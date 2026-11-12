La crisi delle memorie continua a complicare i piani dei produttori di hardware e potrebbe aver costretto NVIDIA, attualmente alle prese con un’altra grossa gatta da pelare, a rivedere anche una delle novità più attese per il prossimo anno. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Cina, l’azienda avrebbe infatti deciso di fermare il progetto della GeForce RTX 5080 con 24 GB di memoria GDDR7, una variante che sarebbe dovuta arrivare sul mercato a gennaio 2027.

La notizia, ancora priva di conferme ufficiali, arriva mentre il settore si confronta con costi sempre più elevati e una disponibilità non particolarmente favorevole di componenti destinati alle schede video. In questo scenario, la scelta di NVIDIA sarebbe legata soprattutto al prezzo dei nuovi moduli GDDR7 da 3 GB, necessari per aumentare la capacità di memoria senza intervenire sull’interfaccia della GPU.

Il progetto sarebbe quindi stato accantonato, almeno per il momento, mentre la versione tradizionale da 16 GB continuerebbe a essere fornita ai partner.

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GeForce RTX 5080 24 GB, il lancio di gennaio 2027 sarebbe stato cancellato

A riportare l’indiscrezione sono i colleghi di VideoCardz, che riprendono informazioni attribuite a Board Channels, forum cinese spesso citato per anticipazioni legate alla filiera hardware. Secondo quanto emerso, NVIDIA avrebbe già comunicato ai propri partner AIB, ovvero i produttori di schede video personalizzate, la decisione di non procedere con il lancio della GeForce RTX 5080 24 GB previsto per gennaio 2027.

Non sarebbe stata indicata una nuova finestra temporale per un eventuale debutto, lasciando quindi incerto il futuro di questa variante. È importante sottolineare che il progetto era stato associato soprattutto al mercato cinese; le indiscrezioni precedenti parlavano di una scheda destinata a prendere il posto della RTX 5080 da 16 GB e a diventare il modello di riferimento della gamma GeForce in quel mercato.

Le voci circolate nelle scorse settimane avevano inoltre ipotizzato una riorganizzazione delle forniture, con l’interruzione delle spedizioni della RTX 5080 da 16 GB e della RTX 5090 in Cina in vista dell’arrivo della nuova configurazione.

L’ultimo aggiornamento suggerisce invece un cambio di programma; la variante da 24 GB non dovrebbe arrivare nei tempi inizialmente previsti e NVIDIA avrebbe deciso di continuare a puntare sul modello già esistente. In ogni caso, non si tratta ancora di una cancellazione confermata a livello ufficiale.

NVIDIA del resto non ha mai parlato pubblicamente di una GeForce RTX 5080 24 GB e, di conseguenza, non ha nemmeno annunciato formalmente lo stop al progetto; tutte le informazioni vanno quindi considerate come indiscrezioni, senza estendere automaticamente le presunte decisioni relative al mercato cinese alla distribuzione globale.

Il costo delle memorie GDDR7 da 3 GB sarebbe il principale ostacolo

Il motivo del presunto dietrofront sarebbe da ricercare nel costo dei chip di memoria video. La GeForce RTX 5080 attualmente in commercio utilizza 16 GB di GDDR7, organizzati attraverso otto moduli da 2 GB; per realizzare una versione da 24 GB mantenendo la stessa configurazione di memoria e senza modificare l’interfaccia, NVIDIA avrebbe dovuto utilizzare otto moduli da 3 GB.

La capacità complessiva sarebbe così aumentata del 50%, passando da 16 a 24 GB, senza dover necessariamente intervenire sul bus di memoria a 256 bit o sulla configurazione della GPU. Una soluzione che avrebbe permesso di proporre una variante con maggiore VRAM, potenzialmente interessante per applicazioni particolarmente esigenti, carichi di lavoro professionali e scenari in cui la quantità di memoria video può rappresentare un limite.

Il problema, secondo le informazioni attribuite a Board Channels, sarebbe proprio il prezzo dei nuovi moduli di memoria. I chip GDDR7 da 3 GB costerebbero circa tre volte i modelli da 2 GB; una differenza che inciderebbe in maniera significativa sul costo complessivo della scheda e renderebbe più difficile proporla a un prezzo ritenuto accettabile per il mercato.

In altre parole, l’aumento di memoria rischierebbe di tradursi in un prezzo finale troppo elevato, soprattutto considerando che la GeForce RTX 5080 si colloca già nella fascia alta del catalogo NVIDIA. Il produttore potrebbe quindi aver preferito mantenere la configurazione da 16 GB, evitando di introdurre una variante che avrebbe avuto margini commerciali meno rilevanti.

La GeForce RTX 5080 da 16 GB resterebbe in produzione, dubbi anche sulla versione SUPER

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, la conseguenza più immediata sarebbe la prosecuzione delle forniture della GeForce RTX 5080 da 16 GB. NVIDIA continuerebbe infatti a mettere a disposizione dei partner GPU e moduli GDDR7 2 GB, permettendo ai produttori di mantenere in catalogo le proprie schede personalizzate.

Il possibile stop alla variante da 24 GB si inserisce inoltre in un quadro già complicato per le altre novità della famiglia RTX 50; da tempo si parla di una GeForce RTX 5080 SUPER con 24 GB di GDDR7, ma anche il suo sviluppo sarebbe stato condizionato dai costi e dalla disponibilità delle nuove memorie.

Non è possibile stabilire se la presunta cancellazione della RTX 5080 24 GB abbia conseguenze dirette sul progetto SUPER, ma le due indiscrezioni sembrano avere un elemento comune; la difficoltà di rendere economicamente sostenibili configurazioni basate sui moduli da 3 GB.

Per il momento, quindi, non ci sono elementi sufficienti per considerare definitivamente cancellate tutte le varianti con maggiore VRAM della serie RTX 50. La situazione resta in evoluzione e sarà necessario attendere eventuali comunicazioni ufficiali o nuove informazioni provenienti dai partner di NVIDIA per capire quali siano effettivamente i piani dell’azienda (che al momento ha anche altri problemi).

Quel che emerge dalle indiscrezioni è soprattutto quanto il costo delle memorie stia influenzando le strategie del settore; anche un aggiornamento apparentemente semplice, come il passaggio da 16 a 24 GB senza modificare la GPU, può diventare difficile da concretizzare quando i componenti necessari diventano troppo costosi.