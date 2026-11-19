Amazon ha lanciato una promozione che guarda già al nuovo anno: chi completa un ordine idoneo da almeno 200€ tra il 18 e il 30 novembre 2026 riceve un codice promozionale fino a 30€, da usare a gennaio 2027. Il periodo coincide con la settimana del Black Friday, e il meccanismo è semplice solo in apparenza: il regolamento è lungo e prevede diverse condizioni, a cominciare dal fatto che non è aperta a tutti. Vediamo come funziona.

BLACK FRIDAY 💰 Tutti i dettagli sulla promozione sono nella pagina dedicata di Amazon. L’offerta è riservata ai clienti Prime che hanno ricevuto l’email dedicata.

Come funziona

Il meccanismo ha due fasi. Nella prima, tra il 18 e il 30 novembre 2026, bisogna completare un ordine idoneo di almeno 200€. Nella seconda, dopo l’acquisto, Amazon invia un’email con le istruzioni per usare il codice, che è monouso e vale per un acquisto successivo effettuato dal 1° al 31 gennaio 2027.

Il codice dà diritto a uno sconto fino a 30€ su un acquisto di almeno 30,01€. Se il totale dell’ordine supera il valore del codice, la differenza si paga con carta di credito o debito oppure con i Buoni Regalo di Amazon.it.

Chi può partecipare

Prima di fare i conti conviene controllare di avere tutti i requisiti, perché l’offerta è molto selettiva:

vale solo per chi acquista su Amazon.it ;

; serve un metodo di pagamento con indirizzo di fatturazione in Italia ;

; è riservata ai clienti che hanno ricevuto l’email dedicata alla promozione;

alla promozione; bisogna essere membri Prime con vantaggi di spedizione : gli account Amazon Business Prime sono esclusi;

: gli account Amazon Business Prime sono esclusi; è previsto un solo codice per cliente.

Attenzione anche a un dettaglio importante: la soglia di spesa e il valore del codice possono variare da cliente a cliente. I 200€ e i 30€ sono quelli indicati nel regolamento, ma valgono per voi la soglia e l’importo comunicati nell’email e nella pagina dell’offerta.

Quali acquisti valgono

Il codice si applica solo ai prodotti nuovi venduti e spediti direttamente da Amazon su Amazon.it. Restano fuori i Warehouse Deals e gli articoli dei venditori terzi del Marketplace, anche se «Spedito da Amazon» o idonei Prime, e anche i prodotti di altri venditori Amazon, per esempio Amazon DE o Amazon UK.

Il codice non si può usare per acquistare Buoni Regalo, prodotti digitali, libri, vino, prodotti alimentari, prodotti per l’infanzia (latte in polvere compreso), né per coprire le spese di spedizione o l’incarto regalo. Amazon verifica che l’acquisto qualificante arrivi ai 200€ dopo sconti, resi e annullamenti, prima di emettere il codice.

Tempi, limiti e regole d’uso

L’iniziativa è limitata a 30.000 codici in totale, assegnati in ordine di arrivo finché ce ne sono: chi pensa di approfittarne farebbe bene a non aspettare gli ultimi giorni.

Per usare il codice bisogna inserirlo al momento del pagamento, aggiungendo gli articoli al carrello e completando l’ordine dalla cassa. Con l’acquisto in 1-Click il codice non si applica. Il codice non si vede nella sezione «Il mio account», come invece accade con i Buoni Regalo, quindi conviene conservare l’email. Una volta applicato all’account, non serve reinserirlo se non si è completato l’ordine e se ne fa un altro idoneo. Si può usare un solo codice per ordine e non si può cumulare con altri codici promozionali, salvo diversa indicazione. Non è trasferibile, non è cedibile e non ha valore in contanti. Non può essere usato su ordini già effettuati, salvo diversa indicazione di Amazon.

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Occhio a resi e annullamenti

È la parte da leggere con più attenzione. Se annullate o restituite l’acquisto che vi ha fatto ottenere il codice, Amazon si riserva di non ripristinarlo, e il suo valore viene detratto dal rimborso. Se il rimborso è già stato versato per intero, Amazon può addebitare l’importo sul metodo di pagamento usato per quell’acquisto. Lo stesso vale se usate il codice per un ordine e poi lo restituite o lo annullate: il codice non viene restituito e non si può riutilizzare.

Infine, Amazon si riserva il diritto di chiudere o modificare l’offerta in circostanze eccezionali, come un guasto tecnico o una frode, con un ragionevole preavviso quando possibile.

Conviene?

Se avete già in programma acquisti importanti nella settimana del Black Friday e avete ricevuto l’email, è un bonus che arriva senza costi aggiuntivi: 30€ di sconto a gennaio su un acquisto sopra i 30,01€. Verificate sempre i requisiti e le condizioni sulla pagina dell’offerta.