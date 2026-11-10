Amazon ha ufficializzato le date del Black Friday 2026 e, come negli ultimi anni, l’evento non si limiterà a una sola giornata. La Settimana del Black Friday partirà alle 00:00 di giovedì 19 novembre 2026 e si concluderà alle 23:59 di lunedì 30 novembre 2026, per un totale di dodici giorni di promozioni. In mezzo ci sono le due date simbolo dello shopping di fine anno, il Black Friday vero e proprio, venerdì 27 novembre, e il Cyber Monday, che quest’anno cade lunedì 30 novembre e chiude la campagna. La pagina ufficiale dell’evento è già attiva su Amazon.it, dove si possono consultare le prime offerte anticipate.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Le date da segnare, dal 19 al 30 novembre

Il calendario dell’evento è semplice da ricordare. Le offerte partono alla mezzanotte di giovedì 19 novembre e durano fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre, salvo esaurimento delle scorte. Il venerdì 27 novembre è il giorno del Black Friday, che quest’anno cade nell’ultima settimana di novembre, il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano, mentre lunedì 30 novembre si chiude con il Cyber Monday, tradizionalmente dedicato in particolare alla tecnologia.

Come accade ogni anno, alcune promozioni sono già attive in anticipo: chi vuole partire per tempo può visitare fin da subito la pagina del Black Friday, dove compaiono le offerte anticipate, e tenere d’occhio il Negozio di Natale di Amazon.it.

Cosa aspettarsi dalle offerte

Amazon parla di oltre un milione di offerte in preparazione alla stagione natalizia, con sconti fino al 30% in moltissime categorie, tra cui casa, elettronica, cura della persona, moda e accessori. Come sempre, la percentuale massima non vale per tutti i prodotti, e il vero affare dipende dall’articolo e dal prezzo di partenza: conviene quindi confrontare i prezzi prima di acquistare e non fermarsi alla percentuale in evidenza.

Durante l’evento, le promozioni alternano offerte che durano tutta la campagna a promozioni più rapide, a disponibilità limitata, che possono esaurirsi in poche ore. Per la tecnologia, in particolare, vale la regola di sempre: è utile avere in mente in anticipo i modelli che si vogliono acquistare, dagli smartphone agli auricolari, dai tablet ai dispositivi per la casa intelligente.

Chi vuole anticipare i regali di Natale può dare un’occhiata già da oggi al Negozio di Natale di Amazon.it, con idee regalo per tutta la famiglia, dall’albero agli addobbi, dai calendari dell’avvento ai giocattoli.

Le offerte già attive e le nostre guide

Alcune aziende hanno già anticipato l’evento. DREAME, per esempio, ha messo in offerta su Amazon tantissimi prodotti, con promozioni valide fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre, e tra le offerte in anticipo c’è il Dreame X50 Ultra Complete a 599€ invece di 1499€, un prezzo minimo storico con uno sconto che sfiora il 60%.

Per orientarsi tra le promozioni di Amazon e degli altri principali negozi, su TuttoTech trovate le nostre guide alle migliori offerte Black Friday, aggiornate in tempo reale e divise per categoria:

Chi si è perso la Festa delle Offerte Prime di ottobre può inoltre recuperare la nostra selezione dei migliori sconti su PC, TV e smart home, per farsi un’idea del tipo di promozioni che Amazon propone nei suoi grandi eventi, con offerte in evidenza che durano per tutta la campagna e offerte a tempo, disponibili per poche ore.

Reso esteso per gli acquisti natalizi

Un aspetto che rende più tranquillo l’acquisto del Black Friday è il periodo di reso esteso. Per gli acquisti effettuati tra il 1° novembre e il 25 dicembre 2026, la maggior parte degli articoli può essere restituita fino al 31 gennaio 2027, o entro 30 giorni dalla ricezione, se questo termine scade più tardi. Esistono però delle eccezioni: per alcune categorie, come l’elettronica, il termine è fissato al 15 gennaio 2027, o entro 14 giorni dalla ricezione, in conformità al diritto legale di recesso. Tutti i dettagli sono nel nostro articolo dedicato al periodo di reso natalizio.

Come prepararsi al Black Friday

Con dodici giorni di offerte, il consiglio principale è non lasciarsi prendere dalla fretta. Prima di tutto conviene preparare una lista dei prodotti che si desiderano davvero, con i modelli precisi e il prezzo che si è disposti a spendere, in modo da riconoscere subito un’offerta interessante. Può essere utile aggiungere gli articoli alla lista dei desideri di Amazon, per controllarne il prezzo nei giorni precedenti e confrontarlo con quello dell’evento. Va ricordato, inoltre, che il Black Friday coinvolge anche tutte le principali catene dell’elettronica di consumo, oltre ad Amazon, e quindi vale la pena confrontare le offerte prima di scegliere dove acquistare.

Su TuttoTech vi segnaleremo le migliori offerte del momento, con articoli dedicati e con pagine aggiornate nei giorni dell’evento, per aiutarvi a orientarvi tra le promozioni più interessanti. Per gli sconti sui prodotti di largo consumo c’è anche il canale Telegram Sconti.Casa. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare durante la campagna, quindi conviene controllare la scheda del prodotto prima di acquistare.

Se volete risparmiare sulla tecnologia, seguiteci sul canale Telegram Prezzi.Tech (o su WhatsApp) per essere avvisati delle offerte Tech più interessanti.