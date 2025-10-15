A un anno di distanza dal lancio della versione con chip M4, Apple ha appena rinnovato il MacBook Pro 14″ dotandolo del chip Apple Silicon M5. Restano invece a listino le versioni con i chip M4 Pro e M4 Max. Il lancio è così stato commentato da John Ternus, vicepresidente senior della divisione Hardware Engineering presso Apple:

“MacBook Pro continua a essere il portatile professionale migliore al mondo e oggi MacBook Pro 14 diventa ancora più sensazionale grazie all’arrivo del chip M5. Il chip M5 segna il prossimo grande salto in avanti in ambito AI per Mac e garantisce un enorme miglioramento in termini di prestazioni grafiche, accelerando i flussi di lavoro più impegnativi per utenti di ogni tipo, da chi studia a chi si occupa di creatività, da chi sviluppa app a chi offre servizi professionali. Con le sue spettacolari prestazioni, l’eccezionale autonomia e un display che non ha eguali, il chip M5 porta il nuovo MacBook Pro 14″ ad un livello superiore.”

Apple MacBook Pro 14″ accoglie il chip M5

Come anticipato in apertura, arriva il “nuovo” Apple MacBook Pro da 14 pollici con chip Apple Silicon M5. Il virgolettato è d’obbligo perché, a conti fatti, si tratta della stessa macchina precedentemente disponibile, quella col chip M4 che è stata annunciata il 30 ottobre 2024.

L’unica differenza è che il chip M5 prende il posto del chip M4 per migliorare sensibilmente, e su tutta la linea, le performance (anche e soprattutto in ambito IA) di questo MacBook nella sua configurazione “base”.

Con M5 migliorano soprattutto le performance in ambito IA

Apple MacBook Pro 14″ dispone del chip M5 nella versione con CPU 10-core, GPU 10-core (con acceleratori neurali per ogni core), Neural Engine a 16-core e 16 o 24 GB di memoria unificata con banda a 153 GBps, più veloce rispetto ai 120 GBps di quella integrata nel chip M4 “base”.

Tutta la potenza del chip M5 fa sì che i carichi di lavoro in ambito IA vengano gestite alla perfezione dal notebook, definito da Apple come “il portatile per eccellenza per i flussi di lavoro AI di tutti i giorni, e per molto altro ancora”.

I modelli di IA girano interamente on-device e risultano più scattanti rispetto al passato. Ci sono miglioramenti tangibili anche in applicazioni professionali come deep learning, data modeling e ottimizzazione dei video tramite IA. Il tutto è condito da un SSD fino a 2 volte più veloce rispetto a quello presente nel modello precedente.

Il modello giusto per chi viene dai Mac Intel o con chip Silicon M1

Per la prima volta dal lancio del primo chip Silicon M1, Apple è convinta che il nuovo chip M5 sia quello giusto per garantire un salto generazionale tangibile. Il colosso di Cupertino suggerisce infatti agli utenti di lungo corso di passare al nuovo MacBook Pro 14″ con chip M5 per godere di:

Prestazioni superiori sia rispetto a Intel (86x più performante in ambito IA, 30x più veloce con il ray tracing, 5,5x più performante lato GPU) che rispetto a M1 (6x più veloce in ambito IA, 6,8x più veloce nel ray tracing, 2x più veloce lato CPU).

sia rispetto a Intel (86x più performante in ambito IA, 30x più veloce con il ray tracing, 5,5x più performante lato GPU) che rispetto a M1 (6x più veloce in ambito IA, 6,8x più veloce nel ray tracing, 2x più veloce lato CPU). Autonomia da 24 ore complessive (fino a 14 ore in più rispetto ai modelli Intel e fino a 4 ore in più rispetto ai modelli M1).

(fino a 14 ore in più rispetto ai modelli Intel e fino a 4 ore in più rispetto ai modelli M1). Display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici (anche con opzione nanotexture) che si spinge fino a 1.600 nit di luminosità di picco in HDR.

(anche con opzione nanotexture) che si spinge fino a di luminosità di picco in HDR. Sistema multimediale avanzato (tra videocamera Center Stage da 12 MP, microfoni di qualità professionale, sistema a sei altoparlanti).

(tra videocamera Center Stage da 12 MP, microfoni di qualità professionale, sistema a sei altoparlanti). Una porta Thunderbolt in più

Supporto completo a Apple Intelligence (che si integra alla perfezione con macOS), incluse le nuove funzionalità per la privacy dell’utente e per abbattere le barriere linguistiche.

