Le offerte della Settimana del Black Friday di Amazon partiranno solo il 19 novembre, ma sul sito sono già attivi numerosi sconti: alcuni di questi coinvolgono le dash cam firmate 70mai, marchio relativamente giovane ma già ben consolidato nel segmento. Scopriamo insieme le promozioni da sfruttare in queste ore.

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Tra le offerte del Black Friday 70mai spiccano A810 Lite e A900

Le dash cam vengono spesso considerate come un semplice accessorio secondario, ma possono rivelarsi fondamentali per la sicurezza alla guida e durante alla sosta, contribuendo a fornire prove video inconfutabili (in caso di incidenti, imprevisti o atti vandalici, in particolare con il modulo 4G) e trasmettendo una sensazione di tranquillità all’automobilista.

70mai ha messo in offerta due delle sue dash cam più interessanti per questo Black Friday 2026: si tratta in particolare dei modelli 70mai A810 Lite e A900, che si distinguono nelle caratteristiche fondamentali e quindi anche nel prezzo.

70mai Dash Cam 4K A810 Lite: piccola anche nel prezzo

Il primo modello protagonista delle offerte del Black Friday 2026 di 70mai a disposizione su Amazon è la dash cam 70mai A810 Lite: si tratta di una soluzione ideale per coloro che approcciano per la prima volta il segmento delle dash cam, ma anche per coloro che cercano un eccezionale rapporto qualità-prezzo senza compromessi sulla sicurezza.

Si distingue per il suo design ultracompatto che scompare dietro lo specchietto retrovisore. Nonostante le dimensioni ridotte offre la registrazione in 4K HDR dalla fotocamera frontale e la registrazione in Full HD dalla fotocamera posteriore. Come i modelli di fascia più alta, anche questa A810 Lite è dotata della tecnologia proprietaria LumiVision che ottimizza dinamicamente l’esposizione (spingendo gli ISO fino a 80.000) per garantire riprese nitide anche nei parcheggi più bui.

Al posto delle normali batterie, 70mai ha optato per un supercondensatore che risulta più resistente (dato che tollera escursioni termiche estreme). Completano la dotazione il GPS integrato, il Wi-Fi 6 e la connettività 4G (opzionale) che sblocca la videosorveglianza da remoto 24 ore su 24.

Per il Black Friday, la dash cam 70mai A810 Lite viene proposta a 99,99 euro invece di 149,99, con uno sconto del 33%. Incluse nel prezzo una microSD da 64 GB e la telecamera posteriore.

70mai Dash Cam 4K A900: il vero 4K in un formato compatto

In promozione per il Black Friday 2026 troviamo anche la dash cam 70mai A900, lanciata insieme alla “sorella” A900 Ultra proprio nelle scorse settimane. Delle due, la A900 rappresenta la proposta più compatta (91 x 46 x 24,9 mm), pensata per integrarsi dietro lo specchietto retrovisore senza occupare troppo spazio sul parabrezza.

La dash cam utilizza un sistema formato da videocamera anteriore e posteriore, entrambe in grado di registrare a risoluzione 4K HDR: in particolare, l’azienda parla di “True 4K” per sottolineare l’assenza di upscaling o interpolazione software (il filmato viene effettivamente acquisito con oltre otto milioni di pixel effettivi per fotogramma). I sensori sono gli stessi per entrambe le videocamere (GC8613).

Utilizza un obiettivo con apertura f/1.55, così da aumentare la quantità di luce catturata durante le ore serali o in ambienti poco illuminati. Alla lente si affianca la tecnologia Night Owl Vision, pensata per contenere il rumore digitale e preservare i dettagli durante le riprese notturne. Non mancano la tecnologia LumiVision per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e MaiColor Vivid Solution per la regolazione selettiva di elementi come esposizione, contrasto, trasparenza del parabrezza e riflessi.

In occasione del Black Friday, la dash cam 70mai A900 è disponibile in offerta a 159,99 euro invece di 199,99, con microSD da 64 GB (e ovviamente telecamera posteriore)

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