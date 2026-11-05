NVIDIA continua ad ampliare le possibilità offerte da GeForce NOW, il servizio di cloud gaming che permette di giocare ai propri titoli compatibili senza dover necessariamente disporre di un PC particolarmente potente. Questa volta, però, la novità più interessante riguarda anche la qualità visiva; Hogwarts Legacy riceve infatti il supporto a NVIDIA DLSS 5, con una nuova implementazione basata sulla tecnologia 3D-Guided Neural Rendering.

L’aggiornamento punta a rendere più realistici l’illuminazione e i materiali del celebre gioco ambientato nell’universo di Harry Potter, mantenendo al tempo stesso la geometria e le texture originali. La novità arriva direttamente nel cloud, dove gli abbonati al servizio possono sfruttare prestazioni equivalenti a quelle di una GeForce RTX 5080, senza dover aggiornare il proprio computer.

Non è l’unico annuncio della settimana; NVIDIA ha infatti confermato anche l’arrivo di World of Warcraft: Forever, nuove espansioni per due produzioni Ubisoft e diversi altri giochi che entreranno progressivamente nel catalogo di GeForce NOW durante novembre.

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Hogwarts Legacy si aggiorna con NVIDIA DLSS 5 su GeForce NOW

La novità principale è senza dubbio l’integrazione di NVIDIA DLSS 5 in Hogwarts Legacy, disponibile da oggi su GeForce NOW per le versioni Steam, Epic Games Store e XBOX, con supporto Xbox Play Anywhere. Il titolo sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games, può così beneficiare di una nuova elaborazione dell’immagine, pensata per migliorare sensibilmente la resa visiva dell’avventura.

Nel dettaglio, l’aggiornamento introduce la tecnologia 3D-Guided Neural Rendering, che interviene sull’illuminazione e sui materiali per ottenere un aspetto più realistico. L’obiettivo è rendere più credibili le superfici e il modo in cui la luce interagisce con gli ambienti, senza stravolgere il lavoro artistico originale; a tal proposito NVIDIA sottolinea infatti che l’integrazione è stata ottimizzata da Avalanche Software attraverso i controlli messi a disposizione dagli sviluppatori, così da preservare lo stile visivo del gioco.

Si tratta d un aspetto importante, soprattutto considerando quanto sia riconoscibile l’ambientazione di Hogwarts Legacy; il castello, le sue stanze, i paesaggi circostanti e le numerose location dell’universo magico rappresentano infatti una parte fondamentale dell’esperienza, e l’intervento della nuova tecnologia punta a valorizzarli senza modificarne l’identità.

Il titolo supporta inoltre DLSS Multi Frame Generation e Ray Reconstruction, due funzionalità che contribuiscono rispettivamente ad aumentare la fluidità e a migliorare la resa del ray tracing; attraverso i controlli DLSS 4.5 disponibili su GeForce NOW, gli abbonati possono anche personalizzare alcuni aspetti dell’esperienza, scegliendo le impostazioni più adatte alle proprie esigenze.

La disponibilità nel cloud è particolarmente interessante per chi non possiede una scheda video di ultima generazione. Gli utenti con abbonamento Ultimate possono infatti giocare sfruttando prestazioni di classe GeForce RTX 5080, accedendo al servizio da PC, Mac, dispositivi portatili, browser, smartphone e televisori compatibili; non sono quindi necessari né un aggiornamento hardware né il download e l’installazione del gioco sul dispositivo utilizzato.

World of Warcraft: Forever debutta nel cloud con il supporto a CurseForge

Tra le altre novità della settimana troviamo World of Warcraft: Forever, il nuovo capitolo di Blizzard Entertainment arrivato il 4 novembre e disponibile anche su GeForce NOW. Il progetto propone una versione rielaborata dell’originale Azeroth, pensata per continuare a evolversi nel corso degli anni, con aree nuove o ampliate, miglioramenti al gameplay e una grafica aggiornata.

L’accesso al gioco è legato a un abbonamento attivo a World of Warcraft oppure all’acquisto di Game Time, mentre GeForce NOW aggiunge un’interessante possibilità per chi utilizza le modifiche realizzate dalla community; il servizio supporterà infatti gli addon di CurseForge, consentendo agli abbonati Premium di personalizzare ulteriormente la propria esperienza.

Al lancio è previsto il supporto a circa 100 tra gli addon più popolari della piattaforma, con una selezione destinata a evolversi nel tempo sulla base delle preferenze dei giocatori; NVIDIA invita inoltre gli utenti a segnalare direttamente dall’applicazione eventuali addon aggiuntivi che vorrebbero vedere supportati in futuro.

