WhatsApp Beta è una versione di test della nota app di messaggistica disponibile sia per Android che per iOS. Installare una di queste versioni sul vostro dispositivo vi consentirà di provare in anteprima nuove funzionalità in via di sviluppo che potrebbero essere rilasciate dopo qualche settimana o mese sulla versione stabile. Se siete interessati a scoprire come partecipare al programma beta e scaricare le versioni in anteprima sul vostro dispositivo Android o iOS, allora siete nel posto giusto.

Che cosa è WhatsApp Beta e come si presenta? La versione beta dell’applicazione è in tutto e per tutto identica alla controparte stabile ma, come già detto, consente di provare in anteprima nuove funzioni non ancora disponibili per il grande pubblico. Il tutto, però, a scapito della stabilità. La versione beta, infatti, potrebbe presentare problemi o bug non presenti nella versione stabile, dunque sarebbe consigliabile non utilizzare il proprio dispositivo principale per testarla.

Chiarito questo aspetto, andiamo a vedere quali sono le differenze tra WhatsApp Beta e la versione stabile. Esteticamente, come già detto, la versione beta si presenta identica alla versione stabile, al netto di qualche piccola differenza grafica che potrebbe essere in via di sviluppo e arrivare tempo dopo sul canale stabile.

L’altra differenza risiede nella tempistica degli aggiornamenti: trattandosi di una versione sperimentale dell’app creata appositamente per testare nuove funzionalità, gli aggiornamenti saranno più frequenti rispetto all’app in versione stabile e, talvolta, anche diversi tra le stesse versioni beta. Questo perché il team di sviluppo rilascia le funzionalità di test a scaglioni, affinché una parte dei tester provi in anteprima le nuove funzioni, andando a ritirare poi quelle che causano problemi.

Come iscriversi al programma beta di WhatsApp

Diventare beta tester di WhatsApp è facilissimo, sia su Android che su iOS. Occorre specificare però che il numero di utenti che può testare in anteprima le novità di WhatsApp Beta è ridotto e può capitare che le iscrizioni al canale beta risultino chiuse poiché al completo. In questo caso basta però armarsi di pazienza e riprovare dopo qualche ora o qualche giorno, poiché capita spesso che si liberino degli slot perché qualche utente decide di abbandonare il programma.

Come scaricare WhatsApp Beta su Android

Per ottenere WhatsApp Beta su Android è possibile procedere in diversi modi. Il metodo più semplice e diretto è quello di iscriversi al programma beta recandovi su questo link con il vostro smartphone o da PC. Effettuate l’accesso col vostro account Google se richiesto e, se ci sono posti disponibili, vi basterà cliccare su “Diventa un tester” e accettare le condizioni. Nel giro di pochi minuti dovreste poi ricevere un aggiornamento di WhatsApp sul vostro smartphone che installerà l’ultima versione beta disponibile.

È possibile ottenere lo stesso risultato recandovi sulla pagina di WhatsApp nel Google Play Store e registrandovi al canale beta scorrendo verso il basso nei dettagli dell’app. In entrambi i casi, però, può capitare di leggere la frase “Il programma beta è al completo”, segno che non vi sono slot disponibili per iscriversi al programma.

Se non volete attendere, potete procedere all’installazione manuale scaricando l’ultima versione del file APK di WhatsApp Beta sul vostro smartphone. Vi basterà recarvi sulla pagina di APK Mirror e scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta APK tramite l’icona della freccia rivolta verso il basso.

Una volta effettuato il download del file APK sul vostro smartphone, vi basterà procedere all’installazione manuale cliccando sul file: ricordatevi di attivare l’impostazione per l’installazione di app sconosciute, anche se le versioni più recenti di Android vi chiederanno in automatico di attivare il toggle una volta cliccato sul file APK.

Se sul vostro smartphone è già presente la versione stabile di WhatsApp, il sistema vi chiederà se volete procedere all’aggiornamento dell’applicazione. In caso contrario, procederete all’installazione pulita della versione beta e potete poi proseguire con l’accesso al vostro account e al recupero delle chat tramite il backup effettuato su Google Drive.

Come scaricare WhatsApp Beta su iOS

Scaricare e installare WhatsApp Beta su iOS non è diretto e immediato come per la controparte Android, ma non per questo meno semplice. A differenza del sistema operativo del robottino verde, l’unico metodo per poter partecipare al programma beta dell’applicazione è attraverso l’utilizzo di TestFlight.

TestFlight è un’applicazione di proprietà di Apple che consente di accedere in anteprima alle versioni di sviluppo delle più svariate applicazioni, prima che siano disponibili per il grande pubblico. Per ottenere WhatsApp Beta sul vostro iPhone, dunque, dovrete per prima cosa dirigervi sull’App Store e scaricare TestFlight sul vostro dispositivo.

Una volta installato, dovrete accettare i termini e le condizioni di utilizzo e inserire nell’apposito campo un codice che vi sarà inviato tramite mail. Una volta all’interno dell’applicazione, potete procedere ad entrare all’interno del canale beta di WhatsApp. Una volta registrato il vostro interesse, potrete accedere a TestFlight per installare l’ultima versione in anteprima di WhatsApp Beta sul vostro iPhone.

Nella stragrande maggioranza dei casi il programma risulterà al completo e l’unica alternativa che avrete sarà quella di aspettare affinché si liberi uno slot, poiché non vi è alcun modo per installare l’applicazione manualmente così come accade su Android. Per aiutarvi nell’impresa, potreste iscrivervi al canale WhatsApp di WABeta Info, che oltre a notificarvi su tutte le novità in sviluppo per l’applicazione, informa costantemente gli utenti nel caso risultino slot liberi per iscriversi al programma beta.

Come aggiornare manualmente WhatsApp Beta e abbandonare il programma

Nel caso in cui abbiate installato WhatsApp Beta tramite i canali ufficiali, ossia Google Play Store per Android e TestFlight per iOS, riceverete in automatico tutti gli aggiornamenti futuri dell’applicazione in versione beta. Come già detto, non è possibile procedere all’installazione manuale dell’app su iOS, ma è possibile eseguirla senza alcuno sforzo su qualunque smartphone Android.

In questo caso, se volete aggiornare manualmente WhatsApp sul vostro dispositivo Android vi basterà recarvi nuovamente sulla relativa pagina APKMirror e procedere con il download manuale dell’ultima versione di WhatsApp Beta APK ogni qualvolta sia disponibile. Una volta scaricata potrete poi eseguire l’installazione manuale così come descritto qualche paragrafo più sopra.

Come uscire dal programma Beta di WhatsApp

Se volete abbandonare il canale beta di WhatsApp e tornare alla versione stabile, vi basterà seguire alcuni semplici passaggi: