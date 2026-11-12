Nel giro di due settimane Nvidia è passata dall’essere l’azienda più celebrata dell’intelligenza artificiale a un’azienda con il consiglio di amministrazione riunito per decidere se tenersi il proprio fondatore. Il quadro, mentre scriviamo, è questo: il consiglio si è riunito nella serata di mercoledì 11 novembre, ma al momento non risulta annunciata alcuna decisione su Jensen Huang, che resta amministratore delegato; i titoli di Nvidia hanno perso, dall’inizio dell’indagine, centinaia di miliardi di dollari di valore; e il Congresso americano si prepara a convocarlo. Proviamo a rimettere in ordine i fatti, distinguendo ciò che è confermato dalle ricostruzioni giornalistiche e dalle accuse, che al momento non sono state provate in modo indipendente.

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Come è iniziata, Megaspeed e i sospetti dell’intelligence

La storia parte da lontano. Nell’ottobre 2025 Megaspeed, società di Singapore che opera nei data center e cliente di Nvidia, finisce sotto indagine sia negli Stati Uniti sia a Singapore per il sospetto di aver aiutato aziende cinesi ad aggirare le restrizioni americane sull’esportazione dei chip. Secondo la ricostruzione del New York Times, un funzionario del Dipartimento del Commercio che aveva visitato un data center della società in Malesia aveva trovato una grande quantità di apparecchiature Nvidia ancora imballate, e il timore era che venissero rispedite altrove, per esempio in Cina, invece di essere installate.

Il passaggio decisivo arriva il 29 ottobre 2026, quando il New York Times rivela che le agenzie americane sorvegliavano da oltre un anno una dirigente di Megaspeed, Alice Huang, cittadina cinese e priva di legami di parentela con il numero uno di Nvidia, e che nel corso di quella sorveglianza avevano individuato un contatto con un cittadino americano, poi identificato in Jensen Huang. Secondo le ricostruzioni, i servizi la considerano una fonte dell’intelligence cinese, e un promemoria riservato circolato nella primavera 2026, sotto la supervisione del segretario di Stato Marco Rubio, avrebbe avvertito dei suoi legami con il Ministero della Sicurezza di Stato. Come abbiamo raccontato, la società gemella malese di Megaspeed avrebbe acquistato apparecchiature basate su chip Nvidia per almeno 4,8 miliardi di dollari in meno di due anni. Nvidia, in quella fase, aveva risposto che le interazioni di Huang con i clienti non erano insolite.

Le scuse di Huang e l’indagine del consiglio

La svolta pubblica è dell’8 novembre. Huang scrive ai dipendenti, e Nvidia pubblica il testo anche come comunicato, una lettera in cui ammette un’infedeltà verso la moglie: «Devo delle scuse alla mia famiglia e a tutti voi», scrive, aggiungendo che non ci sono giustificazioni per ciò che ha fatto. Non nomina Alice Huang, ma collega la vicenda alle «preoccupazioni per la sicurezza nazionale» emerse dalle notizie di stampa. Il consiglio di amministrazione, nello stesso giorno, avvia un’indagine indipendente, affidata a un legale esterno, per verificare se segreti aziendali o la sicurezza nazionale siano stati compromessi, e dichiara pubblicamente di non avere motivo di crederlo, esprimendo anche fiducia in Huang.

Sul piano politico, già il 5 novembre i presidenti di tre commissioni della Camera, Moolenaar, Mast e Crawford, avevano chiesto a Huang un briefing a porte chiuse sul rischio di accesso cinese a tecnologie sensibili. Domenica 8 novembre Donald Trump, interpellato sul caso, ha dichiarato di non avere parlato con lui, di considerarlo una «brava persona» e, alla domanda se debba restare alla guida di Nvidia, ha risposto di sì. Nei giorni successivi Huang ha annullato la partecipazione a diversi eventi, tra cui l’ElevenLabs Summit e l’Anthropic CEO Forum. Tra il 9 e il 10 novembre Bloomberg ha inoltre riferito che il capo dell’ufficio legale di Nvidia, Tim Teter, sarebbe intervenuto nell’indagine americana del 2025 su Megaspeed, contattando un alto funzionario del Dipartimento del Commercio.

Il secondo caso e la svolta del consiglio

Mercoledì 11 novembre, però, la situazione cambia di nuovo. Il New York Times riferisce che Huang sarebbe accusato anche di un’altra relazione extraconiugale, con una dirigente di Nvidia che riferisce direttamente a lui, e cita come fonti cinque dipendenti. Si tratta di un’accusa riportata dal quotidiano, di cui al momento non abbiamo trovato conferme ufficiali. Pochi minuti dopo, il Wall Street Journal scrive che il consiglio si starebbe preparando a rimuoverlo, e Reuters conferma in modo indipendente che il consiglio si sarebbe riunito in serata. È un cambio di rotta netto rispetto alla dichiarazione di fiducia di tre giorni prima.

