Cercare uno smart TV compatto che non costi una fortuna ma che offra comunque un pannello di qualità superiore alla media è una sfida quasi impossibile da vincere, soprattutto durante il periodo di shopping più atteso dell’anno. Xiaomi TV F Pro 32 2026 si inserisce proprio in questo contesto con il Black Friday, portando a casa un pannello QLED in un formato compatto da 32 pollici a un prezzo che farebbe pensare a un televisore di fascia ben più economica. Con lo sconto del 44% rispetto al prezzo originale, il dispositivo targato Xiaomi diventa una delle proposte più interessanti per chi cerca una seconda TV per camera da letto o cucina. Vediamo come si comporta questo piccolo gioiello della gamma Fire TV di Xiaomi.

Xiaomi TV F Pro 32 2026, piccolo nelle dimensioni ma grande nei colori

Il punto di forza principale di questo televisore risiede nel suo pannello QLED da 32 pollici, una tecnologia Quantum Dot che solitamente si trova su modelli di fascia superiore. Questo si traduce in una resa cromatica decisamente più vivida rispetto ai classici pannelli LED della stessa categoria di prezzo, con una gamma colore DCI-P3 90% e una profondità di 16,7 milioni di colori. La risoluzione è HD (1366×768 pixel), una scelta che permette di contenere i costi mantenendo comunque un’immagine pulita su schermi di dimensioni contenute, supportando anche HDR10 e HLG per una maggiore gamma dinamica nei contenuti compatibili.

Il sistema operativo integrato è Fire TV, piattaforma nota per la sua fluidità e per l’ampia disponibilità di app di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+. Il controllo vocale tramite Alexa integrata nel telecomando Bluetooth rende l’esperienza d’uso ancora più immediata, mentre la compatibilità con Apple AirPlay permette di trasmettere contenuti direttamente da smartphone e Mac senza complicazioni.

Sul fronte audio, Xiaomi ha equipaggiato il dispositivo con due altoparlanti da 10W ciascuno, supportando tecnologie come Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X, garantendo un sonoro potente per le dimensioni del televisore. Non mancano una connettività completa con Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, due porte HDMI, USB 2.0 ed Ethernet, oltre a un Triple Tuner che supporta tutti i principali standard di trasmissione digitale DVB-T2/C/S2.

Tra i limiti da considerare ci sono la risoluzione HD anziché Full HD e una luminosità massima di circa 270 nit, che rende il televisore più indicato per ambienti senza eccessiva luce diretta.

Sconto black friday su Xiaomi TV F Pro 32

Il prezzo di listino di 229€ scende a 129€ grazie alla promozione Black Friday attiva su Amazon, con un risparmio effettivo di 100€ pari a uno sconto del 44%. Si tratta di una delle cifre più basse mai registrate per questo modello, che lo rende una delle offerte più competitive della categoria televisori compatti in questo periodo. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, con possibilità in alcuni casi di pagamento rateale a tasso zero. Vista la storica posizione di bestseller nella categoria, la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente durante gli sconti del Black Friday.

Per non perdere le migliori promozioni sulla tecnologia in tempo reale, vi consigliamo di iscrivervi al canale Telegram PrezziTech, mentre per scovare errori di prezzo ed sconti davvero incredibili su qualsiasi categoria di prodotto potete seguire ErroriBomba.