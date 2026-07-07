Negli ultimi mesi sembrava che la gamma NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER fosse stata accantonata. Tra la forte domanda di acceleratori destinati all’Intelligenza Artificiale, la disponibilità limitata delle memorie GDDR7 e un mercato PC meno brillante rispetto alle aspettative, diverse indiscrezioni avevano suggerito un possibile rinvio, se non addirittura la cancellazione dell’intera famiglia GPU.

Le ultime informazioni emerse nelle scorse ore lasciano però sperare in uno scenario differente. Una nuova comparsa all’interno del PSU Calculator di Seasonic, unita alle precedenti indiscrezioni degli insider più affidabili, lascia infatti intendere che NVIDIA stia continuando a lavorare sulla nuova linea, in particolare sulla GeForce RTX 5080 SUPER.

Il dettaglio che ha attirato maggiormente l’attenzione riguarda soprattutto il consumo energetico; il modello sarebbe infatti accreditato di un TBP pari a 415 watt, decisamente superiore rispetto alla RTX 5080 attuale. Vediamo insieme qualche dettaglio aggiuntivo.

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La GeForce RTX 5080 SUPER potrebbe arrivare con 24 GB di memoria e un TBP di 415 watt

Secondo le ultime informazioni emerse, che però non stravolgono i dati già a nostra disposizione, la futura GeForce RTX 5080 SUPER manterrebbe sostanzialmente invariata la configurazione della GPU rispetto al modello standard, concentrando invece l’aggiornamento principalmente sulla memoria e sulle frequenze operative.

La scheda dovrebbe infatti utilizzare i nuovi moduli GDDR7 da 3 GB, soluzione che permetterebbe a NVIDIA di portare la dotazione complessiva a 24 GB di VRAM, con un incremento del 50% rispetto ai 16 GB della RTX 5080 attualmente in commercio; il tutto però senza modificare il bus di memoria che resterebbe a 256 bit.

Anche la velocità della memoria dovrebbe aumentare, passando dagli attuali 30 Gbps a 32 Gbps; un incremento apparentemente contenuto, ma sufficiente per spingere la banda passante complessiva fino a 1 TB/s, contro i 960 GB/s del modello originale.

Il prezzo da pagare per queste prestazioni superiori (oltre che per la capacità aggiuntiva) sarebbe però rappresentato dal consumo energetico. Il database di Seasonic indica infatti un TBP (Total Board Power) di 415 watt, circa il 15% in più rispetto ai 360 watt della RTX 5080 tradizionale; un valore che potrebbe essere giustificato sia dall’impiego delle nuove memorie sia da frequenze operative più spinte.

NVIDIA non ha ancora confermato alcuna specifica tecnica, ecco però in sintesi cosa dovrebbe offrire la variante SUPER rispetto alla GeForce RTX 5080 attuale:

24 GB di memoria GDDR7 invece di 16 GB

Moduli GDDR7 da 32 Gbps anziché 30 Gbps

Banda passante pari a 1 TB/s (vs 960 GB/s)

Interfaccia memoria 256 bit (invariata)

Frequenze operative più spinte, soprattutto in Boost

TBP di 415 watt contro gli attuali 360 watt

Il debutto sembra essere ancora lontano, ma i leak iniziano a convergere

La presenza della GeForce RTX 5080 SUPER nel configuratore di Seasonic non rappresenta naturalmente una conferma ufficiale dell’esistenza della scheda. In passato, tuttavia, strumenti di questo tipo hanno anticipato correttamente diversi prodotti prima dell’annuncio ufficiale, poiché i produttori di alimentatori devono preparare in anticipo le proprie tabelle di compatibilità.

Lo stesso valore di 415 watt era inoltre già comparso in precedenti indiscrezioni, elemento che rafforza ulteriormente la credibilità delle informazioni emerse nelle ultime ore. Al momento non esistono ancora indicazioni ufficiali sulla finestra di lancio; le voci di corridoio più recenti suggeriscono che NVIDIA non dovrebbe introdurre la gamma RTX 50 SUPER prima della fine dell’anno, preferendo probabilmente un debutto tra la fine del 2026 e inizio 2027 (verosimilmente al CES 2027).

Fino ad allora sarà inevitabile prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela. Nel contesto infatti va inclusa sempre l’attuale situazione del mercato hardware e in particolare dei moduli di memoria (RAM, VRAM e NAND), un fattore decisivo per le schede GeForce RTX 50 SUPER, tanto da poter determinare l’arrivo o meno di eventuali altri modelli sul mercato consumer (vedi serie RTX 5070).

A titolo informativo però, segnaliamo che sul database di Seasonic sono presenti anche le varianti GeForce RTX 5070 Ti SUPER e GeForce RTX 5070 SUPER, rispettivamente con 24 e 18 GB di VRAM GDDR7 e TBP di 350 e 275 watt; il ragionamento potrebbe quindi essere esteso anche a questi due prodotti, ma in caso di una “scelta forzata” legata a scarsa disponibilità di chip è quasi scontato che il modello di punta avrà la meglio.

NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER: ecco quali potrebbero essere le specifiche tecniche

NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER

GPU GB203-400

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU >2.800 MHz

Memoria 24 GB GDDR7

Velocità memoria 32 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 1 TB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 415 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5080