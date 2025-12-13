Nella serata di venerdì, a più di una settimana dal rilascio delle Release Candidate (ma a pochi giorni dal rilascio della seconda Release Candidate), Apple ha avviato il rollout di iOS 26.2 e iPadOS 26.2, portando su tutti gli iPhone e iPad compatibili il secondo aggiornamento intermedio per i due sistemi operativi di ultima generazione.

Le novità ci sono, certo, ma non sono paragonabili a quelle che il colosso di Cupertino ha incluso nella prima release stabile e, più in generale, a quelle portate con alcuni aggiornamenti intermedi in passato: a conti fatti, si tratta principalmente di affinamenti e piccole novità. Prima di addentrarci alla scoperta dei dettagli sulle build in distribuzione e su come aggiornare i dispositivi compatibili, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 26.2 Tahoe, watchOS 26.2, tvOS 26.2 e visionOS 26.2 su tutti i dispositivi compatibili.

iOS 26.2 e iPadOS 26.2 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.2 e iPadOS 26.2 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019). La versione stabile del secondo aggiornamento intermedio di iOS e iPadOS arriva al culmine di un ciclo di sviluppo che è durato poco più di un mese.

La build che porta con sé iOS 26.2 e iPadOS 26.2 è la 23C55 (sostituisce la 23B85 rilasciata come versione stabile di iOS 26 e iPadOS 26.2 lo scorso 3 novembre). L’aggiornamento a iOS 26.2 ha un peso di 3,3 GB su iPhone 14 Pro (provenendo da iOS 26.1).

Le note di rilascio di iOS 26.2

Delle principali novità di iOS 26.2 (e iPadOS 26.2) ne abbiamo parlato in un articolo dedicato la scorsa domenica. Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano il secondo aggiornamento intermedio sugli smartphone della Mela morsicata.

Traduzione in tempo reale con gli AirPods La traduzione in tempo reale con gli AirPods è ora disponibile per gli utenti che risiedono nell’UE: puoi sentire la traduzione di ciò che ti viene detto in una lingua diversa senza dover guardare lo schermo. Musica La playlist “Brani preferiti” appare nella sezione “In primo piano” nel pannello Home.

Il testo dei brani scaricati è disponibile offline per poterlo visualizzare anche senza una connessione a internet. Podcast I link ai podcast menzionati ti consentono di visualizzare e seguire altri podcast citati nella puntata che stai ascoltando direttamente dal player e dalla trascrizione. Games I filtri nella libreria di Games ti consentono di trovare titoli in base alla categoria, alle dimensioni e altro ancora.

I banner sui punteggi delle sfide che compaiono mentre giochi forniscono aggiornamenti in tempo reale quando qualcuno supera il tuo punteggio.

È stato migliorato il supporto per i controller connessi, come quelli di Backbone e Razer. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: L’opzione di personalizzazione aggiuntiva dell’ora sulla schermata di blocco consente di regolarne ulteriormente l’aspetto, aumentando o diminuendo l’opacità dell’effetto

Liquid Glass.

Liquid Glass. Le sveglie per i promemoria ti aiutano a gestire le attività urgenti e offrono il supporto per la funzionalità Posticipa e per le attività in tempo reale se non è ancora il momento di segnare un promemoria come completato.

I codici di AirDrop offrono un ulteriore livello di verifica quando usi AirDrop con contatti sconosciuti, mostrando un codice sul dispositivo di ricezione che deve essere inserito sul dispositivo di invio per completare il trasferimento.

L’app Casa consente di utilizzare lo stesso codice di configurazione per registrare facilmente più accessori

venduti insieme.

venduti insieme. L’opzione “Lampeggia per gli avvisi” nelle impostazioni di Accessibilità aggiunge la possibilità di far lampeggiare lo schermo del dispositivo quando ricevi una notifica.

Le tabelle di Freeform possono includere testo, immagini, documenti e disegni, con celle che si adattano al contenuto in modo intelligente, per dare struttura all’area di lavoro infinita.

Risolto un problema che impediva di riprodurre immediatamente gli album in anteprima nella libreria di Apple Music nel momento in cui venivano pubblicati.

È stato risolto un problema per cui un’impostazione di

“Privacy e sicurezza” poteva essere erroneamente contrassegnata come gestita da un’organizzazione aziendale.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti (soprattutto con quelli importanti), Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 26.2 e iPadOS 26.2 su tutti i dispositivi supportati.

La lista delle vulnerabilità risolte (27 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo. Per maggiori informazioni trovate qua il bollettino completo sul portale del supporto.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26.2 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.2 sugli iPad.

Apple ha rilasciato anche iOS e iPadOS 18.7.3

Per coloro che non hanno ancora eseguito l’aggiornamento alle versioni 26 dei sistemi operativi o per coloro che non dispongono di un dispositivo compatibile, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per iOS 18 e iPadOS 18.

Per risolvere alcune vulnerabilità lato sicurezza (trovate qui il bollettino coi dettagli sulle 22 CVE risolte) e sistemare alcuni bug, il colosso di Cupertino ha rilasciato i nuovi iOS 18.7.3 e iPadOS 18.7.3 tramite la build 22H217 (che sostituisce la precedente 22H124 rilasciata come versione stabile di iOS 18.7.2 e iPadOS 18.7.2 lo scorso 5 novembre).