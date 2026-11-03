Da pochi minuti, a una settimana dal rilascio in forma stabile del primo aggiornamento intermedio, Apple ha avviato il secondo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27, un percorso che dovrebbe durare per circa un mese e che storicamente non si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha “saltato” le versioni “.1” passando direttamente alle successive versioni “.2” e, di conseguenza, il nuovo ciclo di sviluppo viene inaugurato con le Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3 che arrivano su tutti i dispositivi compatibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Apple inaugura il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 27”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle Beta 1 di iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3, versioni in anteprima che inaugurano il secondo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi sulle nostre pagine, non deve sorprendere il fatto che il secondo ciclo di sviluppo intermedio per gli OS 27 sia quello “.3”: il primo è infatti stato quello “.2” (e non “.1”) per una questione di uniformità, dato che l’unica versione “.1” esistente degli OS 27 è stata iOS 27.1, esclusiva di iPhone Duo, e Apple ha deciso di portare avanti con la stessa numerazione i cicli di sviluppo di tutti gli OS.

Tornando al presente, andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che a giorni verrà esteso anche ai beta tester pubblici e che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la metà di dicembre (guardando alla precedente generazione, iOS 26.2 e soci vennero rilasciati il 12 dicembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche una nuova versione in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode e per le due versioni di macOS precedenti alla 27:

Beta 1 di Xcode 27.3 tramite la build 27C5020n (che sostituisce la 27B52 rilasciata come versione stabile di Xcode 27.2 lo scorso 29 ottobre).

tramite la build (che sostituisce la 27B52 rilasciata come versione stabile di Xcode 27.2 lo scorso 29 ottobre). Release Candidate di macOS 26.7.3 Tahoe tramite la build 25G416 (che sostituisce la 25G332 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.2 Tahoe lo scorso 26 ottobre)

tramite la build (che sostituisce la 25G332 rilasciata come versione stabile di macOS 26.7.2 Tahoe lo scorso 26 ottobre) Release Candidate di macOS 15.8.3 Sequoia tramite la build 24H314 (sostituisce la 24H232 rilasciata come versione stabile di macOS 15.8.2 Sequoia lo scorso 26 ottobre).

Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.3 e iPadOS 27.3

La prima build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24C5037i (sostituisce la 24B119 rilasciata come versione stabile di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 il 26 ottobre scorso).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto al primo aggiornamento intermedio di iOS 27: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

Nello specifico di iOS 27.3, la build che porta con sé la Beta 1 “per lo sviluppo” ha un peso di 10,55 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla versione stabile di iOS 27.2). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), partiamo da una classificazione “i” che denota un alto livello di instabilità.

Beta 1 “per lo sviluppo” di macOS 27.3 Golden Gate

La prima build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26C5035r (sostituisce la 26B123 rilasciata come versione stabile di macOS 27.2 Golden Gate lo scorso 26 ottobre).

Per quanto riguarda la compatibilità, macOS 27.3 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon alla stregua della prima versione stabile. Stando alla classificazione della stabilità della build, partiamo anche in questo caso da una classificazione “r” (siamo lontanissimi dalla piena stabilità, sulla carta e probabilmente anche di fatto).

Beta 1 “per lo sviluppo” di watchOS 27.3

La prima build in anteprima nel secondo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24S5284h (e sostituisce la 24S118 rilasciata come versione stabile di watchOS 27.2 lo scorso 26 ottobre).

Questo ciclo di sviluppo non dovrebbe essere molto interessante per il sistema operativo (lato novità), dato che non è cambiata la prima lettera nel codice della build. Dal punto di vista della stabilità, la build è classificata come “h” (siamo piuttosto lontani dalla piena stabilità) e risulta una delle più stabili tra quelle appena rilasciate.

Beta 1 “per lo sviluppo” di tvOS 27.3

La prima build in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio per la nuovissima generazione di tvOS è la 24K5286g (sostituisce la 24K122 rilasciata come versione stabile di tvOS 27.2 e audioOS 27.2 il 26 ottobre scorso).

Alla stregua di quanto detto poco sopra per watchOS, anche in questo potrebbero arrivare interessanti novità (cambia la prima lettera nel codice della build). Dal punto di vista della stabilità, anche stavolta partiamo da una classificazione “g” e, pur essendo lontana dalla piena stabilità, rappresenta la build più stabile tra quelle appena rilasciate.

Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27.3

Il team di sviluppo inaugura il secondo ciclo di sviluppo intermedio anche per la più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Beta 1 “per lo sviluppo” di visionOS 27.3 tramite la build 24N5286r (sostituisce la 24N120 rilasciata come versione stabile di visionOS 27.2 lo scorso 26 ottobre). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso partiamo da una build “r” (siamo quindi lontanissimi anche qua dalla piena stabilità).

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità attese durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il secondo ciclo di sviluppo intermedio non è storicamente molto interessante, almeno per noi. In Cina sarà l’occasione giusta per portare al debutto Apple Intelligence. Nel resto del mondo potrebbero arrivare funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC26 ma effettivamente non rilasciate agli utenti finora.

Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Beta 1 dei sistemi operativi iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 Golden Gate, watchOS 27.3, tvOS 27.3 e visionOS 27.3, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare: per provare le novità, basterà attendere pochi giorni.