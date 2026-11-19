Chi dice che per possedere una console next-gen completa servano per forza 700€? Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition dimostra il contrario, proponendosi con un design compatto, prestazioni identiche al modello originale e un prezzo che scende sensibilmente su AliExpress. Niente lettore disco, tutto digitale, ma con un risparmio concreto che vale la pena approfondire. Vediamo come funziona questa offerta legata al Black Friday e quali coupon permettono di abbattere ulteriormente la spesa.

PlayStation 5 Slim Digital Edition, potenza invariata in formato ridotto

Il redesign Slim presentato da Sony non tocca minimamente la sostanza tecnica della console, ma ne rivoluziona l’ingombro: rispetto al modello 2020 il volume complessivo cala del 30%, con dimensioni di circa 358 x 80 x 216 mm e un peso di appena 2,6 kg. Sotto la scocca bianca a doppio tono trovano posto gli stessi componenti che hanno reso PS5 una delle console più richieste degli ultimi anni:

CPU AMD Ryzen “Zen 2” a 8 core/16 thread fino a 3,5 GHz

a 8 core/16 thread fino a 3,5 GHz GPU AMD RDNA 2 con Ray Tracing, fino a 2,23 GHz e 10,3 TFLOPS

con Ray Tracing, fino a 2,23 GHz e 10,3 TFLOPS 16 GB di memoria GDDR6 con banda passante di 448 GB/s

con banda passante di 448 GB/s SSD da 825 GB con velocità di lettura dichiarata di 5500 MB/s

Sul fronte video, PlayStation 5 Slim Digital Edition supporta l’uscita 4K con upscaling fino a 8K su TV compatibili e frame rate che su titoli selezionati tocca i 120 FPS. Non mancano audio 3D tramite Tempest Engine, supporto HDR e il controller DualSense incluso in confezione, con feedback aptico e grilletti adattivi che restano tra i punti più apprezzati dell’ecosistema PlayStation. Essendo la versione Digital, l’unico limite reale riguarda l’assenza del lettore ottico: solo i giochi scaricati tramite PlayStation Store possono essere installati, una scelta perfetta per chi ha già abbracciato le librerie digitali o preferisce PS Plus ai dischi fisici.

Sconto Black Friday, coupon e dettagli dell’offerta

Il prezzo di listino di 699€ scende a 517€ su AliExpress, con uno sconto del 26% e un risparmio concreto di 182€. L’offerta rientra nelle promozioni Black Friday dello store e può essere ulteriormente ottimizzata inserendo uno dei coupon disponibili: BFIT70 , ITBF70 oppure TUTTOA70 , pagando tramite PayPal per la massima sicurezza. La console viene proposta nuova e sigillata, con certificato CE, controller DualSense incluso e tutti gli accessori di base per l’installazione.

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