Dopo una piccola pausa torniamo con la nostra serie di comparative tra schede video destinate al gaming, un percorso che oggi ci porta a confrontare due prodotti piuttosto ricercati, parliamo della AMD Radeon RX 9070 e della NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB.

Accomunate dallo stesso quantitativo di VRAM, ovvero 16 GB, queste GPU hanno avuto anche una sorte piuttosto simile: in Italia non sono state quasi mai disponibili al prezzo di listino ufficiale. Abbiamo discusso in diverse occasioni sulla rilevanza ormai superflua del prezzo suggerito dalle aziende produttrici (vedi MSRP), fenomeno che in questo 2026 sembra ancora più accentuato e condizionato da scarse disponibilità o da improvvisi variazioni di prezzo dovute quasi sempre a fattori esterni.

Caratteristiche e tecnologie a parte, che ora riassumeremo, c’è da dire però che mentre Radeon RX 9070 è partita sopra il prezzo MSRP (questione controversa) per poi stabilizzarsi a cifre quantomeno accettabili, lo stesso non vale per la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB di NVIDIA.

Dopo la crisi “delle memorie”, innescata dall’eccessiva domanda in ambito AI, la RTX 5060 Ti da 16 GB è aumentata in modo sproporzionato; nelle ultime settimane abbiamo assistito a un’inversione di tendenza, ma attualmente siamo almeno 100 euro sopra il costo dei primi modelli che furono annunciati lo scorso anno in fase di lancio.

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB: caratteristiche tecniche a confronto

Fatte le premesse del caso, utili per introdurre quantomeno il contesto in cui proponiamo la comparativa, facciamo un richiamo alle caratteristiche tecniche delle due schede video scelte per questo confronto. Come da tradizione utilizzeremo due schede grafiche custom, nel dettaglio ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC ed MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC, modelli già recensiti e dei quali trovate le recensioni a fondo pagina.

Mantenendo quindi il nostro classico approccio, non andremo ad analizzare nuovamente le schede dal punto di vista del design o del sistema di dissipazione, mentre per il nostro scopo ci serve rinfrescare la memoria sulle specifiche. Partiamo dalla Radeon RX 9070, scheda grafica basata su GPU Navi 48 e dotata di 56 Compute Unit per un totale di 3.854 Stream Processor, 56 Ray Accelerator e 112 AI Accelerator.

Il reparto memoria prevede 16 GB di VRAM GDDR6 da 20 Gbps su un bus a 256 bit, caratteristica che permette alla scheda AMD di superare l’avversaria in quanto a larghezza di banda, e questo nonostante la RTX 5060 Ti 16 GB proponga 16 GB GDDR7 da 28 Gbps. La scheda NVIDIA viene penalizzata dal bus a 128 bit, mentre lato GPU recupera con una GPU Blackwell GB206-300 dotata di 4.608 Cuda Core, 144 Tensor Core e 36 RT Core.

Riguardo il TBP, Total Board Power, la proposta Blackwell si attesta a 180 watt contro i 220 watt della RX 9070. Sul versante software infine, GeForce RTX 5060 Ti punta tutto sul DLSS 4.5 con il nuovo DMGF e tante altre funzionalità proprietarie; AMD risponde con FSR 4.1 e Frame Generator, il tutto con un’integrazione sempre più radicata dell’AI.

Scheda tecnica AMD Radeon RX 9070 Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo N4P FinFET

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

AI Accelerator 112

Ray Accelerator 56

TMU 224

Frequenza base 2.070 MHz

Frequenza Boost 2.520 MHz

AI TOPS 1.165

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB Architettura NVIDIA Blackwell

GPU GB206-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 21,9 miliardi

Streaming Multiprocessor 36

Cuda Core 4.608

Tensor Core 144

TMU 48

RT Core 36

Frequenza GPU 2.572 MHz

AI TOPS 759

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 180 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Piattaforma hardware utilizzata nei test

Fatti tutti i ripassi del caso, prima di analizzare come si comportano le due schede nella nostra suite di benchmark, vediamo la piattaforma hardware utilizzata nei test. La prassi è la solita: rilevamento delle prestazioni velocistiche in vari ambiti (ludico e non), passando successivamente ai consumi e di conseguenza l’efficienza energetica in gaming delle GPU in prova.

