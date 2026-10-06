Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili, compiendo il terzo passo nel primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulle terze beta del prossimo aggiornamento intermedio di iOS, macOS e watchOS, raccontandovi le principali novità emerse. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Per iOS 27.2 e soci sono già arrivate le Beta 3

A due settimane dalle precedenti Beta 2, Apple ha rilasciato le nuove Beta 3 di iOS 27.2 e di tutti gli altri OS 27.2 (il “salto” del 27.1 per passare direttamente al 27.2 è dovuto a una scelta precisa di Apple per “nascondere” codice sorgente legato a iPhone Duo che debutterà sul mercato nello stesso periodo del rilascio del primo aggiornamento intermedio).

Prima di passare all’analisi delle novità emerse dalle nuove versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27.2: ecco le novità emerse dalla Beta 3

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, terzo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia ancora per qualche settimana, probabilmente fino alla fine di ottobre o all’inizio di novembre 2026.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate. Due anni fa il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence mentre lo scorso anno le cose furono molto meno interessanti.

Abbiamo installato la Beta 3 su un iPhone 14 Pro per raccontarvi le novità tangibili; parleremo anche delle novità legate ad Apple Intelligence (che non possiamo mostrarvi direttamente per incompatibilità del dispositivo) e delle novità nascoste (o che non arrivano in Italia) affidandoci ad altri canali.

Novità tangibili dalla Beta 3 di iOS 27.2

Partiamo con due piccole novità tangibili che possono essere riscontrate da tutti gli utenti che installano la Beta 3 di iOS 27.2 su un iPhone compatibile.

All’interno delle impostazioni, ma anche all’interno del menù contestuale che compare con una pressione prolungata sull’icona delle impostazioni dalla schermata home, Apple ha leggermente modificato l’icona della batteria, rimuovendo il contorno e rendendo l’icona per certi versi più grande.

Andando oltre, aprendo l’app Apple TV gli utenti verranno accolti da una schermata di benvenuto che racconta dell’aggiunta dei Profili di Apple TV, novità in realtà già disponibile sin dalla Beta 1 (che sostanzialmente ha portato una funzione finora esclusiva di tvOS anche sugli iPhone).

iOS 27.2 porterà i controlli granulari per le azioni suggerite su Messaggi

iOS 27.2 porterà al debutto i suggerimenti di azioni nell’app Messaggi, una funzione potenziata da Apple Intelligence che consente all’app stessa di offrire azioni basate sul contesto delle conversazioni.

Questa funzione, inizialmente prevista già con iOS 27 (era presente nelle prime Beta) ma poi rimandata, potrebbe però debuttare arricchita di nuovi controlli granulari che consentiranno agli utenti di scegliere quali suggerimenti ricevere (via @itspdfu su X).

Sarà presente anche una opzione “Nascondi suggerimenti non utilizzati” che, quando attiva, farà in modo che non vengano più mostrati dopo 30 giorni i suggerimenti di Messaggi che l’utente ignora.

Altre novità minori (o nascoste) dalla Beta 3 di iOS 27.2

Andando oltre, la Beta 3 di iOS 27.2 nasconde alcune novità in fase di sviluppo (o ulteriori modifiche a novità già in sviluppo) che non sappiamo ancora quando verranno effettivamente implementate:

Nuovo logo per Apple Music – Apple Music ha recentemente guadagnato un nuovo logo e questo è ora presente nella Beta 3 di iOS 27.2; rispetto alla versione precedente, la “M” è minuscola e, in generale, il font è leggermente più spesso e “largo” (via @aaronp613 su X).

Novità in sviluppo per Comandi rapidi – il codice sorgente della Beta 3 aggiunge nuove menzioni per le notifiche di completamento, arresto o fallimento della creazione di comandi rapidi da parte dell’IA; inoltre, ci sono riferimenti agli intent “Snooze Alarm” e “Dismiss Alarm” (via @aaronp613 su X).

