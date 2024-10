Un po’ in sordina, affidandosi a un comunicato stampa, Apple ha presentato il nuovo iPad mini 2024, “Un genio molto alla mano”, nuova iterazione del tablet compatto della mela morsicata che giunge a tre anni di distanza dal precedente modello.

L’ultimo arrivato della gamma iPad è molto più potente (e attuale) del predecessore, dato che può contare sullo stesso chip degli iPhone 15 Pro e, di conseguenza, è pronto per accogliere le potenzialità di Apple Intelligence. C’è però da segnalare un leggero rincaro sui prezzi di listino, per certi versi giustificabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Apple lancia il nuovo iPad mini

Come anticipato in apertura, Apple ha presentato il nuovo iPad mini 2024, un tablet che non va a stravolgere il modello precedente ma lo migliora profondamente sotto al cofano, guadagnando un nuovo chip (che apre le strade all’intelligenza artificiale della mela morsicata), migliorando le fotocamere e implementando il supporto alla Apple Pencil Pro.

Bob Borchers, vice-presidente della divisione Worldwide Product Marketing di Apple, ha così commentato il lancio della nuova versione del tablet compatto:

Non esiste al mondo un altro dispositivo come iPad mini, amato per la combinazione di prestazioni potenti e versatilità che offre nel nostro design più portatile. iPad mini piace a tanti tipi di utenti ed è stato costruito per Apple Intelligence, in grado di offrire nuove funzioni intelligenti che sono potenti, personali e rispettano la privacy. Con il nuovo e potente chip A17 Pro, la connettività ancora più veloce e il supporto per Apple Pencil Pro, il nuovo iPad mini offre tutto il bello di iPad anche nel nostro design più compatto, con un incredibile rapporto qualità prezzo.

Stesso design, nuove colorazioni

Per la generazione 2024 di iPad mini, Apple ha scelto di mantenere invariato il design, incluse dimensioni e peso, rinnovando il tablet solo dal punto di vista delle colorazioni che ora sono Grigio siderale, Blu, Galassia e Viola (che è un ibrido tra le colorazioni rosa e viola del modello precedente).

Non cambia il retro, piatto, caratterizzato in mezzo dal logo della mela morsicata e in alto a sinistra dalla presenza di un singolo sensore fotografico (leggermente sporgente) con sotto il flash LED true tone.

All’anteriore, domina il display Liquid Retina da 8,3 pollici con tecnologia IPS LCD, risoluzione 2266 x 1488 pixel, rivestimento antiriflesso e luminosità a 500 nit. Il display, a laminazione comlpeta, supporta le Apple Pencil (Apple Pencil Pro e Apple Pencil USB-C), incluse le funzionalità “Apple Pencil senza contatto”.

Il chip scelto da Apple è A17 Pro

La vera novità di iPad mini 2024 è rappresentata dal chip Apple A17 Pro, lo stesso chip che ha debuttato sugli iPhone 15 Pro del 2023: si tratta di un SoC progettato interamente dal colosso di Cupertino e realizzato a 3 nm (da TSMC); esso offre una CPU a sei core, una GPU a cinque core e un Neural Engine a 16 core, rappresentando un passo in avanti enorme rispetto al modello della precedente generazione (che poteva contare sul vecchio chip A15 Bionic a 5 nm).

Ad affiancare il SoC, ora troviamo 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione: Apple ha quindi fatto fuori il taglio da 64 GB, rimasto disponibile solo su iPad “base” di decima generazione.

Il nuovo chip implica anche un netto miglioramento sul fronte della connettività: al netto del 5G (disponibile tramite eSIM) e dei servizi di geolocalizzazione, disponibili esclusivamente sulla versione Wi-Fi + Cellular del tablet, troviamo il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3 (contro i Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 supportati dal modello precedente). La porta USB-C, presente nella parte bassa del dispositivo, supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

iPad mini diventa più “Pro” e supporta Apple Intelligence

Apple è intervenuta anche sul comparto fotografico di iPad mini 2024, implementando nuovi sensori: al posteriore, c’è un sensore grandangolare da 12 megapixel che supporta lo Smart HDR 4 e, grazie all’IA, consente di identificare i documenti direttamente tramite l’app Fotocamera; la fotocamera anteriore, sempre da 12 megapixel, supporta il grandangolo in modalità verticale e l’inquadratura automatica del soggetto.

