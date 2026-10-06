Nella serata italiana di ieri, a due settimane dal rilascio delle precedenti versioni in anteprima (poi arrivate come prime “beta pubbliche”), Apple ha portato avanti il primo ciclo di sviluppo intermedio degli OS 27, un percorso che dovrebbe durare ancora per qualche settimana e che storicamente si è rivelato molto interessante sul fronte delle novità.

Il colosso di Cupertino ha appena rilasciato le Beta 3 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, per il momento ai soli sviluppatori registrati, su tutti i dispositivi compatibili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple porta avanti il primo ciclo di sviluppo intermedio per gli “OS 27”

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio (come di consueto in questi casi) ai soli sviluppatori registrati delle Beta 3 di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, versioni in anteprima che rappresentano il terzo passo nel primo ciclo di sviluppo intermedio dei sistemi operativi della generazione 2026-27.

Come abbiamo già avuto modo di vedere in precedenza, Apple ha scelto di proposito di saltare direttamente alle versioni 27.2 per “lasciare” iOS 27.1 ad uso esclusivo di iPhone Duo ed evitare che potesse trapelare del codice (sostanzialmente facendo in modo che il suo sviluppo procedesse solo “internamente”).

Andiamo a scoprire i dettagli di queste nuove build in anteprima, parte di un percorso che, affidandoci alla storia, dovrebbe culminare con il rilascio in versione stabile atteso entro la fine di ottobre (guardando alla precedente generazione, iOS 26.1 e soci vennero rilasciati il 3 novembre 2025).

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche due versioni in anteprima per l’ambiente di sviluppo Xcode:

Release Candidate di Xcode 27.1 tramite la build 27A9275 (che sostituisce la 27A266a rilasciata come versione stabile di Xcode 27.0 lo scorso 14 settembre)

tramite la build (che sostituisce la 27A266a rilasciata come versione stabile di Xcode 27.0 lo scorso 14 settembre) Beta 2 di Xcode 27.2 tramite la build 27B5019j (che sostituisce la 27B5019j rilasciata come Beta 1 di Xcode 27.2 lo scorso 16 settembre).

Beta 3 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e iPadOS 27.2

La terza build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 24B5099f (sostituisce la 24B5089g rilasciata come Beta 2 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 il 21 settembre scorso).

Nello specifico di iOS 27.2, la build che porta con sé la Beta 3 “per lo sviluppo” ha un peso di 3,45 GB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla precedente Beta 2 “per lo sviluppo”). Dal punto di vista della stabilità (segnalata internamente con l’ultima lettera del codice della build), passiamo da una classificazione “g” a una classificazione “f” che denota ancora un alto livello di instabilità (è molto probabile che non sia così solo sulla carta).

Per quanto riguarda la compatibilità, non cambia nulla rispetto alla prima versione stabile di iOS 27: gli iPhone compatibili sono tutti quelli lanciati sul mercato a partire dagli iPhone 11 del 2019; gli iPad compatibili sono tutti quelli lanciati a partire dalla fine del 2019 in avanti.

Beta 3 “per lo sviluppo” di macOS 27.2 Golden Gate

La terza build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuova generazione di macOS, disponibile attualmente solo come “beta per lo sviluppo”, è la 26B5101f (sostituisce la 26B5091g rilasciata come Beta 2 “per lo sviluppo” di macOS 27.2 Golden Gate lo scorso 21 settembre).

Stando alla classificazione della stabilità della build, passiamo anche in questo caso da una classificazione “g” a una classificazione “f” (restiamo comunque lontani dalla piena stabilità, sulla carta e non). Per quanto riguarda la compatibilità, macOS 27.2 Golden Gate sarà compatibile con tutti i computer Mac dotati di un SoC Apple Silicon alla stregua della prima versione stabile.

