Casio porta in Europa i nuovi orologi meccanici della serie CMK-100: cassa in titanio, movimento automatico e tre referenze con prezzi che partono da 299 euro. In Italia le vendite sono cominciate il 12 novembre, nel negozio G-SHOCK di Milano, su Casio.it e presso i rivenditori autorizzati.

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Prezzi e disponibilità in Europa

Il modello d’ingresso CMK-100TC-1A costa 299 euro nei negozi online di diversi Paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Francia e Spagna, e ha quadrante nero, cassa in titanio e cinturino in tessuto nero. Il CMK-100TL-1A, a 319 euro, ha ancora il quadrante nero ma con dettagli dorati, la cassa in titanio color argento e il cinturino in pelle nera. In cima alla gamma c’è il CMK-100TD-1A, l’unico dei tre con bracciale in titanio e accenti bianchi sul quadrante, in vendita a 399 euro.

La collezione completa conta cinque varianti, con quadranti neri, grigi o marroni e cinturini in nylon o pelle in alternativa al bracciale in titanio. Resta da capire se e quando le due referenze rimaste, la CMK-100TCC-8A (schema grigio, cinturino in tessuto) e la CMK-100TCL-5A (schema marrone e bronzo, cinturino in pelle), arriveranno in Europa. Sul sito britannico la serie risulta disponibile a breve e l’arrivo è atteso prossimamente anche nello store online statunitense.

Movimento automatico, cassa e vetro zaffiro

I tre modelli condividono un movimento automatico con 42 ore di riserva di carica e funzione di carica manuale, con una precisione dichiarata compresa tra -20 e +40 secondi al giorno. La lettura resta essenziale, con tre lancette e una semplice finestra della data, e il quadrante è riparato da un vetro zaffiro.

La cassa in titanio misura 38 mm di diametro, 11,40 mm di spessore e 44,70 mm da un’ansa all’altra. Il fondello è anch’esso in titanio e la resistenza all’acqua è di 10 bar, pari a 100 metri. Il quadrante è testurizzato, con numeri grandi in rilievo e luminescenti.

Pesi, cinturini e il dubbio sul calibro

Il CMK-100TC-1A pesa 55 grammi e ha un cinturino in tessuto nero regolabile da 145 a 215 mm, abbinato a lancette argentate. Il CMK-100TL-1A scende a 54 grammi e monta pelle toscana, con lancette e numeri dorati. Il CMK-100TD-1A è il più pesante, 98 grammi, per via del bracciale in titanio pieno con chiusura déployante, regolabile da 150 a 205 mm.

Sul calibro la questione è ancora aperta. Le indicazioni disponibili parlano di un movimento di produzione giapponese a 3 Hz, ovvero 21.600 alternanze l’ora, con 21 rubini, e suggeriscono il Miyota 8215, per il quale però manca una conferma. Altre indicazioni puntano su un modulo Casio 5766 con carica manuale e funzione hacking.