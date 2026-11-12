Sono passati pochi giorni da quando Elon Musk ha annunciato che la produzione del Cybertruck si fermerà intorno alla metà del 2027, per lasciare spazio al Cybercab nella fabbrica texana di Tesla, e c’è già chi si è fatto avanti per tenere in vita il pick-up.

Unplugged Performance, l’azienda californiana celebre nel mondo delle modifiche e degli accessori per le auto di Tesla, ha proposto pubblicamente su X di rilevare la linea di produzione del Cybertruck, con il sostegno di un gruppo di investitori. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Chi è Unplugged Performance e cosa propone a Tesla

Unplugged Performance, spesso abbreviata in UP, ha sede a Hawthorne, in California, e da anni lavora quasi esclusivamente sulle auto di Tesla: per il Cybertruck produce già kit per rialzare l’assetto e protezioni per la carrozzeria, come quelli della linea UP Invincible, ha ottenuto contratti per trasformare il pick-up in un veicolo per le forze dell’ordine e in passato ha lavorato con la stessa Tesla a una propria versione della Model S Plaid.

Il fondatore e amministratore delegato, Ben Schaffer, descrive il lavoro della sua azienda come il fare “ciò che Tesla vorrebbe, ma non ha la capacità di fare“.

La proposta parte da un presupposto preciso, cioè che UP condivide la scelta di Tesla di concentrare tutte le risorse sul Cybercab, il taxi a guida autonoma senza volante né pedali. Per questo l’azienda si offre di occuparsi del Cybertruck senza pesare su Tesla in termini di spazi, personale e tempo dei dirigenti.

In cambio Tesla riceverebbe il pagamento di una licenza e incasserebbe per ogni veicolo prodotto anche i ricavi legati alla guida autonoma FSD e alla rete Robotaxi, mentre il Cybercab avrebbe sempre la precedenza nell’assegnazione delle celle per le batterie.

UP, poi, non si fermerebbe al pick-up, perché nella proposta compaiono anche un CyberSUV a tre file di sedili e un mezzo per il trasporto merci senza conducente chiamato CyberCargo, due veicoli che Tesla ha nominato in qualche occasione ma che non ha mai presentato ufficialmente.

Perché il Cybertruck si ferma e cosa può succedere ora

Almeno per il momento, si tratta soltanto di una proposta, perché Tesla non ha risposto e Unplugged Performance non ha detto chi siano gli investitori, quanti soldi siano disposti a mettere né con quali tempi, e infatti nessun accordo è stato annunciato. L’azienda ha comunque invitato investitori e partner a contattarla via email, spiegando di aver ricevuto molto interesse nelle prime ore.

Casi di un costruttore che cede un modello a un’altra azienda ci sono già stati, come la Lotus Seven, la piccola sportiva inglese poi prodotta per decenni da Caterham, o la Studebaker Avanti, ma mai su una scala paragonabile a quella del Cybertruck. Ed è proprio la scala, del resto, il vero problema del pick-up di Tesla, perché Musk ha motivato lo stop con la necessità di fare spazio al Cybercab, ma la fabbrica in Texas occupa oltre 10 milioni di piedi quadrati, cioè più di 900.000 metri quadrati, e la linea del Cybertruck lavora a circa un quarto della propria capacità, che è di 125.000 unità l’anno.

Lo confermano i numeri di vendita, visto che nel terzo trimestre del 2026 Tesla ha consegnato 8.295 veicoli nella categoria che raccoglie i modelli diversi da Model 3 e Model Y, in gran parte Cybertruck, un ritmo che corrisponde a circa 30.000 pick-up l’anno, contro i 250.000 che l’azienda aveva immaginato all’inizio.

Né le versioni più economiche né i ritocchi ai prezzi sono serviti a far ripartire la domanda, in un modello che era stato annunciato a 39.900 dollari ed è poi arrivato sul mercato a 59.900.

Resta dunque da capire se Tesla prenderà sul serio la proposta di Unplugged Performance o se lascerà semplicemente che il Cybertruck concluda il suo percorso la prossima estate, ma per chi lo ha comprato o sperava di farlo l’idea di un pick-up che continua a vivere fuori da Tesla è comunque una notizia curiosa.