– il codice sorgente della Beta 3 aggiunge nuove menzioni per le notifiche di completamento, arresto o fallimento della creazione di comandi rapidi da parte dell’IA; inoltre, ci sono riferimenti agli intent “Snooze Alarm” e “Dismiss Alarm” (via @aaronp613 su X). Controllo dei dispositivi della Casa dalla Dynamic Island – il codice sorgente della Beta 3 include nuovo codice di HomeKit che suggerisce come gli accessori della Casa disponibili nelle vicinanze potrebbero mostrare controlli nella Dynamic Island (via @aaronp613 su X).

– il codice sorgente della Beta 3 include nuovo codice di HomeKit che suggerisce come gli accessori della Casa disponibili nelle vicinanze potrebbero mostrare controlli nella Dynamic Island (via @aaronp613 su X). iPhone Duo protagonista in alcuni video – La Beta 3 include quattro video che hanno come protagonista iPhone Duo; nello specifico sembrano video di istruzioni e per la diagnostica del dispositivo.

iOS 27.2 beta 3 includes 4 iPhone Duo diagnostic instruction videos https://t.co/AYoS62Mriv — Aaron (@aaronp613) October 5, 2026

Piccole novità emerse dalla Beta 3 di macOS 27.2 Golden Gate

Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati anche della Beta 3 di macOS 27.2 Golden Gate, già protagonista delle nostre pagine per via di una novità tangibile presente nella Beta 2, che nasconde un paio di indizi interessanti.

Gesture basate sul tocco – Il codice sorgente della Beta 3 nasconde al suo interno riferimenti a nuove gesture specifiche per il controllo tramite tocco in app come Safari, Note, Foto, possibile segnale che Apple si stia effettivamente preparando al debutto di un MacBook con schermo OLED e supporto al tocco; queste gesture potrebbero però riferirsi anche alla funzionalità Sidecar (via MacRumors).

– Il codice sorgente della Beta 3 nasconde al suo interno riferimenti a nuove gesture specifiche per il controllo tramite tocco in app come Safari, Note, Foto, possibile segnale che Apple si stia effettivamente preparando al debutto di un MacBook con schermo OLED e supporto al tocco; queste gesture potrebbero però riferirsi anche alla funzionalità Sidecar (via MacRumors). Pellicola per un MacBook? – La Beta 3 include alcuni simboli che sembrano suggerire una pellicola protettiva per lo schermo di un notebook, rafforzando l’ipotesi dell’imminente debutto di un MacBook con touchscreen (via @aaronp613 su X).

Apple Intelligence si avvicina al debutto su tvOS

Chiudiamo questa rassegna parlando di tvOS 27.2, sistema operativo che ha da poco raggiunto la Beta 3 nel suo ciclo di sviluppo intermedio. Questa versione si rileva molto importane perché, stando a quanto riportato da MacRumors, suggerisce che la prossima Apple TV supporterà Apple Intelligence.

Il codice sorgente, infatti, nasconde l’opzione “Migliora Siri e Apple Intelligence” all’app Impostazioni di tvOS. Ecco la descrizione: “Contribuisci a migliorare i modelli di base e Siri consentendo ad Apple di raccogliere e utilizzare le tue interazioni testuali e audio con Siri, Dettatura e Traduci“.

Considerando che, allo stato attuale, nessuna Apple TV esistente supporta Apple Intelligence, è molto probabile che questa potenzialità rimanga esclusiva dell’inedito modello (Apple TV 4K di quarta generazione) che dovrebbe essere lanciato a breve (secondo i rumor avrà 8 o 12 GB di RAM e ruoterà attorno al chip A19 o A19 Pro).

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate e tvOS 27.2. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando le cose annunciate alla WWDC26 che non sono poi state implementate con la prima versione stabile dei sistemi operativi, è possibile che le prossime Beta del ciclo di sviluppo ci riservino alcune sorprese e includere ulteriori novità.