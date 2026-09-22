Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili, compiendo il secondo passo nel primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulle seconde beta del prossimo aggiornamento intermedio di iOS, macOS e watchOS, raccontandovi le principali novità emerse. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Per iOS 27.2 e soci sono già arrivate le Beta 2

A pochi giorni dalle precedenti Beta 1 che hanno inaugurato il ciclo di sviluppo, Apple ha rilasciato le nuove Beta 2 di iOS 27.2 e di tutti gli altri OS 27.2 (il “salto” del 27.1 per passare direttamente al 27.2 dovrebbe essere dovuto a una scelta precisa di Apple per “nascondere” codice sorgente legato a iPhone Duo che debutterà sul mercato nello stesso periodo del rilascio del primo aggiornamento intermedio).

Prima di passare all’analisi delle novità emerse dalle nuove versioni in anteprima, focus di questo contenuto, è bene fare un breve recap di quanto emerso finora da questo ciclo di sviluppo.

iOS 27.2: ecco le novità emerse dalla Beta 2

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, secondo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per alcune settimane, probabilmente fino alla fine di ottobre o all’inizio di novembre 2026.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate.

Due anni fa il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence mentre lo scorso anno le cose furono molto meno interessanti. Abbiamo installato la Beta 1 su un iPhone 14 Pro per raccontarvi le novità tangibili; parleremo anche delle novità legate ad Apple Intelligence (che non possiamo mostrarvi direttamente per incompatibilità del dispositivo) e delle novità che non arrivano in Italia affidandoci ad altri canali.

iOS 27.2 porterà “Filtra i numeri sconosciuti” anche in Italia

Con iOS 27.2, Apple porterà anche in Italia la funzione Filtra i numeri sconosciuti che ha debuttato con iOS 26 ma non è ancora stata distribuita dalle nostre parti (d’altronde mancava il supporto all’italiano).

In precedenza (ancora oggi sulla versione stabile), gli utenti potevano esclusivamente scegliere di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. Con questa novità, gli utenti possono scegliere tra tre opzioni al percorso “Impostazioni > App > Telefono“:

Mai – “Le chiamate provenienti da numeri non salvati verranno ricevute e quelle perse saranno visualizzate nell’elenco delle chiamate recenti.” Corrisponde sostanzialmente allo scenario con la vecchia opzione “Silenzia numeri sconosciuti” disattivata.

– “Le chiamate provenienti da numeri non salvati verranno ricevute e quelle perse saranno visualizzate nell’elenco delle chiamate recenti.” Corrisponde sostanzialmente allo scenario con la vecchia opzione “Silenzia numeri sconosciuti” disattivata. Chiedi il motivo della chiamata – “Alle persone che chiamano da numeri non salvati verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni prima che iPhone squilli. Potrebbero essere applicate le tariffe per le chiamate e i dati cellulare.” Questa è la vera novità.

– “Alle persone che chiamano da numeri non salvati verrà chiesto di fornire ulteriori informazioni prima che iPhone squilli. Potrebbero essere applicate le tariffe per le chiamate e i dati cellulare.” Questa è la vera novità. Silenzia – “Le chiamate provenienti da numeri non salvati verranno silenziate e inoltrate alla segreteria telefonica. Il numero verrà visualizzato nell’elenco delle chiamate recenti. Potrebbero essere applicate le tariffe per le chiamate e i dati cellulare.”

Novità nascoste (o in fase di sviluppo) dalla Beta 2 di iOS 27.2

Andando oltre, la Beta 2 di iOS 27.2 nasconde alcune novità in fase di sviluppo (o ulteriori modifiche a novità già in sviluppo) che non sappiamo ancora quando verranno effettivamente implementate:

Extended Erase (via @aaronp613 su X) – la Beta 1 di iOS 27.2 nascondeva al suo interno la nuova opzione Overwrite Phoe Storage dedicata agli utenti cinesi; questa, con la Beta 2, è stata rinominata in Extended Erase . La funzione sfrutta la tecnologia di cancellazione a blocchi per pulire il supporto di archiviazione e, oltre a cancellare in modo sicuro tutto il contenuto delle impostazioni, sostituisce tutto il contenuto e lo spazio libero con del contenuto predefinito.

