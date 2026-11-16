Venerdì scorso avevamo raccontato il primo lancio di Amazon Leo a bordo del Vulcan, con cui Amazon sperava di recuperare parte dei ritardi accumulati, ma il lancio, slittato a domenica, è finito nel peggiore dei modi, con un’anomalia durante la salita che ha impedito al razzo di United Launch Alliance di raggiungere l’orbita e ha distrutto tutti i 40 satelliti che trasportava. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Cosa è successo durante il volo

La partenza era prevista inizialmente per venerdì 13 novembre, ma un problema durante il rifornimento aveva costretto ULA a rinviare tutto a domenica 15 novembre, quando il conto alla rovescia si è fermato di nuovo a 20 secondi dal decollo per un problema tecnico, risolto in tempo, e il Vulcan si è staccato dalla rampa dello Space Launch Complex 41 di Cape Canaveral alle 12:40 ora della costa orientale, cioè le 18:40 in Italia.

Nei primi minuti tutto sembrava procedere normalmente, a partire dai booster a propellente solido che avevano dato problemi in due voli precedenti, ma come ha fatto notare Spaceflight Now i motori a metano del primo stadio sono rimasti accesi più a lungo di quanto prevedesse la tabella di marcia pubblicata da ULA. Dopo la separazione è entrato in funzione il Centaur V, lo stadio superiore alimentato a idrogeno, che avrebbe dovuto restare acceso per circa 12 minuti e un quarto, ed è proprio in questa fase che, a detta della stessa ULA, si è verificata l’anomalia.

A confermare il fallimento della missione è stata la società con un post su X:

Sulla base dei dati ricevuti dal nostro Launch Director, confermiamo che il Vulcan lanciato dallo Space Launch Complex 41 ha subito un’anomalia a 10 minuti dall’inizio del volo e non è riuscito a portare in orbita la missione di Amazon. Lavoreremo a stretto contatto con il nostro cliente e con le altre organizzazioni competenti per individuarne la causa, stabilire le azioni correttive appropriate e tornare al volo il prima possibile.

In un secondo messaggio ULA ha chiarito di non sapere ancora cosa sia andato storto:

Ogni volo genera dati e ogni volo ci insegna qualcosa. Poiché l’anomalia si è appena verificata, non abbiamo ancora dati specifici per capire cosa sia successo oggi. ULA si impegna alla massima trasparenza con i propri clienti, che avranno visibilità sul processo di indagine, basato su una metodologia rigorosa e su azioni correttive.

Si tratta del primo lancio fallito da quando Boeing e Lockheed Martin hanno fondato United Launch Alliance nel 2006, una storia costruita soprattutto sull’Atlas V, un razzo diventato famoso proprio per la sua affidabilità. Il Vulcan, più potente e complesso del predecessore, ora rischia di restare a terra finché non sarà chiarita la causa del guasto.

Un altro colpo per Amazon Leo

Per Amazon il problema non riguarda soltanto i 40 satelliti persi, ma soprattutto il calendario, dal momento che dopo otto missioni riuscite con l’Atlas V la costellazione ha prenotato ben 38 lanci sul Vulcan, che secondo la stessa Amazon avrebbe dovuto portare in orbita quasi metà dei satelliti di prima generazione.

La seconda missione, LV-02, era già in preparazione e avrebbe dovuto partire entro poche settimane, ma è lecito aspettarsi che slitti insieme a buona parte delle successive.

Il guaio è che anche gli altri razzi su cui conta Amazon non stanno passando un bel periodo, a partire dal New Glenn di Blue Origin, l’azienda di Jeff Bezos con cui Leo ha prenotato 24 lanci, che a maggio è esploso sulla rampa durante una prova di accensione dei motori e che non tornerà a volare prima di gennaio 2027. Il prossimo lancio di Amazon Leo resta quindi affidato ad Arianespace, con un Ariane 6 atteso intorno al 23 novembre.

Il tutto mentre le scadenze fissate dalla FCC, l’autorità statunitense per le telecomunicazioni, sono già saltate, visto che Amazon avrebbe dovuto avere 1.600 satelliti in orbita entro il 31 luglio 2026 e oggi ne ha in servizio circa 390. L’obiettivo di arrivare a 3.232 satelliti entro luglio 2029 è rimasto in piedi, ma dopo l’incidente di domenica diventa ancora più difficile da raggiungere.

Nel frattempo Starlink, che a settembre contava già più di 11.000 satelliti in orbita, ha cominciato a lanciare con Starship anche la nuova generazione V3, e nelle prossime settimane sapremo sicuramente di più su quanto tempo il Vulcan resterà fermo.