Per quanto concerne il sistema operativo, troviamo iPadOS 18, la più recente versione di iPadOS che Apple ha rilasciato ufficialmente il mese scorso e che, entro la fine di questo mese, con l’arrivo di iPadOS 18.1, inizierà a portare le prime potenzialità di intelligenza artificiale della mela morsicata sui dispositivi supportati, almeno negli Stati Uniti.

Grazie al chip A17 Pro, iPad mini 2024 è infatti “progettato” per Apple Intelligence e potrà sfruttare, ad esempio, gli strumenti di scrittura, il nuovo Siri e la funzionalità Ricordi dell’app Foto, oltre a tutte le altre funzionalità che arriveranno in futuro (come l’integrazione di ChatGPT), anche se non sappiamo quando tutto ciò avverrà in Italia.

Specifiche teniche e immagini di iPad mini 2024

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo iPad mini 2024 di Apple.

Dimensioni: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm

x x Peso: 293 g (Wi-Fi) e 297 g (Wi-Fi + Cellular)

(Wi-Fi) e (Wi-Fi + Cellular) Materiali: alluminio (100% riciclato, scocche), vetro (frontale)

(100% riciclato, scocche), (frontale) Display: IPS LCD da 8,3″ con risoluzione 2266 x 1488 pixel

da con risoluzione x SoC: Apple A17 Pro (3 nm) CPU a 6-core GPU a 5-core Neural Engine a 16-core

(3 nm) Spazio di archiviazione: 128 , 256 o 512 GB

, o Fotocamera posteriore: 12 MP (f/1.8), zoom digitale 5x , video fino al 4K @ 60 fps

(f/1.8), zoom digitale , video fino al @ Fotocamera anteriore: 12 MP (f/2.4), video fino al 1080p @ 60 fps

(f/2.4), video fino al @ Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB-C , 5G (via eSIM) e GPS solo su modelli Wi-Fi + Cellular

(802.11 ax), , , (via eSIM) e solo su modelli Wi-Fi + Cellular Lettore delle impronte digitali: Touch ID

Batteria: LiPo da 19,3 Wh Autonomia di 10 ore in navigazione Web (Wi-Fi) o riproduzione video Autonomia di 9 ore in navigazione Web (rete cellulare) Ricarica tramite porta USB-C

da Sistema operativo: iPadOS 18

Disponibilità e prezzi del nuovo iPad mini

Il nuovo iPad mini di Apple è già disponibile al pre-ordine da oggi, 15 ottobre 2024, e sarà ufficialmente in vendita (anche in Italia) da giovedì 23 ottobre 2024. Sono quattro le colorazioni disponibili (Grigio siderale, Blu, Viola, Galassia), due le versioni (Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular) e tre i tagli di memoria.

Rispetto al modello precedente, datato 2021, il nuovo iPad mini 2024 parte da 50 euro in più, giustificati in parte dai 128 GB in luogo dei 64 GB; inoltre, si aggiunge il taglio da 512 GB; le versioni con supporto alla rete cellulare continuano a costare 170 euro in più rispetto alle versioni solo Wi-Fi. Ecco i prezzi di listino proposti da Apple:

iPad mini versione Wi-Fi Taglio da 128 GB al prezzo di 609 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 739 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 989 euro

versione iPad mini versione Wi-Fi + Cellular Taglio da 128 GB al prezzo di 779 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 909 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1159 euro

versione

Su Apple Store è poi possibile acquistare il tablet in accoppiata con la Apple Pencil Pro (aggiungendo 149 euro), la Apple Pencil USB-C (aggiungendo 89 euro) o la cover Smart Folio (aggiungendo 69 euro); sono disponibili anche il servizio di permuta con Apple Trade In (credito da 40€ a 680€) e il piano di protezione Apple Care+ a 79 euro (o 3,99 euro al mese). Segnaliamo, infine, che il nuovo iPad mini 2024 è disponibile per il settore Education a partire da 549 euro.

