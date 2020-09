Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo lo scorso novembre, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a settembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

Questo mese non sono purtroppo state annunciate novità su Apple TV+ per quanto riguarda i film. Potete sempre consolarvi con i contenuti del mese scorso, nel caso non abbiate ancora avuto modo di recuperarli, oppure affidarvi alle serie TV qui in basso.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Long Way Up (original)

La prima serie TV tra le novità Apple TV+ di settembre 2020 è Long Way Up, con protagonisti Ewan McGregor e l’amico e compagno di viaggio Charley Boorman. La nuova serie prodotta da Apple vede la coppia di amici attraversare 13 Paesi dell’America Latina in sella a due Harley-Davidson LiveWire: Argentina, Cile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia e Messico sono solo alcune delle mete raggiunte attraverso un viaggio di circa tre mesi a bordo di due moto elettriche.

Disponibile su Apple TV+ dal 18 settembre 2020.

Tehran

La seconda novità Apple TV+ di settembre 2020 è la serie TV Tehran, ambientata nella capitale dell’Iran. La serie drammatica, ideata da Moshe Zonder, è incentrata sul conflitto iraniano-israeliano e vede protagonista Tamar Rabinyan (Niv Sultan), una donna ebrea nata in Iran, cresciuta in Israele e diventata agente del Mossad sotto copertura a Teheran: la sua missione è neutralizzare le difese aeree iraniane per agevolare il bombardamento di un reattore nucleare e impedire al Paese di ottenere la bomba atomica.

Disponibile su Apple TV+ dal 25 settembre 2020.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a settembre 2020 tra film, serie TV e originals.