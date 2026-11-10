Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, prende parte al Black Friday 2026 su Amazon, permettendo ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti del proprio catalogo con una decina di giorni di anticipo rispetto all’inizio vero e proprio della promozione.

Le offerte, disponibili sul portale del colosso dell’e-commerce fino al 30 novembre 2026 (data in cui ricorre il Cyber Monday), includono robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, aspirapolvere, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa. Andiamo a scoprire maggiori dettagli su questi prodotti, proposti anche con sconti superiori al 40%.

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Ecco le migliori proposte DREAME per il Black Friday 2026

Mancano ancora una decina di giorni all’arrivo del periodo clou del Black Friday 2026 ma DREAME ha già dato il via alla sua promozione con largo anticipo, proponendo in offerta su Amazon tantissimi prodotti molto interessanti fino alle ore 23:59 di lunedì 30 novembre 2026 (momento in cui cesseranno tutte le offerte di questa promozione).

Tra i prodotti in offerta abbiamo un buon numero di dispositivi per le pulizie domestiche ma non solo. Facciamo un focus su cinque tra i prodotti più interessanti in offerta e poi scopriamo anche tutti gli altri dispositivi in offerta.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME X50 Ultra Complete

Il primo dispositivo che vi segnaliamo tra le offerte DREAME per il Black Friday 2026 rientra il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME X50 Ultra Complete, il punto di arrivo per chi cerca la massima automazione nella pulizia di casa.

Tra le sue doti principali rientrano la capacità di scavalcare soglie e gradini fino a 6 cm ma anche di abbassarsi ad appena 89 mm per infilarsi senza problemi sotto i mobili bassi. La navigazione è potenziata dall’intelligenza artificiale e da luci LED, permettendogli di muoversi con precisione ed evitare ostacoli.

Questo robot gode di una potenza di aspirazione pari a 20.000 Pa e integra la doppia spazzola HyperStream che evita i grovigli, gestendo capelli lunghi fino a 30 cm. Grazie ai bracci estendibili Dual Flex Arm, la spazzola laterale e i moci raggiungono a fondo angoli e battiscopa, mentre i tappeti sono tutelati da cinque modalità dedicate.

A chiudere il pacchetto troviamo la stazione base PowerDock “all-in-one” che, oltre a svuotare la polvere e dosare il detergente, si preoccupa di igienizzare i moci lavandoli a 80°C con sterilizzazione UV e asciugandoli con aria calda.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME X50 Ultra Complete in offerta a 599 euro invece dei 999 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME X50 Ultra Complete in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L60 Ultra CE

Rimanendo nel segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, vi segnaliamo anche DREAME L60 Ultra CE, un modello di fascia alta che, grazie alle offerte del Black Friday 2026, viene proposto a un prezzo da fascia media.

L’obiettivo di questo modello è quello di azzerare quasi del tutto la manutenzione manuale, automatizzando praticamente tutte le operazioni di pulizia dei pavimenti. Il suo principale elemento distintivo è la torretta laser retrattile che abbassa l’altezza del robot a soli 89 mm (per consentirgli di pulire agevolmente sotto divani e mobili bassi).

Sul fronte della pulizia, questo robot combina un’elevata potenza di aspirazione da 35.000 Pa e rulli con sistema anti-groviglio a doppi mop rotanti flessibili, capaci di estendersi per raggiungere angoli e battiscopa a filo muro. IA, visione 3D e luci LED gli permettono di evitare oltre 280 tipi di ostacoli anche al buio.

La stazione base “all-in-one” è completamente automatizzata, occupandosi dello svuotamento della polvere (fino a 100 giorni di autonomia), del dosaggio del detergente, del riempimento dell’acqua e del lavaggio dei mop con acqua calda fino a 100°C (seguito dall’asciugatura ad aria calda per prevenire batteri e cattivi odori).

