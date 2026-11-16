Il Black Friday non passa solo dagli store online. Anche la grande distribuzione si muove con largo anticipo, e Esselunga ha dato il via ai suoi Black Days, una promozione dedicata a tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici e cura della persona. L’iniziativa è valida da lunedì 16 a domenica 29 novembre 2026, quindi copre per intero la settimana del Black Friday (che quest’anno cade venerdì 27 novembre) e si affianca alle offerte di Amazon, in partenza il 19 novembre.

Il volantino è piuttosto ricco: una sessantina di prodotti, dagli smartphone economici al pieghevole di Samsung, passando per televisori, robot aspirapolvere, friggitrici ad aria e macchine da caffè. Una premessa prima di entrare nel dettaglio: per la quasi totalità dei prodotti Esselunga indica un solo prezzo, quello promozionale della linea “Prezzi Corti”, senza riportare il listino di partenza. Dove il volantino mostra anche il prezzo originale lo trovate indicato accanto a quello scontato; negli altri casi riportiamo il prezzo valido per le due settimane della promozione.

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Smartphone e tablet

La sezione più affollata è quella della telefonia, con una selezione che punta soprattutto sulla fascia economica e media, dominata da Samsung e Motorola. Si parte da poco più di 100€ e si arriva al pieghevole a conchiglia di Samsung, il prodotto più costoso dell’intero volantino.

Motorola Moto G06 (LTE, 64 GB): 109€

(LTE, 64 GB): 109€ Xiaomi Redmi 17 (LTE, 128 GB, batteria da 7.500 mAh con ricarica a 45 W): 149€

(LTE, 128 GB, batteria da 7.500 mAh con ricarica a 45 W): 149€ Samsung Galaxy A17 (LTE, 128 GB): 159€

(LTE, 128 GB): 159€ OPPO A6 (LTE, 256 GB, batteria da 6.550 mAh): 199€

(LTE, 256 GB, batteria da 6.550 mAh): 199€ Motorola Moto G57 5G (256 GB): 209€

(256 GB): 209€ Samsung Galaxy A27 5G (128 GB): 229€

(128 GB): 229€ Motorola G77 5G (256 GB, fotocamera da 108 MP): 249€

(256 GB, fotocamera da 108 MP): 249€ Samsung Galaxy A56 5G (128 GB): 299€

(128 GB): 299€ Samsung Galaxy A37 5G (256 GB): 379€

(256 GB): 379€ Samsung Galaxy Z Flip 8 (256 GB): 699€

(256 GB): 699€ Samsung Galaxy Tab A11 (display da 8,7 pollici): 119€

TV

Sei i televisori in promozione, tutti smart TV e con diagonali che vanno dai 24 ai 55 pollici. I tagli più piccoli sono pensati per cucina e camera da letto, mentre dai 43 pollici in su si passa alla risoluzione 4K.

Smartech 24HH01V (24 pollici): 99€

(24 pollici): 99€ Xiaomi TV A Pro 32 (32 pollici, pannello QLED): 119€

(32 pollici, pannello QLED): 119€ Saba SA40QM10VDA (40 pollici, pannello QLED): 179€

(40 pollici, pannello QLED): 179€ Samsung Serie U (43 pollici, 4K): 249€

(43 pollici, 4K): 249€ Hisense 50E6ST (50 pollici, 4K): 279€

(50 pollici, 4K): 279€ LG 55NU85CB6LA (55 pollici, 4K, webOS): 329€

Audio, indossabili e accessori

Qui trovate i classici regali da pochi euro, ma anche qualche prodotto di marca: gli auricolari di Apple, le cuffie e lo speaker di JBL, una stampante multifunzione e una videocamera di sorveglianza per interni.

Auricolari Music Hero Vibe TWS : 9,90€

: 9,90€ Auricolari JVC HA-BT10 : 17,90€

: 17,90€ Apple AirPods 5 (custodia con porta USB Type-C): 129€

(custodia con porta USB Type-C): 129€ Cuffie JBL Tune 527BT : 29,90€

: 29,90€ Speaker JBL Go Essential 2 : 24,90€

: 24,90€ Karaoke Celly Partykids : 29,90€

: 29,90€ Fitness tracker FT370 : 9,90€

: 9,90€ Smartwatch Cellularline Ion : 19,90€

: 19,90€ Smartwatch Celly Trail Round : 39,90€

: 39,90€ Powerbank SBS (10.000 mAh): 14,90€

(10.000 mAh): 14,90€ Fotocamera Yashica DigiMate : 49,90€

: 49,90€ Stampante HP DeskJet 4222e : 39,90€

: 39,90€ Videocamera EZVIZ H6c G1 : 19,90€

: 19,90€ Kit SumUp Tap to Pay: 3,99€

Pulizia della casa e stiro

Il reparto pulizia mette insieme un robot aspirapolvere e lavapavimenti, tre scope elettriche senza filo e un aspirapolvere a traino, a cui si aggiungono due prodotti per lo stiro.

iRobot Roomba 115 Combo (aspira e lava): 179,90€

(aspira e lava): 179,90€ Scopa elettrica Midea MCS2021WB : 79,90€

: 79,90€ Scopa elettrica Rowenta X-Force 8.80 RH1871 : 139,90€

: 139,90€ Scopa elettrica Hoover HF3 Pro : 169,90€

: 169,90€ Aspirapolvere Bosch BGS05WH2H : 89,90€

: 89,90€ Ferro da stiro Rowenta DW1721 : 29,90€

: 29,90€ Generatore di vapore Philips PSG3001/30: 89,90€

Cucina

Friggitrici ad aria, macchine da caffè a capsule e un grande classico come la planetaria di KitchenAid: la cucina è uno dei reparti più interessanti del volantino, anche in ottica regali di Natale.

