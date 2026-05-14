L’attesa è finita, Forza Horizon 6 è finalmente tra noi. Dopo anni di attesa e richieste continue da parte della community, il team di Forza Horizon porta finalmente la celebre serie racing di Playground Games in Giappone, una delle ambientazioni più desiderate dagli appassionati sin dai tempi del primo Horizon Festival. Un debutto particolarmente importante anche per il franchise, considerando che gli stessi sviluppatori hanno definito questo capitolo come l’esperienza Horizon più ambiziosa mai realizzata.

Quale contesto migliore quindi per tornare al nostro filone sui giochi PC next-gen con la prova sul campo del nuovissimo Forza Horizon 6, l’ultimo capitolo dell’amatissima saga racing che punta ad alzare ulteriormente l’asticella non solo sul fronte dei contenuti, ma anche dal punto di vista tecnico e delle tecnologie supportate.

Dopo averlo provato in anteprima sulla nostra build gaming con NVIDIA GeForce RTX 5080, possiamo finalmente condividere con voi le prime impressioni tecniche sul titolo, concentrandoci soprattutto sulla componente grafica, sulle tecnologie NVIDIA RTX integrate e sul comportamento del gioco con dettagli maxati in 4K (ma non solo).

Per Playground Games, Forza Horizon 6 rappresenta un progetto costruito nel corso di molti anni. Lo studio britannico ha infatti dichiarato che il Giappone è sempre stato una delle ambientazioni più richieste sin dal debutto del primo Horizon Festival in Colorado nel 2012; nel tempo il team è cresciuto, così come le tecnologie e gli strumenti a disposizione, arrivando oggi a realizzare una ricostruzione del Giappone estremamente ampia, dettagliata e fortemente ispirata alla cultura automobilistica nipponica.

Secondo quanto condiviso dal team di sviluppatori, ci troviamo davanti alla mappa più densa e varia mai vista nella serie Horizon, con una Tokyo enorme e ricca di dettagli, aree montane perfette per il drifting, autostrade ad alta velocità, cambiamenti climatici dinamici e oltre 550 auto disponibili già dal day one. Su PC inoltre, anche Forza Horizon 6 si presenta come una vera e propria vetrina tecnologica per le GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell, grazie all’integrazione del Ray Tracing avanzato, NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation e NVIDIA Reflex.

Come ormai facciamo spesso con i titoli PC più importanti, anche questa volta non realizzeremo una recensione completa del gioco ma ci concentreremo principalmente sulle prestazioni, sulle tecnologie implementate e sulla qualità generale dell’esperienza utente con tutte le impostazioni grafiche spinte al massimo.

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Forza Horizon 6 e NVIDIA RTX: il racing realistico tra Ray Tracing, DLSS 4.5 e Reflex

Per Forza Horizon 6, Playground Games e Xbox Game Studios hanno collaborato direttamente con NVIDIA per integrare le più recenti tecnologie RTX dedicate al gaming PC, in particolare quelle introdotte con la famiglia GeForce RTX 50 e con il nuovo pacchetto NVIDIA DLSS 4.5. Iniziamo quindi sottolineando che Forza Horizon 6 supporta nativamente NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation, Ray Tracing avanzato e ovviamente NVIDIA Reflex.

Uno degli aspetti più importanti riguarda proprio il Ray Tracing, tecnologia che in Forza Horizon 6 viene utilizzata per migliorare in modo sensibile illuminazione globale, riflessi e resa complessiva delle ambientazioni. Come spiegato da NVIDIA, il sistema di global illumination utilizzato nel gioco simula il comportamento realistico della luce attraverso l’intera scena, tenendo conto sia dell’illuminazione diretta sia di quella indiretta; in pratica la luce viene fatta “rimbalzare” tra le varie superfici, migliorando ombre, sfumature, riflessi e variazioni cromatiche.

Questo approccio mostra la propria efficacia soprattutto negli scenari urbani di Tokyo, nelle aree illuminate dai neon e nei tracciati notturni sotto la pioggia, dove i riflessi ray traced contribuiscono a creare scene molto più credibili e immersive. Anche le aree rurali e montane beneficiano del Ray Tracing, soprattutto durante i cambiamenti climatici e di illuminazione che caratterizzano il mondo di gioco. Playground Games ha infatti posto grande attenzione al sistema meteo dinamico e al ciclo giorno/notte, elementi che modificano sensibilmente l’atmosfera delle varie regioni del Giappone presenti nella mappa.