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L60 Ultra CE in offerta a 499 euro invece dei 799 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L60 Ultra CE in offerta su Amazon

Scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat

Abbandoniamo il segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, perché per il Black Friday 2026 abbiamo tanti altri prodotti DREAME in offerta. Ad esempio, abbiamo la scopa elettrica con funzionalità di aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat.

Come suggerito dal nome, questo modello integra il lavaggio ad acqua calda: fino a 55°C durante il lavaggio dei pavimenti e fino a 85°C per il risciacquo del rullo, in modo da sciogliere ed eliminare anche lo sporco più ostinato (come i residui d’olio da cucina).

Questa scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti ha dalla sua un design “piatto” a 180° e vanta specifiche come il braccio robotico AI DescendReach GapFree (sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco anche nei punti più difficili), una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, una spazzola anti-grovigli TangleCut (che viene immersa in acqua calda a 100°C e poi asciugata a 90°C per far sì che risulti sempre pulita) e un’autonomia da 60 minuti.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare la scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat in offerta a 379 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Pro Heat in offerta su Amazon

Aspirapolvere cordless DREAME Z30 Pro Aqua-A

DREAME propone in offerta anche alcuni aspirapolvere cordless: ad esempio, c’è la DREAME Z30 Pro Aqua-A, dispositivo che in realtà combina in un unico passaggio l’aspirazione a secco e il lavaggio a umido dei pavimenti.

Le principali caratteristiche di questo dispositivo sono la Tecnologia AquaCycle 2.0 con gestione a tre zone, il motore TurboMotor da 850 W (150.000 giri al minuto) che genera una potenza di aspirazione da 28.000 Pa, un sistema di filtraggio a cinque strati (trattiene il 99,99% delle polveri sottili).

Dal punto di vista del design, l’asta di prolunga può piegarsi fino a 90 gradi (per pulire sotto ai mobili), mentre la testina ruota fino a 180 gradi. Non mancano il sistema anti-groviglioTangleCut e il sistema di illuminazione frontale CelesTect che mette in evidenza lo sporco prima della “passata”.

La batteria integrata offre 90 minuti di autonomia in aspirazione a secco (fino a 200 m²) o 40 minuti di autonomia nella modalità di lavaggio a umido (fino a 290 m²). A fine utilizzo, la stazione base risciacqua automaticamente il rullo e avvia il ciclo di asciugatura ad aria calda (a 70°C) per prevenire cattivi odori e massimizzare l’igiene.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare l’aspirapolvere cordless DREAME Z30 Pro Aqua-A in offerta a 379 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Z30 Pro Aqua-A in offerta su Amazon

Sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro 2

Tra le proposte di DREAME su Amazon per il Black Friday 2026 rientra anche DREAME AirStyle Pro 2, la seconda iterazione dell’apprezzatissimo dispositivo per le acconciature che è stata presentata nel corso dell’estate e gode di un design premium, con l’impugnatura che presenta una texture effetto pelle e il cavo con design anti-groviglio.

Il cuore tecnologico del dispositivo è il suo potente motore brushless da 110.000 giri al minuto che è in grado di generare un flusso d’aria ad alta velocità per ridurre drasticamente i tempi di asciugatura e piega. È presente un sistema NTC per il controllo intelligente del calore (effettua 1.000 controlli al secondo).

La vera forza di DREAME AirStyle Pro 2 risiede nella sua versatilità: in confezione sono presenti sette accessori magnetici intercambiabili che abilitano il passaggio super rapido dall’asciugatura alla lisciatura, fino alla creazione di onde, ricci o styling volumetrici. La funzione Slide-to-Cold-Shot fissa poi il tutto con un getto d’aria fredda.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il sistema di asciugatura e acconciatura 7-in-1 DREAME AirStyle Pro 2 (Gold) in offerta a 229 euro invece dei 299 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME AirStyle Pro 2 (Gold) in offerta su Amazon

Le altre proposte del Black Friday 2026 targato DREAME

Oltre a questi cinque prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, il Black Friday 2026 targato DREAME prosegue con tantissimi altri prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.