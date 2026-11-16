Oggi, lunedì 16 novembre Lidl propone una nuova ondata di prodotti Parkside dedicati a fai da te e giardino. Il volantino comprende elettroutensili, strumenti di misura, utensili manuali, illuminazione da lavoro, un grande scaffale e anche abbigliamento da cantiere. Alcune offerte rientrano nei Lidl Black Days.

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Elettroutensili

La novità è il tagliatubi ricaricabile a 59€: arriva a 380 giri al minuto, taglia tubi con spessore massimo della parete di 1,5 mm e ha una finestra con illuminazione LED. Batteria e caricabatterie sono inclusi.

Per i lavori più pesanti c’è il trapano a percussione scalpellatore a 49€. Ha una potenza di 1.050 W, una forza di percussione di 3 Joule, fino a 5.300 percussioni al minuto e una velocità a vuoto fino a 1.100 giri. Il diametro massimo del foro va da 13 a 26 mm. Nella confezione ci sono scalpello a punta, scalpello piatto, 3 punte SDS, arresto di profondità, 50 g di grasso lubrificante, impugnatura supplementare e panno.

La sega circolare mobile da banco costa 89€ e ha una potenza di 1.200 W, 4.800 giri al minuto a vuoto, lama a 7.000 giri e inclinabile da 0 a 45° per i tagli obliqui. Gli accessori sono inclusi.

Tra gli elettroutensili più piccoli, la smerigliatrice assiale a 19,99€ sviluppa 500 W e arriva a 33.000 giri al minuto, con 2 pinze da 3,2 e 6 mm, punta abrasiva e chiave di montaggio. Costa 2,99€ il set di accessori dedicato, in versioni da 7, 10, 24, 30 o 32 pezzi. La levigatrice a penna multifunzione ricaricabile costa 19,99€, lavora fino a 25.000 giri e ha batteria agli ioni di litio e accessori inclusi. La pistola sparapunti elettrica da 24,99€ arriva a 30 colpi al minuto, con intensità regolabile senza scatto, e comprende graffe, chiodi, chiave a brugola e guida parallela.

Misurazione, livelle e frese

La livella laser a croce ricaricabile Parkside Performance costa 49€. Raggiunge i 20 metri, ha una precisione di ±0,4 mm/m, due modalità di proiezione (orientamento verticale autolivellante o angolo regolabile) e batteria integrata agli ioni di litio da 4 V, con cavo USB incluso. Il misuratore di distanza laser da 50 m costa 17,99€, con livella integrata, tre punti di riferimento e precisione tipica di ±1,5 mm; batterie e custodia sono incluse. Per chi vuole un righello a prezzo minimo, il righello multiangolo o squadra costa 2,99€.

Tra gli accessori, il set di frese a tazza Parkside Performance da 11 pezzi costa 19,99€: comprende 6 frese da 19, 25, 30, 35, 40 e 68 mm e ha una punta con affilatura a 135° per un uso universale.

Chiavi, martelli e utensili manuali

Il set più ricco è quello da 216 pezzi di chiavi a bussola a 69€, che comprende tra l’altro 3 chiavi a cricco, 5 prolunghe, 3 giunti cardanici e un ampio assortimento di bit. Il set di chiavi combinate da 5 o 6 pezzi costa 12,99€, con cricchetto a 72 denti. Il set di chiavi a bussola da 31 pezzi con presa da 1/4 di pollice costa 9,99€, mentre il set di punte per cacciavite a cricchetto da 43 pezzi costa 9,99€ nella promozione Black Days.

Si parte da 6,99€ per la chiave inglese, il tagliabulloni o la pinza a pappagallo. Il set rivettatrice costa 6,99€ e comprende 4 teste per rivetti, 4 punte HSS, 100 rivetti ciechi e la chiave di montaggio. I martelli e mazzuoli a 5,99€ comprendono versioni da 235 a 750 g, mentre martello e mazzetta partono da 3,99€.

Casa, cantiere e illuminazione

Lo sgabello pieghevole per lavori di montaggio con contenitore costa 24,99€: è un 2 in 1 con sgabello e cassetta degli attrezzi, con portata fino a 150 kg. La lampada da lavoro a LED con presa multipla costa 24,99€, ha 5 prese e 2 porte USB, lampade girevoli, 600 lumen e può essere montata a parete. La lampada da lavoro ricaricabile costa 9,99€ nei Black Days, con 100 o 500 lumen e tre funzioni di illuminazione (luce UV, laterale e faro). Lo scaffale in metallo con 5 ripiani, 180 x 120 x 40 cm, costa 39,99€ e ha ripiani in legno con portata di 150 kg ciascuno.

Completano il volantino il telo multiuso e la corda multiuso a 9,99€ e 7,99€, il set di cavi o morsetti a 2,49€, la giacca da lavoro a 19,99€, la maglia termica a 5,99€ e le scarpe antinfortunistiche S1P a 24,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono lunedì 16 novembre e sono valide fino a esaurimento scorte. Per i prodotti a batteria controllate la dotazione indicata in negozio: nel volantino sono inclusi batteria e caricabatterie del tagliatubi, la batteria della levigatrice a penna e la batteria integrata della livella laser.

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L’immagine di copertina è generata con IA