Esplorare ogni angolo di Leonida del nuovo Grand Theft Auto VI può richiedere parecchio tempo, soprattutto se teniamo in considerazione le enormi dimensioni del mondo gioco creato da Rockstar Games. Esiste però una scorciatoia che permette di rimuovere rapidamente la nebbia che nasconde le aree ancora inesplorate del gioco, senza però andare ad eliminare il divertimento che solo l’esplorazione può dare.

La mappa di GTA VI, come abbiamo avuto ormai modo di appurare, è grande circa il doppio rispetto a quella del precedente GTA V e presenta un sistema di esplorazione progressiva. Il mondo realizzato da Rockstar, inoltre, è talmente grande da presentare alcune aree attualmente inutilizzate e che potrebbero essere “sbloccate” in futuro. Sebbene si tratti di un open world a tutti gli effetti che permette di esplorare liberamente qualunque anfratto della mappa, gran parte di Leonida all’inizio del gioco rimane comunque coperta dalla cosiddetta fog of war, una nebbia che nasconde le zone nelle quali non ci si è ancora avventurati.

Per eliminare questa nebbia è possibile proseguire normalmente con la storia di GTA VI oppure spostarsi liberamente in automobile, ma nessuna delle due soluzioni è particolarmente rapida. Se volete avere fin dalle prime ore di gioco un’idea completa di quello che è il mondo che vi aspetta, il segreto è quello di utilizzare un aereo.

Dove trovare l’aereo per sbloccare la mappa di GTA VI

Il metodo più veloce e attuabile sin dalle prime battute di gioco consiste nel raggiungere il Southpoint Airfield, una piccola pista di atterraggio situata a nord della prima abitazione di Jason, uno dei due protagonisti, nella zona di Key Lento. Per arrivarci bisogna attraversare il ponte occidentale che passa sopra le Shoeless Keys e proseguire a ovest fino a raggiungere la pista. Nonostante l’area sia contrassegnata come riservata, risulta sostanzialmente abbandonata e non dovrebbe essere difficile raggiungerla a piedi o in auto.

All’interno di quest’area è possibile trovare un aereo agricolo già pronto per il decollo. Una volta saliti a bordo e preso familiarità con i comandi, basta iniziare a sorvolare le diverse regioni della mappa di GTA VI per vedere progressivamente sparire la nebbia. La velocità di un aereo permette infatti di coprire distanze decisamente maggiori rispetto ad un’automobile, rendendo lo sblocco della mappa molto più rapido. Nel video sottostante potete visualizzare il percorso per raggiungere la pista di atterraggio.

Una delle novità introdotte in GTA VI è però la gestione del carburante, un aspetto da tenere in considerazione durante l’esplorazione. Il serbatoio dell’aereo potrebbe infatti non essere sufficiente per sorvolare l’intera mappa in un solo viaggio, ma c’è un rimedio anche per questo. Il gioco fa sì che ogni aereo venga rigenerato automaticamente negli aeroporti quando ci si allontana con quello precedente, dunque vi basta tornare al Southpoint Airfield, recuperare un nuovo velivolo e riprendere l’esplorazione in una direzione differente.

C’è soltanto una zona da evitare durante il volo, almeno nelle prime fasi dell’avventura. Si tratta del Mile Zero Air Station, una base militare situata nella parte inferiore sinistra della mappa. Entrare nel suo spazio aereo fa immediatamente scattare un livello di ricercato a quattro stelle, con tanto di elicotteri della polizia pronti a dare la caccia a Jason. Il consiglio, quindi, è quello di avvicinarsi con cautela alla zona e fare immediatamente dietrofront non appena la nebbia sarà scomparsa dalla mappa.

Sia che siate giocatori che preferiscono godersi la storia e fare tutto con calma, sia che siate giocatori che preferiscono buttarsi a capofitto e provare tutto ciò che il mondo di gioco ha da offrire al di là delle missioni della storia principale, siamo sicuri che GTA VI vi darà qualcosa con cui divertirvi. Questo è soltanto uno dei metodi più rapidi per avere fin dalle prime fasi di gioco una panoramica completa dell’enorme mondo realizzato da Rockstar Games ma, ovviamente, siete liberi di procedere al ritmo che preferite.