Il consiglio è composto da 11 amministratori, tutti considerati indipendenti tranne Huang stesso, e secondo lo statuto il capo può essere rimosso «con o senza giusta causa» a maggioranza. Bloomberg riferisce che il consiglio lavora con una società esterna per individuare possibili sostituti, e per il ruolo di amministratore delegato ad interim si fa il nome della direttrice finanziaria Colette Kress. Un’eventuale rimozione non toglierebbe a Huang il posto nel consiglio, e il fondatore, 63 anni e unico amministratore delegato di Nvidia dal 1993, possiede circa il 3,6% delle azioni. Sul Congresso, due parlamentari repubblicani hanno detto che si prepara una citazione in giudizio se Huang non risponderà volontariamente alla convocazione.

Il crollo in borsa, i numeri

Il mercato ha reagito in modo brutale. Dal 3 novembre, quando il titolo Nvidia chiudeva a 206,69 dollari, la discesa è stata quasi ininterrotta: il 5 novembre il calo è stato di oltre il 9%, il 9 e il 10 novembre di altri 4% e 5%, fino ai 168,89 dollari del 10. Il titolo aveva recuperato quasi il 3% nella seduta di mercoledì, chiudendo a 173,73 dollari, per poi crollare di oltre l’8% dopo la chiusura, intorno ai 159 dollari, dopo l’indiscrezione del Wall Street Journal. Se il dato dovesse reggere all’apertura, Nvidia sarebbe in calo di circa il 23% rispetto al 3 novembre.

In termini di valore, i dati variano a seconda della fonte e della finestra considerata. Secondo Reuters, con il calo dopo la chiusura Nvidia avrebbe perso circa 600 miliardi di dollari di capitalizzazione da quando il consiglio ha annunciato l’indagine, mentre CNN contava già 311 miliardi persi nella settimana alla chiusura di mercoledì. Nvidia vale oggi intorno ai 4.000 miliardi di dollari, contro il picco di quasi 5.800 miliardi toccato il 6 ottobre, e Apple ha recentemente superato Nvidia come società più grande del mondo per capitalizzazione. Qualche società di analisi ha iniziato a rivedere al ribasso il giudizio sul titolo, e alcuni osservatori, come un’investitrice citata da Reuters, parlano di un mercato che inizia a prezzare Nvidia senza il suo fondatore come ipotesi probabile, e non più come rischio remoto.

Perché la vicenda pesa su tutto il settore

Il caso va ben oltre la vita privata di un amministratore delegato. Nvidia è uno dei maggiori produttori di chip per l’intelligenza artificiale, essenziali per lo sviluppo dei modelli, ed è al centro della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, dove le esportazioni dei suoi chip più potenti sono soggette a restrizioni. Huang, che ha rapporti stretti con l’amministrazione Trump, ha sostenuto più volte che vendere chip in Cina serva gli interessi americani: lo abbiamo raccontato quando ha detto che Pechino era indietro di soli «nanosecondi», quando ha definito «stupida» l’analogia tra GPU e armi nucleari fatta dal numero uno di Anthropic, e prima ancora ai tempi del blocco dei chip H20. Per questo i sospetti sui legami con una cliente indagata per presunto contrabbando di chip suscitano tanta attenzione a Washington. Anche il contesto politico non è irrilevante: a settembre Huang aveva annunciato la sua partecipazione, il 24 del mese, a una cena alla Casa Bianca con Trump e il presidente cinese Xi Jinping, come ricordato nel nostro articolo del 21 settembre sulle sue dichiarazioni a CBS News.

A complicare il quadro ci sono altri dettagli emersi in questi giorni. Secondo The Information, Alice Huang e la sua famiglia avrebbero costruito una rete di società tra Cina e Singapore per acquistare chip Nvidia, tra cui la cinese Shanghai Century Litong, fondata nel 2023 e diventata partner cloud preferenziale di Nvidia, con priorità nell’accesso ai chip, e che avrebbe facilitato acquisti per 7,5 miliardi di dollari, compresi chip vietati. Sono ricostruzioni giornalistiche, e a loro volta non confermate in modo indipendente.

L’altra questione è la successione. Huang ha dozzine di collaboratori diretti e nessun erede designato, e la sua uscita lascerebbe l’azienda a un passaggio delicato, con la guida strategica della roadmap tecnologica ancora da assegnare. Un’analista sentita da Reuters sottolinea che la questione più importante è chi guiderà la roadmap tecnologica, più che chi farà da amministratore delegato ad interim.

Cosa succede adesso

La decisione del consiglio è il primo nodo: al momento non c’è nessun annuncio, e Bloomberg ricorda che l’assenza di una comunicazione ufficiale non significa necessariamente che non sia stata presa. Poi c’è il Congresso, con il briefing a porte chiuse richiesto dalle tre commissioni e l’ipotesi di una citazione, e infine l’indagine indipendente voluta dal consiglio, che dovrà chiarire se siano stati compromessi segreti aziendali o la sicurezza nazionale. Va ricordato, infine, che le accuse sui legami di Alice Huang con l’intelligence cinese e la seconda relazione extraconiugale restano, al momento, ricostruzioni giornalistiche basate su fonti, non accertamenti giudiziari: aggiorneremo il quadro non appena arriveranno novità dal consiglio di Nvidia.