(via @aaronp613 su X) – la Beta 1 di iOS 27.2 nascondeva al suo interno la nuova opzione dedicata agli utenti cinesi; questa, con la Beta 2, è stata rinominata in . La funzione sfrutta la tecnologia di cancellazione a blocchi per pulire il supporto di archiviazione e, oltre a cancellare in modo sicuro tutto il contenuto delle impostazioni, sostituisce tutto il contenuto e lo spazio libero con del contenuto predefinito. Funzione “AutoLock” (via 9to5Mac) – il codice sorgente della Beta 2 di iOS 27.2 nasconde alcuni indizi su una funzionalità antifurto per iPhone in grado di bloccare automaticamente il dispositivo quando rileva che questo è stato sottratto all’utente; la funzione include misure di sicurezza volte a prevenire i falsi positivi (ad esempio tramite autenticazione biometrica).

(via 9to5Mac) – il codice sorgente della Beta 2 di iOS 27.2 nasconde alcuni indizi su una funzionalità antifurto per iPhone in grado di bloccare automaticamente il dispositivo quando rileva che questo è stato sottratto all’utente; la funzione include misure di sicurezza volte a prevenire i falsi positivi (ad esempio tramite autenticazione biometrica). Altre novità nascoste (via 9to5Mac) Apple Music potrebbe mostrare dei conti alla rovescia in tempo reale per le uscite dei nuovi album. L’app Comandi rapidi potrebbe aprire la funzione “Descrivi una scorciatoia” potenziata da Apple Intelligence ad app di terze parti. Apple CarPlay Ultra potrebbe accogliere la funzione “Tema della modalità di guida” che modifica elementi come lo stile e il colore degli indicatori e sincronizza l’illuminazione ambientale del veicolo.

(via 9to5Mac)

Here’s the new album release countdown on iPhone, coming soon to Apple Music. Featuring a very satisfying numeric text content transition. https://t.co/SIwlvlt9lB pic.twitter.com/stuBUYPoWJ — pdfu (@itspdfu) September 19, 2026

C’è una novità dalla Beta 2 di macOS 27.2 Golden Gate

Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati anche della Beta 2 di macOS 27.2 Golden Gate e, mentre la precedente Beta 1 non aveva portato con sé novità di rilievo, la nuova versione in anteprima dona ai beta tester una novità abbastanza visibile.

Nello specifico, il colosso di Cupertino ha aggiornato l’aspetto dei cursori di volume e luminosità quando questi due parametri vengono regolati dall’utente tramite tastiera (via @aaronp613 su X).

Rispetto al passato, i nuovi cursori presentano una barra segmentata invece di una linea continua e, di conseguenza, rendono più chiaro ciò che succede dopo ogni pressione sul tasto per regolare volume o luminosità.

New in macOS 27.2 beta 2: There is a new UI when changing your volume/brightness with your keyboard pic.twitter.com/GpwerF1QL7 — Aaron (@aaronp613) September 21, 2026

watchOS 27.2 farà tornare il menù delle app recenti?

Con watchOS 27, Apple ha eliminato un elemento che caratterizzava il sistema operativo: fino a watchOS 26, effettuando un doppio clic sulla Digital Crown gli utenti potevano accedere al selettore delle app recenti; la nuova versione del sistema operativo ha eliminato sia il gesto (non fa nulla) che il selettore delle app recenti.

La Beta 2 di watchOS 27.2 compie (per certi versi) un po’ di passi indietro facendo tornare il menù delle app recenti ma senza il doppio clic sulla Digital Crown. Come potrete vedere dal video sottostante (via @limpless_skelly su X), per accedere al menù delle app recenti gli utenti dovranno premere e tenere premuto sulla parte bassa dello schermo mentre sono all’interno di un’app per far apparire il selettore delle app recenti.

Il selettore funziona come prima: presenta un layout a schede in verticale che si può scorrere tramite tocchi sullo schermo o ruotando la Digital Crown e supporta ancora lo scorrimento laterale verso sinistra per rimuovere l’app da quelle recenti.

Nonostante la sua presenza in beta, non vi è garanzia che poi la funzione sia presente nella versione finale di watchOS 27.2 e, inoltre, non sappiamo se questa sia l’implementazione definitiva. Sicuramente emergeranno ulteriori sviluppi con le prossime versioni in anteprima.

Apple has brought back the App Switcher! On watchOS 26 and earlier, you could access the App Switcher by double-clicking the Digital Crown, then turning the Digital Crown to navigate through your recently used apps. You could also swipe left on an app and tap the “X” button to… pic.twitter.com/G5fa0TeTR9 — 𝓑𝓸𝓷𝓮𝓼 (@limpless_skelly) September 22, 2026

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate e watchOS 27.2. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando le cose annunciate alla WWDC26 che non sono poi state implementate con la prima versione stabile dei sistemi operativi, è possibile che le prossime Beta del ciclo di sviluppo ci riservino alcune sorprese e includere ulteriori novità.