Per chi si trovasse per la prima volta da queste parti, segnaliamo che per avere dei dati attendibili, o comunque ben fruibili, le varie prove verranno condotte a parità di configurazione hardware, impostazioni di sistema e software.

Schede video: ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC MSI GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP700 PRO LPX 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver AMD e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB – Gaming

Partiamo dalle prestazioni grafiche con un primo passaggio su 3DMark, cinque sessioni seguite da una selezione di giochi provati alle tre risoluzioni di riferimento (1080P/1440P/2160). Anche qui, non commenteremo grafico per grafico, riassumendo il tutto nel paragrafo successivo con la media nelle varie risoluzioni.

Previous Next Fullscreen

La prova che scalda i motori, 3DMark, ci lascia subito intuire l’andamento della sfida; Radeon RX 9070 parte avvantaggiata per tutta una serie di motivi, in primis per una GPU decisamente più potente e ben equipaggiata.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS/FSR:

In ambito ray-tracing, la differenza di unità dedicate al calcolo emerge tutta; la bontà dell’architettura Blackwell e degli RT Core di 4a generazione non possono fare il miracolo, e nonostante la rimonta in alcune occasioni, vedono comunque dominare la proposta AMD. Per dovere di cronaca segnaliamo che in materia di generazione di frame ci siamo fermati alla Frame Generation x2, il tutto per non penalizzare troppo la scheda Radeon (dopo l’annuncio di DMFG 6X per intenderci).

Previous Next Fullscreen

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB: media prestazioni nei giochi

Dopo tutti questi numeri cerchiamo di semplificare il tutto. A seguire trovate la media prestazionale delle due schede nelle tre risoluzione adoperate, prima in raster e successivamente con ray-tracing e funzionalità SuperSampling attiva.

AMD Radeon RX 9070 batte senza esitazioni la GeForce RTX 5060 Ti da 16 GB; in raster la supera del 30% a 1080P, del 34,5% in 2K e fino al 41,3% se saliamo in 4K 2160P.

Passando ai test con ray-tracing abilitato le cose non cambiano, solo a 1080P notiamo una leggera flessione che comunque permette alla GPU AMD di essere il 25% più veloce. Se saliamo ancora con la risoluzione dello schermo invece, il bus a 128 bit si fa sentire tutto; non a caso a 1440P il vantaggio della RX 9070 sale fino al 43,3%, per sfiorare il 50% su un monitor 4K.

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB – Calcolo e Produttività

Un breve passaggio anche su applicativi legati alla produttività, AI e potenza di calcolo, ambiti dove il trend viene mantenuto ma con una visibile rimonta della RTX 5060 Ti 16 GB; qui il potenziale di Blackwell viene espresso meglio e si concretizza soprattutto in benchmark come Blender Open Data.

Previous Next Fullscreen

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB – Consumi ed efficienza

I due giochi presi in esame per testare l’efficienza delle schede in prova, ci dicono che la GeForce RTX 5060 Ti è nettamente più efficiente della Radeon RX 9070, tuttavia lo scarto prestazionale è talmente consistente da mettere questo aspetto in secondo piano, quantomeno agli occhi di un PC gamer.

AMD Radeon RX 9070 vs NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB – Prezzi e considerazioni

Tirando le somme dopo questo confronto tra AMD Radeon RX 9070 e NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB, emerge chiaramente che se parliamo di potenza bruta e prestazioni nei giochi la scheda AMD è decisamente davanti. La GPU RDNA 4 trova la sua diretta avversaria nella GeForce RTX 5070, mentre seppur valida, la 5060 Ti 16 GB può avvicinarsi col frame-rate solo se mettiamo mano al DLSS 4.5 con il più recente DMFG.

Venendo invece ai prezzi, che ci interessano come le prestazioni, attualmente la Radeon RX 9070 16 GB si trova a circa 600-610 euro sui principali motori di ricerca, mentre la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB costa non meno di 540 euro, a nostro avviso troppo lievitata rispetto al prezzo di lancio. La proposta AMD quindi è circa il 13% più costosa ma arriva a offrire anche fino al 40-45% di prestazioni in più che, vista la stessa quantità di VRAM, fanno pendere l’ago della bilancia inevitabilmente sulla GPU RDNA 4.

Link all’acquisto

AMD Radeon RX 9070