Frullatore a immersione Bosch MSM14000 : 24,90€

: 24,90€ Friggitrice ad aria Zephir ZHC50N (5 litri): 39,90€

(5 litri): 39,90€ Friggitrice ad aria Hisense HAF2700DCD (11 litri): 79,90€

(11 litri): 79,90€ Macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS : 49,90€

: 49,90€ Macchina da caffè Lavazza Jolie Evo : 74,90€

: 74,90€ Forno a microonde Hisense H23MOBSD1HG : 89,90€

: 89,90€ Forno per pizza Ariete Da Gennaro 3901/00 : 99,90€

: 99,90€ Planetaria KitchenAid 5K45SS: 269€

Cura della persona

Rasoi, regolabarba, spazzolini elettrici e prodotti per i capelli. È anche l’unico reparto, tra quelli di prodotto, in cui compare un prezzo originale accanto a quello scontato, grazie allo sconto riservato ai titolari di carta Fìdaty.

Epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5 : 299€

: 299€ Spazzolino elettrico Oral-B iO Series 2 : 46,90€

: 46,90€ Testine Oral-B Pro Cross Action (confezione da 8): 23,90€

(confezione da 8): 23,90€ Rasoio elettrico Philips S5466 : 59,90€

: 59,90€ Rasoio elettrico Braun Serie 5 : 49,90€

: 49,90€ Multikit Philips MG7921/15 : 49,90€

: 49,90€ Philips OneBlade QP6507/23 : 39,90€

: 39,90€ Asciugacapelli Braun BRHD435E : 44,90€

: 44,90€ Piastra Bellissima Creativity Ion 11875 : 34,90€

: 34,90€ Rasoio Wilkinson Hydro 5: 6,29€ invece di 8,99€ (sconto Fìdaty del 30%)

Lavatrice e asciugatrice su prenotazione

Due grandi elettrodomestici di Candy non si trovano a scaffale ma si acquistano su prenotazione al Punto Fìdaty del negozio.

Lavatrice Candy EY 28S8-S (8 kg): 299€

(8 kg): 299€ Asciugatrice Candy CROE H9A2TBE-S (9 kg): 349€

Con un contributo di 19,90€ sono previsti la consegna al piano, l’installazione con collaudo e il ritiro dell’usato. Il servizio non è disponibile nelle isole e nelle regioni in cui Esselunga non è presente. È possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna, ma in quel caso le spese di restituzione, pari a 50€, restano a carico del cliente.

Carte regalo e servizi

L’ultima parte del volantino è dedicata a carte regalo e servizi, ed è qui che si concentrano gli sconti dichiarati in modo esplicito.

Carta prepagata Mastercard : 4,95€ invece di 9,90€ (sconto del 50%)

: 4,95€ invece di 9,90€ (sconto del 50%) Telepass Grab&Go : 14,92€ invece di 19,90€ (sconto del 25%, per gli acquisti effettuati entro il 29 novembre), con uno sconto del 10% sulle ricariche da 25€, 50€ e 75€

: 14,92€ invece di 19,90€ (sconto del 25%, per gli acquisti effettuati entro il 29 novembre), con uno sconto del 10% sulle ricariche da 25€, 50€ e 75€ Carte regalo Kobo : 20 Punti Fragola con il taglio da 10€, 50 con quello da 25€ e 120 con quello da 50€

: 20 Punti Fragola con il taglio da 10€, 50 con quello da 25€ e 120 con quello da 50€ Carte regalo TicketOne : 200 Punti Fragola con il taglio da 50€ e 450 con quello da 100€

: 200 Punti Fragola con il taglio da 50€ e 450 con quello da 100€ PhotoSì: sconto del 40% con il codice ESSEFRIDAY, valido fino al 30 novembre 2026 con un ordine minimo di 30€. Il codice si può usare una sola volta e non si applica a gift card e spese di spedizione

Validità e condizioni della promozione

Come anticipato, i Black Days di Esselunga sono validi dal 16 al 29 novembre 2026, fino a esaurimento delle scorte e solo nei negozi aderenti all’iniziativa. Prima di mettervi in macchina vi consigliamo quindi di verificare sul sito ufficiale di Esselunga che il vostro punto vendita partecipi alla promozione e che il prodotto che vi interessa sia effettivamente disponibile.

Queste le altre condizioni riportate sul volantino:

le fotografie dei prodotti hanno valore puramente indicativo;

i prezzi dei prodotti elettronici sono comprensivi del contributo RAEE;

Esselunga si riserva la facoltà di limitare l’acquisto a quantità compatibili con il normale consumo familiare;

gli sconti Fìdaty sono riservati ai titolari di carta Fìdaty;

quando è presente un prezzo barrato, questo corrisponde al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione;

i Punti Fragola legati all’acquisto delle carte regalo vengono accreditati entro 48 ore.

Il consiglio è quello di sempre: trattandosi di una promozione che non dichiara il prezzo di partenza per la maggior parte dei prodotti, vale la pena confrontare il prezzo a volantino con quello praticato in questi giorni dagli altri negozi, online e fisici, soprattutto per smartphone e TV, le categorie su cui la concorrenza del Black Friday è più agguerrita.

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