Da ieri è in vendita Home Assistant Connect AUX-2, l’accessorio firmato Nabu Casa che riporta stereo, televisori e altri apparecchi compatibili dentro un sistema Home Assistant. L’obiettivo è far lavorare meglio ciò che avete già in casa, senza aggiungere l’ennesimo gadget.

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Una seconda vita per stereo e televisori

Chi possiede un amplificatore o un ricevitore AV che suona ancora bene può tenerlo. Connect AUX-2 ha un’uscita audio da 3,5 mm, analogica o digitale ottica (una sola per volta), e porta musica lossless a impianti datati con una risoluzione di 16 bit a 48 kHz. Con il software gratuito Music Assistant, l’hi-fi dimenticato in cantina può pescare brani da Spotify, Tidal o dai file salvati sul disco, e la riproduzione si sincronizza anche con diffusori moderni come Sonos e HomePod, per distribuire la musica in tutta la casa. Volume, sorgente e accensione restano comandabili da Home Assistant.

Le due porte RS-232 servono a inviare comandi diretti a ricevitori AV, televisori, proiettori e apparecchiature energetiche più vecchie, senza passare dalle app dei produttori né dai servizi cloud. Sui televisori compatibili il controllo resta locale: potete staccare la TV da internet per limitare la raccolta dei dati e conservare le funzioni di base, ma perdete le app di streaming che richiedono la connessione. Lo stesso schema vale per inverter solari, sistemi di accumulo e riscaldamento.

Dentro il dispositivo: Bluetooth, seriale e Z-Wave

Connect AUX-2 nasce come “multi-tool”. Fa da Bluetooth proxy (è il primo dispositivo costruito da Nabu Casa proprio per collegare apparecchi Bluetooth), da bridge seriale RS-232 e RS-485, da endpoint audio per tutta la casa e da punto di rete per la chiavetta Z-Wave ZWA-2. Un adattatore RS-485 da 15 dollari aggiunge i dispositivi Modbus; con una ZWA-2 sulla porta USB basta un cavo Ethernet con Power over Ethernet per alimentazione e dati, e l’installazione resta pulita, a due cavi.

Sul fronte hardware troviamo un chip ESP32-S3, PoE 802.3af, Wi-Fi ed Ethernet, due porte RS-232 e una USB-A, con alimentazione possibile anche via USB-C. Mancano l’ingresso per microfono e l’audio Bluetooth. Il software è open source, Nabu Casa ha in programma di pubblicare il progetto del circuito e i file per la stampa 3D, e la messa in funzione si appoggia al rilevamento automatico e a una procedura guidata. Zigbee è ancora in fase sperimentale, funziona solo con ZHA e la stessa azienda lo descrive come ancora molto nuovo; Thread non è previsto.

Prezzo e disponibilità

L’accessorio è in vendita dall’11 novembre a 69 dollari negli Stati Uniti e 59 euro in Europa, con distribuzione mondiale attraverso i rivenditori abituali di Home Assistant, tra cui Ameridroid e Seeed Studio. Serve Home Assistant 2026.9 o una versione successiva, mentre il supporto Zigbee arriva con la 2026.11.

All’origine il progetto era più semplice: una piccola scatola capace di far funzionare un Connect ZWA-2 o uno ZBT-2 attraverso il Power over Ethernet. Il dispositivo arrivato sul mercato aggiunge a quell’idea iniziale le porte seriali, l’uscita audio e la parte Bluetooth.