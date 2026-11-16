Da pochi minuti, a praticamente due settimane dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo e che sono poi state rilasciate come prime “beta pubbliche”, Apple ha portato avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27, un percorso che dovrebbe durare ancora per circa un mese e che quest’anno potrebbe sorprendere sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le Beta 2 di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3, per il momento ai soli sviluppatori registrati, su tutti i dispositivi compatibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple porta avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 27”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio delle Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3, versioni in anteprima che rappresentano il secondo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza sulle nostre pagine, non deve sorprendere il fatto che il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli OS 27 sia quello “.3”: il primo è infatti stato quello “.2” (e non “.1”) per una questione di uniformità, dato che l’unica versione “.1” esistente degli OS 27 è stata iOS 27.1, esclusiva di iPhone Duo, e Apple ha deciso di portare avanti con la stessa numerazione i cicli di sviluppo di tutti gli OS.

Tornando al presente, andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la metà di dicembre (guardando alla precedente generazione, iOS 26.2 e soci vennero rilasciati il 12 dicembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due versioni di macOS precedenti alla 27:

Beta 2 di Xcode 27.3 tramite la build 27C5035i (che sostituisce la 27C5020n rilasciata come Beta 1 di Xcode 27.3 lo scorso 3 novembre).

tramite la build (che sostituisce la 27C5020n rilasciata come Beta 1 di Xcode 27.3 lo scorso 3 novembre). Release Candidate di macOS 26.7.4 Tahoe tramite la build 25G422 (che sostituisce la 25G342 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.3 Tahoe lo scorso 9 novembre)

tramite la build (che sostituisce la 25G342 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.3 Tahoe lo scorso 9 novembre) Release Candidate di macOS 15.8.4 Sequoia tramite la build 24H319 (sostituisce la 24H241 rilasciata come versione stabile di macOS 15.8.3 Sequoia lo scorso 9 novembre).

Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.3 e iPadOS 27.3

La seconda build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24C5049d (sostituisce la 24C5037i rilasciata come Beta 1 di iOS 27.3 e iPadOS 27.3 il 9 novembre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto al primo aggiornamento intermedio di iOS 27: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

Nello specifico di iOS 27.3, la build che porta con sé la Beta 2 “per lo sviluppo” ha un peso di 2,48 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla Beta 1 di iOS 27.3). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “i” a una classificazione “d” (sensibili passi in avanti a livello di stabilità).

Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 27.3 Golden Gate

La seconda build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26C5047e (sostituisce la 26C5035r rilasciata come Beta 1 di macOS 27.3 Golden Gate lo scorso 9 novembre).

Per quanto riguarda la compatibilità, macOS 27.3 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon alla stregua della prima versione stabile. Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo in questo caso da una classificazione “r” a una classificazione “e” (rappresenta la build meno stabile, sulla carta, tra quelle appena rilasciate).

Beta 2 “per lo sviluppo” di watchOS 27.3

La seconda build in anteprima nel secondo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24S5296d (e sostituisce la 24S5284h rilasciata come Beta 1 di watchOS 27.3 lo scorso 9 novembre).

Questo ciclo di sviluppo non dovrebbe essere molto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che non è cambiata la prima lettera nel codice della build. Dal punto di vista della stabilità, passiamo da una build “h” a una build “d” (anche qua ci avviciniamo alla piena stabilità).

Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 27.3

La seconda build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio per la nuovissima generazione di tvOS è la 24K5298d (sostituisce la 24K5286g rilasciata come Beta 1 di tvOS 27.3 e audioOS 27.3 il 9 novembre scorso).

Alla stregua di quanto detto poco sopra per watchOS, anche in questo potrebbero arrivare interessanti novità (cambia la prima lettera nel codice della build). Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “g” a una build “d” (molto più stabile, almeno sulla carta).

Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27.3

Il team di sviluppo porta avanti il secondo ciclo di sviluppo intermedio anche per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27.3 tramite la build 24N5298d (sostituisce la 24N5286r rilasciata come Beta 1 di visionOS 27.3 lo scorso 3 novembre). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso passiamo da una build “r” a una build “d” (siamo quindi anche qua abbastanza vicini alla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il secondo ciclo di sviluppo intermedio non è storicamente molto interessante, almeno per noi. In Cina sarà l’occasione giusta per portare al debutto Apple Intelligence. Nel resto del mondo potrebbero arrivare funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC26 ma effettivamente non rilasciate agli utenti finora.

In attesa di scoprire le novità delle Beta 2 (pubblicheremo presto un articolo dedicato con tutte le novità emerse), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalla precedente Beta 1:

Novità emerse dalle Beta 1 iOS 27.3 porterà Apple Intelligence in Cina La Beta 1 di iOS 27.3 fa tornare la nuova app Salute (non ancora in Italia) iOS 27.3 porterà al debutto alcune interessanti novità su Safari Nuove lingue supportate e nuove capacità di Siri AI (iOS 27.3) Nuova funzione d’accessibilità per l’uso a una mano di iPhone Duo (iOS 27.3) Apple Music porta al debutto la nuova funzione “Selfie Sing” (iOS 27.3) Altre novità minori (o nascoste) dalla Beta 1 di iOS 27.3 Modalità scura adattiva e schede verticali di Safari come su iOS 27.3 (macOS 27.3) Formattazione corretta dei file Markdown su Quick Look (macOS 27.3) Lo sfondo del nuovo MacBook Pro PROLED XDR su tutti i Mac come salvaschermo (macOS 27.3) Funzioni “Live Rewind” e “Siri Recap” (watchOS 27.3)



Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Beta 2 dei sistemi operativi iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, basterà attendere pochi giorni.