Naturalmente tutte queste tecnologie comportano un carico grafico importante ed è proprio qui che entra in gioco NVIDIA e la suite del DLSS 4.5. La nuova iterazione del DLSS utilizza modelli AI Transformer di seconda generazione per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, affiancando il tutto alla Multi Frame Generation per incrementare il frame-rate e la fluidità generale. A completare il pacchetto troviamo come sempre NVIDIA Reflex, tecnologia che riduce la latenza di sistema e migliora la reattività generale del gameplay, soprattutto quando vengono abilitate Frame Generation e Multi Frame Generation.

Ricordiamo inoltre che Forza Horizon 6 sarà disponibile anche tramite GeForce NOW, permettendo agli utenti di giocare il titolo con Ray Tracing e DLSS anche senza hardware gaming di fascia alta; gli utenti Ultimate potranno inoltre sfruttare server GeForce RTX 5080-class con streaming fino a 5K e 120 FPS.

Forza Horizon 6: il Giappone secondo Playground Games

Per Playground Games, Forza Horizon 6 rappresenta il progetto più grande e ambizioso mai realizzato per la serie Horizon. Il nuovo capitolo porta infatti i giocatori in una rivisitazione del Giappone costruita attorno alla cultura automobilistica nipponica, all’esplorazione e alla varietà degli scenari. La mappa viene definita dagli sviluppatori come la più densa e dettagliata mai creata per un Forza Horizon. Si passa infatti da aree rurali e strade montane perfette per il drifting a enormi autostrade ad alta velocità, arrivando fino a Tokyo, il più grande ambiente urbano mai realizzato nella serie.

Secondo Playground Games, Tokyo è circa cinque volte più grande di Guanajuato vista in Forza Horizon 5 e offre un’enorme varietà di attività, strade e situazioni di gameplay; ma non è tutto, troveremo quartieri illuminati dai neon che si alternano a zone industriali, periferie più tranquille, ponti, tunnel e autostrade sopraelevate. Anche il sistema stagionale gioca un ruolo importante nell’esperienza di gioco. Le stagioni infatti cambiano ogni settimana e modificano sensibilmente sia l’aspetto visivo della mappa sia le condizioni di guida, passando da inverni innevati a estati particolarmente calde.

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Playground Games ha inoltre dichiarato di aver collaborato con fotografi, artisti, musicisti e consulenti giapponesi per cercare di rappresentare al meglio il Paese e la sua cultura automobilistica. Altro dato a dir poco importante, il titolo mette a disposizione oltre 550 vetture già dal day one, tra auto moderne ad alte prestazioni, classici JDM e modelli iconici della cultura street racing giapponese.

Non mancano poi nuove attività e modalità dedicate, tra cui:

Touge Battles

Street Racing

Drag Meet

Time Attack

Horizon Rush

Drift Zone

Speed Trap

Trailblazer

Danger Sign

Molto interessante anche il nuovo sistema Garage Customizer che permette ai giocatori di personalizzare completamente i propri garage all’interno delle Player Homes sparse per il Giappone. I garage possono essere condivisi online con la community, modificati liberamente e utilizzati per mostrare la propria collezione di auto.

Su FH6 notiamo anche una grande attenzione anche all’esplorazione; il nuovo capitolo introduce infatti Barn Finds, Treasure Cars, auto Aftermarket e numerose attività open world pensate per incentivare i giocatori a esplorare tutte le regioni della mappa. Dal punto di vista strutturale, il gioco ruota attorno al nuovo Collection Journal, sistema che tiene traccia sia dei progressi nel Festival Horizon sia delle attività legate alla scoperta del Giappone.

Forza Horizon 6: che PC serve per giocarlo?

A differenza di altri titoli provati di recente, Playground Games ha giocato d’anticipo per quanto concerne i requisiti PC di Forza Horizon 6, quindi niente sorprese da questo punto di vista. Viste le premesse fatte sopra, non sorprende che Forza Horizon 6 sia un titolo fortemente orientato all’hardware moderno, soprattutto se si vogliono sfruttare tutte le tecnologie RTX implementate dagli sviluppatori.

L’utilizzo di Ray Tracing avanzato, illuminazione globale e ambientazioni molto più dense rispetto ai precedenti capitoli porta inevitabilmente a un incremento del carico GPU, specialmente alle risoluzioni più elevate come il 4K. In questo contesto quindi, il DLSS 4.5 assume un ruolo come al solito decisivo per mantenere un buon equilibrio tra qualità visiva e fluidità; ma questo lo vedremo meglio a breve nei nostri test.

Per Forza Horizon 6 abbiamo un totale di quattro profili grafici: minimi, raccomandati, estremo ed estremo RT.