Beta 3 “per lo sviluppo” di watchOS 27.2

La terza build in anteprima nel primo ciclo di sviluppo intermedio per la più recente iterazione di watchOS, disponibile attualmente nella sola versione “per lo sviluppo” su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch 9 in poi) è la 24S5101f (e sostituisce la 24S5091f rilasciata come Beta 2 “per lo sviluppo” di watchOS 27.2 lo scorso 21 settembre).

Questo ciclo di sviluppo potrebbe rivelarsi piuttosto interessante per il sistema operativo (lato novità) dato che cambia la prima lettera nel codice della build. Dal punto di vista della stabilità, la build è classificata come “f”, ovvero la stessa della build precedente.

Beta 3 “per lo sviluppo” di tvOS 27.2

La seconda build in anteprima del primo ciclo di sviluppo intermedio per la nuovissima generazione di tvOS è la 24K5101f (sostituisce la 24K5093g rilasciata come Beta 2 “per lo sviluppo” di tvOS 27.2 e audioOS 27.2 il 21 settembre scorso).

Alla stregua di quanto detto poco sopra per watchOS, anche in questo potrebbero arrivare interessanti novità (cambia la prima lettera nel codice della build). Dal punto di vista della stabilità, in questo caso passiamo da una classificazione “g” a una classificazione “f” compiendo un altro piccolo passo sul fronte della stabilità (siamo ancora lontani).

Beta 3 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2

Il team di sviluppo porta avanti anche il ciclo di sviluppo principale della più recente iterazione di visionOS, sistema operativo che gira a bordo del visore Apple Vision Pro, rilasciando la Beta 3 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2 tramite la build 24N5103f (sostituisce la 24N5093f rilasciata come Beta 2 “per lo sviluppo” di visionOS 27.2 lo scorso 21 settembre). Stando alla classificazione della stabilità della build (sulla carta), in questo caso rimaniamo su una build “f”.

Nonostante Apple Vision Pro non sia ancora disponibile sul mercato italiano, è bene spiegare come fare per aderire al programma beta. Il processo è praticamente identico a quello da seguire su un iPhone o un iPad: basterà infatti seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software”, selezionare “Aggiornamenti beta” e, infine, selezionare “visionOS Developer Beta”. A questo punto, il visore riceverà l’ultima build in anteprima disponibile.

Novità emerse durante il ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, il primo ciclo di sviluppo intermedio è storicamente molto interessante perché il colosso di Cupertino lo sfrutta per integrare buona parte di quelle funzionalità annunciate/mostrate alla WWDC26 ma effettivamente non presenti nelle build rilasciate come “prime versioni stabili” (due anni fa, ad esempio, arrivò Apple Intelligence).

In attesa di scoprire le novità delle Beta 3 (pubblicheremo presto un articolo dedicato con tutte le novità emerse), andiamo a riepilogare cosa è emerso dalle precedenti Beta 1 e Beta 2:

Novità emerse dalla Beta 1 di iOS 27.2 (e iPadOS 27.2) Nuova app Salute Modifiche ad app di sistema (Apple Music, Apple Podcasts, Apple TV) Novità per il sistema di tracciamento nell’UE Novità di Apple Intelligence (Contesto di chiamata) e Siri AI (supporto a più lingue) Altre novità minori

Novità emerse dalle Beta 2 di iOS 27.2, macOS 27.2 e watchOS 27.2 iOS 27.2 porterà “Filtra i numeri sconosciuti” anche in Italia Novità nascoste (iOS 27.2) Cambia l’aspetto dei cursori di volume e luminosità (macOS 27.2) watchOS 27.2 farà tornare il menù delle app recenti



Come scaricare le nuove beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove Beta 3 dei sistemi operativi iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2, sono disponibili unicamente per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple che posseggono un dispositivo supportato.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (il “nuovo” meccanismo che ha soppiantato il vecchio meccanismo a profili); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, potranno rivolgersi al programma beta e in questa guida vi spieghiamo come fare.