Manca ancora qualche settimana all’arrivo di iPhone Duo, ma online sono già comparsi diversi video che permettono di dare un primo sguardo concreto alla nuova esperienza d’uso del dispositivo pieghevole di Apple. I filmati mostrano alcuni aspetti particolarmente interessanti, dalla digitazione sul display esterno e su quello pieghevole fino al multitasking, passando per la lettura di libri, la fotocamera, i giochi e la modalità Standby.

L’arrivo di un iPhone con una configurazione così diversa rispetto ai modelli tradizionali solleva ovviamente diversi interrogativi sull’utilizzo quotidiano, una delle domande più immediate riguarda proprio la tastiera: scrivere su uno schermo esterno e relativamente stretto sarà comodo oppure bisognerà abituarsi a una nuova modalità di interazione?

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Online i primi video di iPhone Duo

Un video condiviso su Instagram mostra nel dettaglio l’esperienza di digitazione con una sola mano sul display esterno di iPhone Duo, oltre a quella sul grande schermo pieghevole.

L’impressione riportata è positiva: scrivere messaggi sembra essere più semplice del previsto, soprattutto quando si utilizza il display interno; quando invece il dispositivo viene aperto e utilizzato in verticale, lo schermo pieghevole offre un’esperienza di digitazione particolarmente comoda.

È però quando iPhone Duo viene utilizzato in orizzontale che emerge una delle caratteristiche più interessanti, in questa configurazione la tastiera può essere divisa in due parti, con ciascuna metà ridimensionata e posizionata in modo da risultare facilmente raggiungibile dai due pollici.

Si tratta di una soluzione che sfrutta direttamente la maggiore superficie disponibile sul display pieghevole e che potrebbe rendere la digitazione a due mani più naturale rispetto a una tastiera tradizionale estesa su tutta la larghezza dello schermo.

Lo stesso account ha mostrato anche l’esperienza di lettura dei libri, in questo caso iPhone Duo viene utilizzato parzialmente piegato e l’interfaccia accompagna la lettura con un’animazione di sfoglio delle pagine pensata per ricordare quella di un vero libro.

Un altro aspetto importante riguarda il multitasking e il modo in cui le applicazioni si adattano al formato particolare di iPhone Duo. Un altro video mostra proprio il funzionamento del multitasking, insieme alle nuove visualizzazioni orizzontali delle applicazioni di sistema. In particolare, quando il dispositivo viene utilizzato in modalità orizzontale, l’interfaccia può organizzare i contenuti con il contenuto principale sulla destra e le barre laterali sulla sinistra.

Il risultato ricorda per certi versi il modo in cui alcune interfacce vengono organizzate su iPad, con la maggiore superficie dello schermo che permette di visualizzare contemporaneamente più elementi senza dover passare continuamente da una schermata all’altra.

È uno degli aspetti che potrebbe fare maggiormente la differenza nell’utilizzo quotidiano di un dispositivo pieghevole: invece di limitarsi a ingrandire l’interfaccia dell’iPhone tradizionale, il sistema può sfruttare la superficie aggiuntiva per proporre una disposizione differente degli elementi.

Un ulteriore video permette infine di dare un’occhiata a diverse altre funzionalità di iPhone Duo. Tra quelle mostrate troviamo la fotocamera, i giochi e la modalità Standby, oltre ad altre caratteristiche legate all’utilizzo del dispositivo.

Proprio le funzioni fotografiche sembrano aver attirato l’attenzione dei primi tester, che hanno avuto modo di provare le caratteristiche esclusive della fotocamera di iPhone Duo.

I video non permettono ancora di avere un quadro completo dell’esperienza offerta dal nuovo dispositivo, ma mostrano già alcuni degli elementi sui quali Apple punta per rendere utile il formato pieghevole nella vita di tutti i giorni.

Dalla tastiera divisa al multitasking, passando per la lettura dei libri e le nuove modalità di visualizzazione delle applicazioni, iPhone Duo sembra quindi voler sfruttare il display pieghevole non soltanto per offrire più spazio, ma anche per modificare concretamente il modo in cui vengono utilizzate alcune funzioni dell’iPhone.

Con l’arrivo previsto a ottobre, saranno comunque le prime prove complete del dispositivo a chiarire quanto queste soluzioni risultino effettivamente pratiche nell’utilizzo quotidiano.