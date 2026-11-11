A.P.C. e Casio hanno avviato una collaborazione che porta due nuovi modelli nella linea CASIO VINTAGE: l’AQ-240EAC e l’AQ-240EGAC. Arrivano dal 17 novembre, insieme a un film che racconta una giornata scandita dagli orologi.

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Una cassa squadrata e i dettagli firmati A.P.C.

Entrambi gli orologi derivano dall’AQ-240, un analogico-digitale che unisce un sapore rétro a una leggibilità immediata. La cassa mantiene la forma squadrata con gli angoli arrotondati, e sul quadrante la finitura sunray dà riflessi che cambiano con la luce. L’insieme resta discreto e pratico, in linea con il gusto del brand. Il logo di A.P.C. compare sul quadrante e sulla fibbia, mentre sul fondello della cassa sono incise una chitarra e un pugnale.

Le due versioni si distinguono per la finitura: una è dorata per intero, dal bracciale alla cassa, l’altra è in argento con il quadrante in un verde scuro intenso. Con un guardaroba essenziale e con il denim funzionano particolarmente bene. Dietro c’è A.P.C., il marchio francese fondato da Jean Touitou nel 1987, noto soprattutto per il denim grezzo e per uno stile che punta su creatività, autenticità e durata dei capi.

Una giornata raccontata dai polsi

La collaborazione ha anche una parte per immagini. Il film A Day with A.P.C. and Casio, diretto da Kersti Jan Werdal, celebra il desiderio di rallentare e segue lo scorrere delle ore attraverso mani e polsi, con il tempo riportato nell’angolo di ogni inquadratura.

Alle 10:50 un dito punta verso un pesce appoggiato sul ghiaccio, alle 12:55 una mano fruga in un cassetto di posate e alle 13:55 un polso si posa su un terminale di pagamento. Alle 14:15 una mano sceglie un frutto rosso tra i fichi, alle 15:00 due polsi si incontrano allo stesso tavolino di un bar. Le due versioni si alternano nelle scene. Il congedo arriva alle 15:50, quando qualcuno tira indietro una manica e lascia scoperto l’orologio argentato.

Dal 17 novembre nei negozi

Per portarli al polso bisognerà aspettare il 17 novembre: da quella data i due CASIO VINTAGE sono in vendita sul sito di Casio, nello store G-SHOCK di Corso Como a Milano e nei negozi A.P.C.