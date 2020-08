Siete pronti a scoprire le novità da vedere a settembre 2020 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche in questi 30 giorni che iniziano ad allontanarci dalla calura estiva non fa eccezione (anzi). Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricchissimo di contenuti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a settembre 2020 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito con i film.

Film da vedere su Netflix

Freaks, una di noi (original)

La prima novità Netflix di settembre 2020 di cui vi parliamo è Freaks, una di noi, film con Cornelia Gröschel e Tim Oliver Schultz scritto da Marc O. Seng (“Dark”). Una tranquilla cuoca di una tavola calda scopre grazie a un misterioso vagabando di avere dei superpoteri: come userà le sue capacità soprannaturali?

Disponibile su Netflix dal 2 settembre 2020.

Freaks, una di noi, il trailer ufficiale

Love, Guaranteed (original)

Continuiamo con le novità Netflix di settembre 2020 con il film originale Love, Guaranteed, con Damon Wayans Jr. e Rachael Leigh Cook. Per salvare il suo piccolo studio legale, l’avvocatessa Susan accetta un caso ben remunerato: il suo cliente è Nick, determinato a fare causa a un sito d’incontri che promette l’amore, ma tra i due scoccherà una scintilla.

Disponibile su Netflix dal 3 settembre 2020.

Love, Guaranteed, il trailer ufficiale

Donne ai primi passi (original)

Protagonista di polemiche per l’iniziale scelta del poster, ritenuto inappropriato, arriva su Netflix Donne ai primi passi, diretto da Maïmouna Doucouré e vincitore del premio per la miglior regia di film straniero al Sundance Film Festival 2020. Affascinata da una dance crew anticonformista, l’undicenne Amy inizia a ribellarsi contro le severe tradizioni familiari: attraverserà un percorso di scoperta della propria femminilità attraverso la danza.

Disponibile su Netflix dal 9 settembre 2020.

Donne ai primi passi, il trailer ufficiale

La babysitter: Killer Queen (original)

Tra le novità Netflix di settembre 2020 arriva anche La babysitter: Killer Queen, commedia horror con Judah Lewis, Jenna Ortega, Emily Alyn Lind e Bella Thorne sequel di The Babysitter (2017). Ambientato due anni dopo quest’ultimo, continua a seguire le vicende di Cole, che prova a continuare la sua vita dopo aver sconfitto la setta satanica con a capo Bee, la sua babysitter. Vecchi nemici fanno la loro inaspettata comparsa, e Cole sarà costretto ad affrontarli.

Disponibile su Netflix dal 10 settembre 2020.

La babysitter: Killer Queen, il trailer ufficiale (in arrivo)

Le strade del male (original)

Tra le novità Netflix di settembre 2020 anche Le strade del male, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2011 scritto da Donald Ray Pollock, con un cast che comprende Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Haley Bennett, Jason Clarke e Robert Pattinson. Un uomo sostiene di poter curare il cancro della moglie con un rituale religioso, mentre il figlio, Arvin, cresce senza genitori sviluppando un carattere violento. Una storia gotica carica di suspense ambientata nel Midwest degli Stati Uniti.

Disponibile su Netflix dal 16 settembre 2020.

Le strade del male, il trailer ufficiale

Enola Holmes (original)

Adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries di Nancy Springer, Enola Holmes è un nuovo film originale Netflix con protagonista la sorella sedicenne del celebre Sherlock Holmes. Quando la madre scompare, la giovane si mette sulle sue tracce mostrando a tutti di essere un’abile investigatrice. Tra le novità Netfix di settembre 2020 più interessanti, con Millie Bobby Brown e Henry Cavill.

Disponibile su Netflix dal 23 settembre 2020.

Enola Holmes, il teaser trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix a settembre 2020

40 giorni & 40 notti – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Che vuoi che sia – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Dudley Do-Right – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Freddy vs. Jason – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Gli Argonauti – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Hudson Hawk – Il mago del furto – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 I Puffi 2 – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 La maledizione di Chucky – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 La partita – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 L’amore criminale – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Moglie e marito – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Spawn – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Un weekend da bamboccioni 2 – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Sto pensando di finirla qui (original) – 4 settembre 2020

(original) – 4 settembre 2020 La madre – 4 settembre 2020

– 4 settembre 2020 Poliziotto in prova 4 settembre 2020

4 settembre 2020 Bob & Marys – Criminali a domicilio – 5 settembre 2020

– 5 settembre 2020 So much love to give (original) – 9 settembre 2020

(original) – 9 settembre 2020 Hope Frozen: si può vivere due volte? (original) – 15 settembre 2020

(original) – 15 settembre 2020 The boys in the band (original) – 30 settembre 2020

Serie TV da vedere su Netflix

Il giovane Wallander

La prima novità di Netflix di settembre 2020 di cui vi parliamo tra le serie TV è Il giovane Wallander, che mostra le origini del popolare personaggio: l’ambizioso poliziotto Kurt Wallander indaga su un efferato crimine d’odio, che provoca pesanti disordini sociali. Con Adam Pålsson, Richard Dillane e Leanne Best.

