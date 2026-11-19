Da Lidl è arrivato il momento dei Black Days, che celebra l’attesissimo Black Friday, e la Black Week parte con una promessa precisa: «vale davvero». Le prime offerte sono già disponibili da giovedì 19 novembre, mentre il grosso del volantino scatta da lunedì 23 novembre, con il robot da cucina Silvercrest come protagonista, tanti articoli per la casa, utensili Parkside e prodotti per la cura dei capelli. Ecco la selezione di quello che c’è da sapere.

Da giovedì 19 novembre

Tre offerte sono già in negozio. Il pezzo forte è la smerigliatrice angolare ricaricabile Parkside a 39,99€: ha un numero di giri a vuoto regolabile su 6 livelli da 2.500 a 11.000 al minuto, un diametro massimo del disco di 125 mm e include batteria e caricabatterie. Per chi cerca un’idea più rilassante c’è il cuscino ergonomico multifunzione Livarno a 9,99€, con imbottitura in schiuma viscoelastica effetto memory, misure di 50 x 30 x 9 cm e fodera removibile lavabile in lavatrice. A 3,99€ trovate poi il calibro o goniometro digitale Parkside, con intervallo di misurazione da 0 a 150 mm (0-6″) per il calibro e da 0 a 360° per il goniometro, astuccio e batteria inclusi.

Da lunedì 23 novembre, la cucina con Silvercrest

Il protagonista è il robot da cucina multifunzione «Monsieur Cuisine Smart» Silvercrest a 399,00€. Ha un display da 8″ e 16 programmi automatici che vanno dall’impastare alla cottura a vapore, passando per rosolare, slow cooking, fermentare e sous-vide. La potenza è di 1.050 W per la cottura e di 1.000 W per la miscelazione, con 10 livelli di velocità, funzione turbo e temperatura da 37 a 130 °C. La miscelazione è precisa, con rotazione a destra per impastare e a sinistra per mescolare. Per quanto riguarda le funzioni smart, ci sono il WLAN per gli aggiornamenti gratuiti, oltre 600 ricette preinstallate con istruzioni passo passo e video guided cooking, una capacità di 3 litri e una bilancia integrata fino a 5 kg.

Per completare il set c’è l’inserto per robot da cucina «Monsieur Cuisine» a 29,99€, un disco per grattugiare e tagliare in acciaio inox. Chi cerca qualcosa di più semplice può guardare al contenitore porta pranzo o borraccia Sistema a 3,99€, con borraccia da 850 ml e contenitore da 1 o 1,15 litri.

Pulizia e casa

La parte dedicata alla casa è ricca. L’aspirapolvere senza sacchetto Philips costa 59,00€ e ha una potenza di 850 W, con tubo telescopico in metallo, spazzola multifunzione per pavimenti, accessorio per fughe e per tappezzerie. Il lavatappezzeria portatile Bissell, a 99,00€, spruzza, strofina e aspira le macchie: ha una potenza di 327 W, un peso di 3,4 kg, un serbatoio da 500 ml per l’acqua pulita e uno da 430 ml per quella sporca, con accessori inclusi. La scopa a vapore Vileda a 49,00€ offre 3 livelli di vapore per tutti i tipi di pavimento, con accessorio per tappeti e panno in microfibra lavabile. Sempre di Vileda è il set lavapavimenti Ultramax One a 19,99€, adatto a tutti i tipi di pavimento, con microfibra 2 in 1 per pulire e lucidare. Il mini aspirapolvere ricaricabile 2 in 1 Cleanmaxx costa 9,99€, si ricarica via USB e ha batteria agli ioni di litio inclusa e vari accessori, tra cui bocchetta per fughe, inserto per spazzola e bocchetta per soffiaggio.

Fra gli altri prodotti per la casa ci sono il ferro da stiro verticale Grundig a 24,99€ (1.600 W, piastra riscaldante rivestita in ceramica, fino a 25 g/min di vapore), il termoventilatore da parete Tronic a 29,99€ (1.150/2.000 W, temperatura regolabile da 18 a 45 °C, display LED con termostato digitale, funzione timer e telecomando) e il faro LED ad energia solare con sensore di movimento Livarno a 7,99€, con corrente luminosa di 150 lm, portata del sensore di 5-8 m e angolo di rilevazione di 90°. Spazio anche alla macchina da cucire Singer a 149,00€, con 180 applicazioni di punti e 10 accessori inclusi, e alla candela profumata Yankee Candle da 538 g a 14,99€.

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Cura della persona e illuminazione

Per i capelli arrivano tre proposte della linea Rose Shimmer di Remington. L’asciugacapelli costa 14,99€ e ha una potenza di 2.200 W, con 3 impostazioni di calore e 2 velocità. La spazzola ad aria calda a 19,99€ ha 800 W, 2 impostazioni di temperatura e velocità e tecnologia antistatica. La piastra per capelli a 17,99€ ha temperature impostabili da 150 a 230 °C, piastre lunghe 11 cm e funzione Turbo Boost per un calore maggiore.

L’idropulsore ricaricabile Dentalux è proposto a 9,99€: ha un’intensità del getto d’acqua regolabile su 3 livelli, un serbatoio da 210 ml, 3 modalità di pulizia, 2 diversi ugelli, custodia da viaggio, cavo di ricarica USB e batteria inclusi. Chi deve rinnovare l’illuminazione può guardare alle lampadine LED Osram, in confezione da 3 pezzi a 3,99€, nelle versioni GU10 (350 lm, 50 W), E27 (806 lm, 60 W) ed E14 (470 lm, 40 W).

Fai da te con Parkside

Il set trapano avvitatore ricaricabile Parkside costa 49,00€ e include 2 batterie, caricabatterie e 73 accessori. Ha 25 + 1 livelli di selezione della coppia, un numero di giri da 0 a 430 al minuto in prima velocità e da 0 a 1.500 in seconda, e un diametro massimo di perforazione da 13 a 30 mm. Il set levigatrice a penna multifunzione ricaricabile Parkside Performance è a 29,99€ e ha un motore brushless, un numero di giri a vuoto da 5.000 a 32.000 al minuto su 6 livelli e un diametro massimo del disco di 3,8 cm. Nella dotazione ci sono batteria, caricabatterie, accessori e valigetta. Chiude il set mini pinze Parkside a 6,99€: due pezzi, con chiave a pinza da 150 mm, pinza a pappagallo da 125 mm e custodia con passante per cintura.

Abbigliamento da lavoro

Per il freddo ci sono due proposte CAT: la maglia o pantaloni termici da lavoro in bambù per uomo a 11,99€, nelle misure M-XXL, e le calze termiche da lavoro per uomo, 2 paia a 4,99€, nelle misure 39-50.

Lidl Points x2

Da lunedì 23 a domenica 29 novembre Lidl Black Days moltiplica per due i Lidl Points su tutti gli articoli non-food. L’operazione a premi è valida dal 1° al 30 novembre 2026.

Prezzo e disponibilità

Le offerte sono valide da giovedì 19 novembre (smerigliatrice, cuscino e calibro) e da lunedì 23 novembre (tutto il resto). Come sempre, prezzi e disponibilità possono variare da punto vendita a punto vendita: conviene controllare in negozio o sul volantino prima di muoversi.

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