Come ogni ottobre che si rispetti, anche quest’anno per Apple potrebbe rappresentare l’occasione per la presentazione ufficiale di nuovi prodotti da lanciare da qui a poco sul mercato, tra laptop, tablet, dispositivi smart per la casa e non solo: scopriamone insieme tutti i dettagli.
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Apple: l’evento di presentazione è imminente?
Tenete a mente il prossimo 13 ottobre: sembra proprio questa la data in cui la compagnia di Cupertino potrebbe presentare ufficialmente i suoi nuovi prodotti, a detta del giornalista Mark Gurman di Bloomberg. Tra gli annunci più papabili rientrano sicuramente il suo nuovo smart hub dotato di display da circa 6 pollici di diagonale, denominato verosimilmente “Apple Home Hub“, una versione aggiornata di Apple TV 4K e, non ultimo, un nuovo modello di HomePod Mini.
Ma non finisce di certo qui: tra i prodotti più attesi c’è infatti il tanto discusso MacBook Pro OLED con display touchscreen che, come anticipato ieri, dovrebbe offrire un peso significativamente più leggero rispetto ai precedenti modelli, e montare il chip M5 (Pro o Max che dir si voglia) o il chip M6 al suo interno, così come un nuovo modello di iMac, dotato dello stesso processore . A questo si accompagnerebbe poi un nuovo modello inedito di iPad Mini, dotato anch’esso di display OLED.
Un mese senz’ombra di dubbio affollato per Apple, che il prossimo 23 ottobre si preparerà, tra le altre cose, al lancio di iPhone Duo, ovvero il suo primo modello di smartphone pieghevole con formato “a libretto”.
Come sempre, al momento non c’è nulla di confermato, nè per la presunta data di presentazione nè per i nuovi prodotti che verranno verosimilmente annunciati: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.
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