Disponibile su Netflix dal 3 settembre 2020.

Il giovane Wallander, il trailer ufficiale

Away (original)

A settembre 2020 arriva finalmente su Netflix Away, la nuova serie TV con protagonista Hilary Swank. L’astronauta statunitense Emma Green si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte: dovrà accettare di abbandonare il marito e la figlia adolescente proprio nel momento in cui hanno maggiore bisogno di lei.

Disponibile su Netflix dal 4 settembre 2020.

Away, il trailer ufficiale

The Gift – stagione 2 finale (original)

Tra le novità di Netflix di settembre 2020 arriva anche la seconda e ultima stagione di The Gift, serie TV turca che segue la vita della pittrice Atiye, che vive a Istanbul con la famiglia. La sua esistenza viene stravolta dalla scoperta del tempio più antico della Terra e di un misterioso simbolo tra le rovine, che la collega ad esso.

Disponibile su Netflix dal 10 settembre 2020.

ACQUISTA € 9.99 € 8.99 € 8.99 € 5.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 Infinity

The Gift 2, il trailer ufficiale

Baby – stagione 3 finale (original)

Due ragazze della Roma “bene” iniziano a frequentare persone poco raccomandabili, non sopportando più famiglia e compagni di scuola. Le novità Netflix di settembre 2020 accolgono anche la terza e ultima stagione di Baby, serie TV italiana con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani e Riccardo Mandolini. In questo finale la verità verrà a galla e sconvolgerà la vita di tutti i protagonisti.

Disponibile su Netflix dal 16 settembre 2020.

GUARDA SU Netflix Netflix

ACQUISTA € 9.99 € 11.99 € 11.99 € 9.99 € 9.99 € 7.9

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 3.99 € 2.99

Baby 3, il trailer ufficiale

Criminal: Regno Unito – stagione 2 (original)

Parte della serie antologica Criminal, che dopo Spagna, Francia e Germania si è spostata nel Regno Unito. In Criminal: Regno Unito, il tempo stringe e gli inquirenti londinesi stanno dando la caccia a tre sospetti accusati di gravi crimini. In compagnia di David Tennant, Nicholas Pinnock, Katherine Kelly e Lee Ingleby, con la seconda stagione arriva su Netflix a settembre 2020 una novità perfetta per gli amanti dei polizieschi.

Disponibile su Netflix dal 16 settembre 2020.

Criminal: Regno Unito, il trailer ufficiale di lancio

Dragon’s Dogma (original)

Molto attesa tra i fan del videogioco Capcom, arriva tra le novità di Netflix di settembre 2020 la serie TV anime Dragon’s Dogma. I sette episodi seguono le vicende di Ethan, un uomo determinato ad annientare il Drago che gli ha rovinato la vita strappandogli il cuore: dovrà affrontare le più terribili creature demoniache dopo essere tornato in vita come “Arisen”.

Disponibile su Netflix dal 17 settembre 2020.

Dragon’s Dogma, il trailer ufficiale

Ratched (original)

Una delle serie TV più attese è in arrivo tra le novità di Netflix di settembre 2020, con Sarah Paulson e Finn Wittrock diretti da Ryan Murphy. Ambientata nel 1947, la serie segue l’infermiera Mildred Ratched, al lavoro in un centro psichiatrico californiano dove vengono attuate pratiche molto cruente per lo studio della mente umana.

Disponibile su Netflix dal 18 settembre 2020.

Ratched, il trailer ufficiale

Jurassic World: nuove avventure (original)

Tra le novità di Netflix di settembre 2020 arriva la serie animata Jurassic World: nuove avventure. I dinosauri seminano il caos sull’isola, e sei ragazzi di un campo avventura situato sul versante opposto di Isla Nublar sono costretti a unire le forze per provare a sopravvivere. L’ideale per gli amanti del mondo di Jurassic Park, bambini e adulti.

Disponibile su Netflix dal 18 settembre 2020.

Jurassic World: nuove avventure, il teaser trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Netflix a settembre 2020

H – 1 settembre 2020

– 1 settembre 2020 Was it Love? (original) – 3 settembre 2020

(original) – 3 settembre 2020 Julie and the Phantoms (original) – 10 settembre 2020

(original) – 10 settembre 2020 Altro che caffè (original) – 11 settembre 2020

(original) – 11 settembre 2020 The Duchess (original) – 11 settembre 2020

(original) – 11 settembre 2020 Challenger: l’ultimo volo (miniserie) – 16 settembre 2020

(miniserie) – 16 settembre 2020 Sneakerheads (original) – 25 settembre 2020

Queste dunque le migliori novità su Netflix a settembre 2020 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più sulla vostra televisione tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming continuate a seguirci.

Potrebbe interessarti: le migliori serie TV su Netflix