Da lunedì 16 novembre il volantino Lidl torna sul fai da te con una nuova ondata di prodotti Parkside. Accanto agli elettroutensili più pesanti ci sono attrezzi manuali, strumenti di misura, illuminazione e abbigliamento da lavoro. Le offerte sono valide fino a esaurimento scorte.

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Elettroutensili e officina

La novità più interessante è il taglitubi ricaricabile, a 59,00€. Ha una velocità di 380 giri al minuto a vuoto, uno spessore massimo della parete del tubo di 1,5 mm e una finestra con illuminazione LED per vedere il taglio. Batteria e caricabatteria sono inclusi. Per chi lavora il legno c’è la sega circolare mobile da banco, a 89,00€, con lama inclinabile per tagli obliqui fino a 45° e accessori inclusi.

Il trapano a percussione scalpellatore, a 49,00€, ha una potenza di 1050 W, una forza di percussione di 3 joule e un diametro del foro fino a 26 mm. In dotazione ci sono scalpelli, tre punte SDS e un’impugnatura supplementare.

Per la finitura, la smerigliatrice assiale, a 19,99€, è da 500 W e include due pinze da 3,2 e 6 mm. La levigatrice a penna multifunzione ricaricabile, a 19,99€, lavora tra 5.000 e 25.000 giri al minuto e ha la batteria agli ioni di litio inclusa. La pistola sparapunti elettrica, a 24,99€, arriva a 30 colpi al minuto e include 500 graffe, 500 chiodi, una chiave a brugola e una guida parallela.

Per la rivettatura, il set rivettatrice, a 6,99€, lavora su materiali fino a 4 mm e include 100 rivetti ciechi, quattro teste e quattro punte HSS.

Utensili manuali

Il set chiavi a bussola da 216 pezzi costa 69,00€, mentre il set da 31 pezzi con presa da 1/4″ in cromo-vanadio è a 9,99€. Le chiavi combinate da 5 o 6 pezzi, con cricchetto a 72 denti, costano 12,99€. Chi fa lavori di carpenteria trova il set frese a tazza PERFORMANCE da 11 pezzi a 19,99€, con sei frese da 19 a 68 mm e accessori inclusi. Il martello o mazzuolo è a 5,99€, la mazzetta a 3,99€ e la chiave inglese, tagliabulloni o pinza a pappagallo a 6,99€.

Misura e illuminazione

Tra le offerte per chi misura, la livella laser a croce ricaricabile con treppiede, della linea PERFORMANCE, costa 49,00€. Ha un raggio fino a 20 metri, una precisione di ±0,4 mm/m e una batteria integrata agli ioni di litio, ricaricabile via USB. Illmisuratore di distanza laser 50 m costa 17,99€, con misure da 0,05 a 50 metri, livella integrata e batteria e custodia incluse. Il righello multiangolo è a 2,99€ e include una squadra per angoli di 90° e 45°.

Per il cantiere, la lampada da lavoro a LED con presa multipla costa 24,99€: ha cinque prese elettriche, due porte USB, lampade girevoli e 600 lumen totali, con predisposizione per il montaggio a parete. La lampada da lavoro ricaricabile, a 9,99€, arriva a 500 lumen e ha tre funzioni, tra cui una luce UV.

Accessori e stoccaggio

Lo scaffale in metallo con 5 ripiani, 180 x 120 x 40 cm, costa 39,99€. I ripiani in legno reggono 150 kg ciascuno e il montaggio può essere orizzontale o verticale. Lo sgabello per lavori di montaggio con contenitore è a 24,99€ e si trasforma in cassetta degli attrezzi, con portata fino a 150 kg. Il telo multiuso costa 9,99€, la corda multiuso 7,99€ e il set per cavi o morsetti 2,49€.

Abbigliamento e sicurezza

La giacca da lavoro per uomo costa 19,99€ e si sceglie con collo alto o cappuccio, nelle taglie da M a XXL. La maglia termica da lavoro per uomo, in cotone, è a 5,99€. Le scarpe antinfortunistiche da uomo, classe di sicurezza S1P e numeri dal 41 al 45, costano 24,99€. Il set punte per cacciavite a cricchetto da 43 pezzi è a 9,99€.

Prezzo e disponibilità

Le offerte partono da lunedì 16 novembre e sono valide fino a esaurimento scorte. Il taglitubi include batteria e caricabatteria, il misuratore laser include la batteria e la levigatrice la batteria agli ioni di litio. La livella laser ha la batteria integrata. Per le lampade ricaricabili la scheda indica una batteria agli ioni di litio, ma non chiarisce se sia inclusa. Per gli altri prodotti non sono indicate batterie o caricabatterie.

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