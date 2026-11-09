NVIDIA finisce al centro di una vicenda particolarmente delicata che coinvolge direttamente il suo CEO e fondatore Jensen Huang. Dopo una serie di indiscrezioni pubblicate da importanti testate internazionali, secondo cui il numero uno dell’azienda sarebbe stato avvicinato da una donna sospettata di lavorare per l’intelligence cinese, il consiglio di amministrazione ha deciso di avviare un’indagine indipendente.

Una decisione che arriva mentre Huang ha anche scelto di intervenire personalmente, ammettendo in una comunicazione interna di essere stato infedele alla moglie e chiedendo scusa alla propria famiglia e ai dipendenti. La vicenda intreccia quindi due questioni distinte, ma finite inevitabilmente sotto i riflettori: da una parte le accuse relative a un possibile tentativo di raccolta di informazioni da parte di apparati stranieri, dall’altra la relazione personale che avrebbe coinvolto il CEO di NVIDIA.

Al momento, l’azienda precisa di non avere motivi per ritenere che siano stati compromessi segreti industriali o interessi legati alla sicurezza nazionale statunitense, ma vuole comunque fare chiarezza su quanto accaduto.

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NVIDIA avvia un’indagine indipendente sui presunti tentativi di spionaggio

La decisione del consiglio di amministrazione è arrivata dopo le ricostruzioni pubblicate nelle scorse settimane da The New York Times e Financial Times. Le testate hanno riportato che Jensen Huang avrebbe sviluppato un rapporto particolarmente stretto con una donna chiamata Alice Huang, che non avrebbe alcun legame di parentela con il CEO, che, a quanto pare, sarebbe una dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore e importante acquirente di chip NVIDIA.

Secondo quanto riportato dal New York Times, le agenzie di intelligence statunitensi avrebbero identificato Alice Huang come una presunta risorsa dell’intelligence cinese, reclutata dal Ministero della Sicurezza di Stato per raccogliere informazioni sul numero uno di NVIDIA. Il Financial Times ha successivamente riferito che alcuni funzionari statunitensi ritenevano che tra i due fosse nata anche una relazione sentimentale.

Si tratta, è importante sottolinearlo, di ricostruzioni giornalistiche e valutazioni attribuite a fonti dell’intelligence statunitense, non di circostanze che NVIDIA abbia confermato. Proprio per questo motivo il consiglio di amministrazione ha deciso di affidare la verifica dei fatti a un comitato composto da amministratori indipendenti, che sarà affiancato da consulenti legali esterni.

Nella dichiarazione diffusa domenica, l’azienda ha spiegato che il consiglio considera la sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti una priorità assoluta, anche rispetto agli interessi della stessa NVIDIA e dei suoi azionisti. La società ha inoltre precisato di non avere, allo stato attuale, ragioni per credere che siano stati compromessi informazioni riservate o interessi legati alla sicurezza nazionale, ma che l’indagine prenderà in esame tutte le informazioni disponibili.

Jensen Huang, dal canto suo, ha già manifestato il proprio sostegno all’iniziativa e si è impegnato a collaborare pienamente; NVIDIA ha anche ribadito di avere fiducia nel CEO e nel gruppo dirigente, promettendo ulteriori aggiornamenti quando saranno disponibili nuovi elementi.

Jensen Huang ammette il tradimento e chiede scusa alla famiglia e ai dipendenti

Parallelamente alla comunicazione ufficiale di NVIDIA, Bloomberg ha riferito che Jensen Huang avrebbe ammesso una relazione extraconiugale in un messaggio inviato ai dipendenti. Successivamente, il CEO ha condiviso integralmente la propria comunicazione interna, nella quale ha affrontato direttamente la questione personale e le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale.

Huang ha aperto il messaggio con delle scuse rivolte alla moglie e alla famiglia, riconoscendo di essere stato infedele e assumendosi completamente la responsabilità delle proprie azioni. Ha ammesso di aver ferito le persone a lui più vicine e di aver danneggiato la vita costruita insieme alla propria famiglia, sottolineando che non esistono giustificazioni per quanto accaduto.

Nel messaggio ha inoltre chiesto ai propri familiari di concedere loro la privacy necessaria per affrontare la situazione, ribadendo che nessuno di loro deve essere ritenuto responsabile delle sue scelte. Il CEO ha poi esteso le proprie scuse ai colleghi di NVIDIA, al consiglio di amministrazione, ai partner e agli azionisti. Huang ha definito la guida dell’azienda il più grande privilegio della propria vita, riconoscendo però di non essere stato all’altezza della fiducia riposta in lui. Ha quindi promesso di continuare a dedicarsi completamente a NVIDIA e di lavorare per riconquistare la fiducia dei suoi collaboratori.

La sicurezza nazionale statunitense al centro della vicenda

La parte più delicata della comunicazione riguarda naturalmente le accuse di possibili attività di intelligence. Huang ha dichiarato di sostenere pienamente l’indagine indipendente avviata dal consiglio di amministrazione e di essere pronto a collaborare senza riserve; nel suo messaggio ha ribadito il proprio attaccamento agli Stati Uniti e a NVIDIA, dichiarandosi impegnato nella protezione dell’azienda e nel sostegno alla sicurezza nazionale americana.

Una presa di posizione che assume particolare rilevanza considerando il ruolo strategico ricoperto da NVIDIA nel settore dei semiconduttori e dell’Intelligenza Artificiale, un comparto al centro della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Per ora, tuttavia, non ci sono conferme pubbliche che informazioni riservate di NVIDIA siano state effettivamente sottratte o che i presunti contatti abbiano prodotto conseguenze per l’azienda.

L’indagine dovrà proprio chiarire la natura dei rapporti descritti dalle testate internazionali, verificare le informazioni disponibili e stabilire se ci siano stati rischi concreti per la società o per la sicurezza nazionale statunitense. La vicenda resta quindi delicatissima e aperta su più fronti; da una parte c’è una questione personale che Jensen Huang ha scelto di affrontare pubblicamente con una serie di scuse, dall’altra un’indagine societaria che dovrà fare luce su accuse decisamente più rilevanti per il futuro di NVIDIA e per gli equilibri tecnologici internazionali.