio a pagamento) Body Cam (noleggio a pagamento)

(noleggio a pagamento) 1918 – I giorni del coraggio (noleggio a pagamento)

(noleggio a pagamento) Gli anni più belli (noleggio a pagamento)

Serie TV da vedere su TIMVISION

Love Life

Le novità TIMVISION di settembre 2020 comprendono Love Life, serie TV comedy creata da Sam Boyd con protagonista Anna Kendrick. Si tratta di una serie in formato antologico che ruota intorno al tema della ricerca dell’amore: un viaggio dal primo amore all’ultimo, che mostra come le persone che abbiamo incontrato ci rendano chi ci ritroviamo a essere una volta trovato il compagno per la vita.

Disponibile su TIMVISION dal 15 settembre 2020.

Love Life, il trailer ufficiale

Black Sails – 4 stagioni

Arrivano su TIMVISION a settembre 2020 tutte le quattro stagioni di Black Sails, popolare serie TV antefatto del romanzo L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Ambientata nel 1715 durante il periodo “d’oro” della pirateria, racconta la storia della Walrus e del suo equipaggio durante la ricerca del galeone spagnolo Urca de Lima, carico di oro.

Disponibile su TIMVISION da settembre 2020.

Black Sails, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

Hello Maestro (6 stagioni)

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a settembre 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

