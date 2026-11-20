Gli smartwatch Amazfit si arricchiscono di una nuova funzionalità dedicata al monitoraggio della glicemia in tempo reale grazie all’app GlucoseX, sviluppata per gli smartwatch basati sul sistema operativo Zepp OS.

Quest’app, supportata ufficialmente da Zepp Health, consente di consultare le misurazioni del glucosio direttamente dal polso, sia durante le attività quotidiane, sia nel corso degli allenamenti sportivi. Scopriamo tutti i dettagli.

Alla scoperta dell’app GlucoseX

GlucoseX è una nuova app per smartwatch Amazfit che nasce dall’iniziativa di uno sviluppatore indipendente (affetto da diabete di tipo 1) e ha ottenuto il supporto ufficiale di Zepp Health.

Quest’app, che come anticipato consente di consultare le misurazioni del glucosio direttamente dal polso, risponde all’esigenza di verificare l’andamento glicemico senza dover interrompere l’esercizio fisico per controllare lo smartphone.

Come funziona l’app, integrazione con gli allenamenti e quadranti

Dal punto di vista tecnico, GlucoseX non trasforma lo smartwatch in un rilevatore di glicemia non invasivo e non sfrutta i sensori integrati nel dispositivo per la misurazione, configurandosi come uno strumento puramente informativo e non come un dispositivo medico.

Infatti, l’app si limita a ricevere ed elaborare i dati trasmessi dai sensori CGM (Continuous Glucose Monitor) compatibili delle linee Dexcom e Abbott FreeStyle Libre. Per il funzionamento continuativo, è necessario che lo smartphone rimanga nelle vicinanze con la relativa app del sensore attiva.

Sul display dello smartwatch, GlucoseX mostra in modo chiaro quattro parametri fondamentali:

Valore istantaneo della glicemia (espresso numericamente)

(espresso numericamente) Freccia di tendenza (indica la direzione verso cui si sta spostando il livello glicemico)

(indica la direzione verso cui si sta spostando il livello glicemico) Storico recente (le ultime letture effettuate)

(le ultime letture effettuate) Tempo dall’ultimo aggiornamento (ricevuto dal sensore GCM).

Al contempo, l’app si integra appieno negli allenamenti e nella quotidianità grazie ad alcuni quadranti dedicati. Durante una corsa o un allenamento in palestra, le informazioni sulla glicemia possono essere integrate direttamente nelle schermate dell’attività fisica (seconda immagine della precedente galleria), accanto alle metriche tradizionali (frequenza cardiaca, passo, durata dell’esercizio).

Per il monitoraggio quotidiano al di fuori degli allenamenti, invece, l’app mette a disposizione una serie di quadranti dedicati come GlucoseX Clarity, progettato per gli smartwatch Amazfit con schermo quadrato e con schermo circolare, GlucoseX Tide e Flow, progettati esclusivamente per Amazfit Bip Max.

Dispositivi Amazfit compatibili e installazione dell’app

L’app GlucoseX è sviluppata per risultare compatibile con la maggior parte degli smartwatch Amazfit, soprattutto per quanto concerne i modelli più recenti, coprendo la totalità di serie del brand (dai modelli economici ai modelli di punta):

Serie Amazfit T-Rex Amazfit T-Rex 3 Amazfit T-Rex 3 Pro (44mm e 48mm) Amazfit T-Rex Ultra 2 Amazfit T-Rex Dual Solar

Serie Cheetah Amazfit Cheetah 2 Pro Amazfit Cheetah 2 Ultra

Serie Balance Amazfit Balance 2 Amazfit Balance 2 XT Amazfit Balance 3 Amazfit Balance Ultra

Serie Active Amazfit Active 2 (Round, Square, Premium) Amazfit Active 3 Premium Amazfit Active Max

Serie Bip Amazfit Bip 6 Amazfit Bip Max



L’applicazione e i relativi quadranti possono essere scaricati gratuitamente direttamente dall’app Zepp: basta accedere al menù del dispositivo e cercare GlucoseX all’interno della sezione App Store > Health & Fitness.