C’è anche un’iniziativa dedicata a chi non possiede già un abbonamento a World of Warcraft. In occasione del lancio è infatti previsto un periodo di accesso promozionale per gli utenti GeForce NOW di tutti i livelli di abbonamento, riscattabile attraverso il portale Account del servizio fino all’11 novembre alle 23:59 PT, salvo esaurimento delle disponibilità.

The Division 2 e Anno 117 ricevono nuove espansioni

Non mancano le novità per gli appassionati delle produzioni Ubisoft. Questa settimana arrivano infatti su GeForce NOW due contenuti aggiuntivi: The Division 2: Echoes of Central Park e Anno 117: Pax Romana – Dawn of the Delta. Il primo rappresenta una delle espansioni più importanti per The Division 2 dai tempi di Warlords of New York e porta gli agenti all’interno di Central Park e dell’Upper West Side di New York, aree che entrano per la prima volta nella storia della serie.

La nuova avventura ruota attorno a una serie di sparizioni e alla presenza di una misteriosa minaccia, con la possibilità di affrontare le missioni da soli oppure in cooperativa. L’espansione introduce anche tre compagni con ruoli di combattimento differenti, nuovi equipaggiamenti e sei varianti delle abilità. È inoltre disponibile un potenziamento del livello per gli agenti che non hanno ancora raggiunto il livello 40.

Cambia completamente scenario con Dawn of the Delta, il nuovo contenuto di Anno 117: Pax Romana. In questo caso i giocatori possono espandere il proprio impero nella provincia di Aegyptus, caratterizzata da deserti, terreni agricoli fertili e inondazioni stagionali. La gestione del territorio richiede quindi nuove strategie, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di irrigazione e le scelte culturali; sarà possibile favorire la romanizzazione della popolazione oppure preservare le tradizioni locali.

La nuova provincia può essere raggiunta anche attraverso una partita già avviata, senza dover necessariamente ricominciare da zero. Come per gli altri titoli supportati, GeForce NOW gestisce download e aggiornamenti, lasciando agli utenti soltanto il compito di avviare il gioco.

NVIDIA GeForce NOW: tutti i giochi in arrivo a novembre 2026

Oltre alle novità principali, NVIDIA ha annunciato otto giochi che entrano nel catalogo di GeForce NOW questa settimana:

World of Warcraft: Forever (Battle.net, dal 4 novembre)

County of Fortune (Steam, dal 5 novembre)

CURE – A Hospital Simulator (Steam)

Leaf it Alone (Steam)

Planet Zoo 2 (Epic Games Store)

Probably Stolen – Cyberpunk Shopkeeper Sim (Steam)

RuneScape: Dragonwilds (Epic Games Store)

SpiritVale (Steam)

Il calendario di novembre è però più ricco e comprende altri titoli nelle prossime settimane. Tra le uscite già indicate troviamo Ashes of the Singularity II, Cyberpunk 2077 e Warhammer Survivors, previsti per il 10 novembre, oltre a Main Sequence il 12 novembre, Volvy’s Adventure: Reslimed il 19 novembre e Appulse il 26 novembre.

Sono inoltre previsti diversi giochi già disponibili su altri store, tra cui Baldur’s Gate 3, Deadly Days: Roadtrip, Gone Fishing, Graveyard Keeper, Graveyard Keeper 2, Quasimorph, Tape to Tape, The Spell Brigade, Village in the Shade e World of Tanks: Blitz. NVIDIA precisa che le date indicate fanno riferimento all’uscita dei giochi sui rispettivi negozi digitali e non necessariamente al momento in cui saranno effettivamente disponibili su GeForce NOW.

L’integrazione nel catalogo avverrà progressivamente, con aggiornamenti comunicati attraverso i canali ufficiali del servizio e gli appuntamenti GFN Thursday. L’azienda ha infine segnalato anche 16 ulteriori giochi arrivati nel cloud durante ottobre, oltre ai 25 già annunciati nel corso del mese. Tra questi figurano Call of Duty: Modern Warfare 4, Crimson Desert, Phantom Blade Zero, The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered e CONTROL Resonant.

Per chi volesse provare il servizio prima di sottoscrivere un abbonamento mensile, NVIDIA ricorda infine la disponibilità dei pass giornalieri Performance e Ultimate; il costo del pass può essere applicato al primo abbonamento mensile, mentre per provare Hogwarts Legacy con DLSS 5 e prestazioni di classe RTX 5080 è necessario scegliere la versione Ultimate.