A proposito di macOS, ovviamente questo MacBook debutta sul mercato con a bordo macOS 26 Tahoe, la più recente versione del sistema operativo che ha rivisto profondamente il design con l’adozione del Liquid Glass e ha introdotto nuove funzionalità utili per migliorare la produttività.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Specifiche tecniche di Apple MacBook Pro 14″ M5

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche principali di Apple MacBook Pro 14″ con il chip Silicon M5:

Dimensioni: 31,26 x 22,12 x 1,55 cm

x x Peso: 1,55 kg

Schermo: Liquid Retina XDR da 14,2″ Risoluzione: 3.024 x 1.964 pixel Luminosità SDR: 1.000 nit (outdoor) Luminosità XDR: 1.000 nit (costanti), 1.600 nit (HDR) Tecnologia ProMotion (refresh rate adattivo fino a 120 Hz) Contrasto: 1.000.000:1 Tecnologia True Tone Opzione per display con nanotexture

da SoC: Apple Silicon M5 CPU 10-core GPU 10-core con Neural Accelerator Neural Engine a 16-core 153 GBps di banda di memoria

Memoria unificata: 16 o 24 GB

o Archiviazione (SSD): 512 GB o 1 TB di serie

o di serie Videocamera: 12 MP con Center Stage Registrazione video 1080p FaceTime HD Supporto per Panoramica Scrivania Processore ISP evoluto con video computazionale

con Center Stage Audio: stereo Sistema a 6 altoparlanti hi-fi con woofer force-cancelling Audio spaziale supportato con Dolby Atmos anche con gli altoparlanti integrati Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa in accoppiata con le più recenti AirPods Array da 3 microfoni (beamforming direzionale, SNR elevato) Jack cuffie da 3,5 mm Porta HDMI con supporto per audio multicanale

Connettività: Wi-Fi 6E (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3

(802.11 ax, tri-band), Porte: Slot schede SDCX , HDMI , jack audio da 3,5 mm , MagSafe 3 , 3x Thunderbolt 4 (USB-C) fino a 40 Gbps con supporto a USB 4 e DisplayPort

, , , , (USB-C) fino a 40 Gbps con supporto a e Supporto video: uscita video digitale Thunderbolt 4 o HDMI supporto alla risoluzione nativa sullo schermo integrato un monitor esterno con risoluzione 8K a 60 Hz o 4K a 240 Hz via HDMI fino a due monitor esterni con risoluzione 6K a 60 Hz via Thunderbolt un monitor esterno con risoluzione 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un monitor esterno con risoluzione 4K a 144 Hz via HDMI

o Tastiera: Magic Keyboard retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID

retroilluminata (sensore di luminosità) con 79 tasti e touch ID Trackpad: con Force Touch e supporto alle gesture

e supporto alle gesture Batteria: Li-Po da 72,4 Wh Ricarica via USB-C minimo a 60 W Ricarica rapida via USB-C a 96 W

Autonomia dichiarata: fino a 24 ore di streaming video o 16 ore di navigazione Web

Sistema operativo: macOS 26 Tahoe con Apple Intelligence

Immagini di Apple MacBook Pro 14″ M5

Previous Next Fullscreen

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Disponibilità e prezzi di Apple MacBook Pro 14″ M5

Il “nuovo” Apple MacBook Pro 14″ con chip M5 è pre-ordinabile da oggi, anche in Italia, con la disponibilità effettiva prevista tra sette giorni, mercoledì 22 ottobre 2025. Le colorazioni disponibili sono due (Nero siderale e Argento), mentre le configurazioni disponibili sono tre, tutte con CPU 10-core e GPU 10-core. Ecco il listino prezzi:

Configurazione con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD al prezzo di 1.849 euro

di memoria unificata e di SSD al prezzo di Configurazione con 16 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD al prezzo di 2.099 euro

di memoria unificata e di SSD al prezzo di Configurazione con 24 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD al prezzo di 2.349 euro

Pre-ordina MacBook Pro 14″ con M5 su Amazon

Sul sito ufficiale di Apple è possibile scegliere di configurare il MacBook con l’opzione “Display con nanotexture” che prevede un costo aggiuntivo di 190 euro, con un SSD più capiente (fino a 4 TB) o con un alimentatore (altrimenti non disponibile in confezione).

Segnaliamo infine che il colosso di Cupertino non ha aggiornato Apple MacBook Pro 16″: ciò non sorprende se consideriamo che, il modello attualmente disponibile, ruota attorno alle versioni Pro e Max del chip M4 e non è mai stato dotato del chip M4 “base”.