Requisiti minimi: preset basso, 1080P 60 FPS

Processore: Intel Core i5 8400, AMD Ryzen 5 1600

Scheda video: NVIDIA GTX 1650, AMD RX 6500 XT, Intel A380

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: SSD

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2

Requisiti consigliati: preset alto – 1440P 60+ FPS

Processore: Intel Core i5 12400F, AMD Ryzen 5 5600X

Scheda video: NVIDIA RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT, Intel A580

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: SSD

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2

Requisiti estremi: preset estremo – 4K 60+ FPS

Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7700X

Scheda video: NVIDIA RTX 4070 Ti, AMD RX 7900 XT

Memoria: 24 GB di RAM

Storage: SSD NVMe

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2

Requisiti estremi RT: preset estremo RT – 4K 60+ FPS

Processore: Intel Core i7 12700K, AMD Ryzen 7 7700X

Scheda video: NVIDIA RTX 5070 Ti, AMD RX 9070 XT

Memoria: 32 GB di RAM

Storage: SSD NVMe

Sistema operativo: Windows 10, Windows 11, minimo 22H2

La nostra build con GeForce RTX 5080 per guidare su Forza Horizon 6

Per la nostra prova su Forza Horizon 6 abbiamo utilizzato come di consueto una configurazione enthusiast basata su NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB, abbinata a uno dei processori gaming più performanti attualmente disponibili, ovvero l’ormai collaudato AMD Ryzen 7 9850X3D. Ecco la build nel dettaglio:

Processore: AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore: Gigabyte Gaming 360

Scheda madre: MSI X870E Carbon WiFi

RAM: 32 GB (2×16 GB) DDR5 6000 MT/s CL28 AMD EXPO

Scheda video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 16 GB MASTER

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver NVIDIA aggiornati all’ultima versione disponibile

Come gira Forza Horizon 6 su NVIDIA GeForce RTX 5080 a tutte le risoluzioni

Eccoci al capitolo più succoso se vogliamo, ovvero le prestazioni della nostra NVIDIA GeForce RTX 5080 sul nuovo titolo di Playground Games. Inutile quasi sottolineare che non abbiamo fatto alcuno sconto alla GPU NVIDIA, partendo direttamente dal preset Ultra. Le tornate di test sono state molte, con e senza DLLS / MFG, inoltre per completezza questa volta vi forniamo sia le risoluzioni 1080P e 1440P, con FPS medi, 0,1% e latenza.

Iniziamo con i benchmark a 1080P, probabilmente la meno sensata per la GeForce RTX 5080, ma comunque utile già per intuire che il preset Estremo su Forza Horizon 6 è molto esigente in termini di risorse, rendendo se vogliamo obbligatorio l’uso del DLSS. Al netto di questo, per i puristi del caso, con preset estremo senza ray-tracing e DLSS, la GPU sforna comunque circa 180 FPS.

Se passiamo a 1440P il trend viene più o meno confermato. La sessione su Estremo RT con DLAA dice tutto, mentre dal nostro punto di vista possiamo dire che un’ottima via di mezzo anche per le latenza è rappresentato dal test con Estremo RT – DLSS Qualità FG x2, a dir poco ottimo. Chiudendo con i benchmark a risoluzione 4K, valgono più o meno le stesse considerazioni, ma non possiamo nascondere che in modalità Estremo dobbiamo abilitare il MFG x3 (che però non peggiora la latenza).

Considerazioni

Dopo le prime ore trascorse a guidare su Forza Horizon 6, esperienza che per motivi di embargo non possiamo condividere completamente coi nostri lettori, rileviamo in primis che Playground Games ha voluto realizzare il capitolo più ambizioso mai creato per la serie Horizon, non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche sotto il profilo tecnico e del realismo.

L’ambientazione giapponese, che a noi è piaciuta molto, offre una varietà molto elevata sia a livello visivo sia per quanto riguarda il gameplay, alternando guida ad alta velocità su autostrade urbane, drifting sulle strade montane e attività open world fortemente ispirate alla cultura automobilistica nipponica.

Dal punto di vista tecnico invece, il lavoro svolto con Ray Tracing, illuminazione globale e gestione dell’atmosfera contribuisce a migliorare sensibilmente la resa delle ambientazioni, soprattutto nelle aree urbane notturne e durante le variazioni climatiche. In questo scenario le tecnologie NVIDIA assumono un ruolo centrale, permettendo a DLSS 4.5, Multi Frame Generation e Reflex di gestire un carico grafico particolarmente elevato mantenendo al tempo stesso un’esperienza fluida e reattiva anche alle risoluzioni più alte.

Confermiamo, come del resto ci si aspettava, che Forza Horizon 6 si presenta come un titolo PC estremamente orientato alle tecnologie di nuova generazione, costruito per valorizzare hardware moderno e GPU di fascia alta. Nel nostro caso la GeForce RTX 5080 non sembra soffrire molto, ma anche con questa GPU se puntate a giocare maxato (estremo RT) su un display 4K ad alto refresh rate tenete presente che il Multi Frame Generator sarà il vostro alleato.

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