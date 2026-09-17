Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2 Golden Gate, watchOS 27.2, tvOS 27.2 e visionOS 27.2 su tutti i dispositivi compatibili, inaugurando il primo ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 27”.

In questo articolo, ci concentreremo sulla prima beta del prossimo aggiornamento intermedio di iOS, raccontandovi le principali novità emerse. Prima di andare avanti, chiariamo subito il fatto che il “salto” del 27.1 per passare direttamente al 27.2 dovrebbe essere dovuto a una scelta precisa di Apple per “nascondere” codice sorgente legato a iPhone Duo (che debutterà sul mercato nello stesso periodo del rilascio del primo aggiornamento intermedio). Scopriamo tutti i dettagli.

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Le novità emerse dalla Beta 1 di iOS 27.2 (e iPadOS 27.2)

Da qualche ora è disponibile, sugli iPhone supportati (dagli iPhone 11 del 2019 in avanti), la Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2, primo passo di un ciclo di sviluppo che ci terrà compagnia per alcune settimane, probabilmente fino alla fine di ottobre o all’inizio di novembre 2026.

Come di consueto, con i cicli di sviluppo intermedi il colosso di Cupertino è solito apportare modifiche, risolvere problematiche e, come anticipato ieri, implementare alcune delle funzionalità annunciate ma non ancora effettivamente implementate.

Due anni fa il primo ciclo di sviluppo intermedio fu quello del debutto di Apple Intelligence mentre lo scorso anno le cose furono molto meno interessanti. Abbiamo installato la Beta 1 su un iPhone 14 Pro per raccontarvi le novità tangibili; parleremo anche delle novità legate ad Apple Intelligence (che non possiamo mostrarvi direttamente per incompatibilità del dispositivo) e delle novità che non arrivano in Italia affidandoci ad altri canali.

Debutta la nuova app Salute

Durante l’evento di lancio dei nuovi dispositivi dello scorso 9 settembre, Apple ha annunciato nuove funzioni per la salute su iPhone e Apple Watch e, tra queste, rientra la nuova app Salute ridisegnata e potenziata da Apple Intelligence.

La nuova versione dell’app non è inclusa nella prima versione stabile di iOS 27 ma si concretizza già con la Beta 1 di iOS 27.2: dopo l’installazione della Beta 1, gli sviluppatori potranno intanto notare una nuova icona leggermente ridisegnata (via @aaronp613 su X) con il cuore che presenta una sfumatura gradiente nella parte bassa (e non più nella parte alta).

Sul nostro iPhone 14 Pro (che non supporta Apple Intelligence) abbiamo comunque notato alcuni cambiamenti rispetto alla versione dell’app Salute integrata in iOS 27 (su iPhone 17) e vi proponiamo un breve confronto prima di passare all’analisi della situazione sui dispositivi statunitensi con Apple Intelligence.

La navigazione è stata ridotta a due schede: Riepilogo (che include la nuova sezione Quick Log per registrare manualmente alcuni parametri) e Sfoglia (presenta tessere bianche con accenti che pervadono solo le icone, risultando più pulita). La Condivisione non è stata rimossa: per accedervi ora bisogna selezionare il pulsante “Show All Health Sharing” dalla scheda Sfoglia.

Negli Stati Uniti è invece presente la nuova app ridisegnata la cui navigazione è organizzata su tre schede: Approfondimenti (Insights), Longevità (Longevity) e Sfoglia (Browse), unica conferma rispetto alla versione che vediamo anche dalle nostre parti (via MacRumors).

La scheda Approfondimenti include le informazioni più recenti e rilevanti sulla salute (parametri vitali, punteggio del sonno, frequenza cardiaca e anelli di attività). La scheda Longevità mostra l’andamento dei dati sulla salute nel tempo, offrendo un’età della salute calcolata in base al livello di attività, al VO2 max, al tempo di sonno e ad altri parametri. Questa “età della salute viene calcolata sfruttando la fotocamera dell’iPhone.

Novità disponibili per tutti i beta tester

Andando oltre, è il momento di parlare brevemente di quelle novità disponibili per tutti i beta tester che hanno installato la Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 a prescindere dal dispositivo (compatibile o meno con Apple Intelligence). Le differenze con la versione stabile di iOS 27 sono mostrate nella sottostante galleria d’immagini).

Piccole modifiche su Apple Music (immagine 1) – Gli accenti rossi delle icone hanno lasciato spazio ad accenti neri per un look più “pulito” (ma forse meno distintivo).

(immagine 1) – Gli accenti rossi delle icone hanno lasciato spazio ad accenti neri per un look più “pulito” (ma forse meno distintivo). Piccole modifiche su Apple Podcasts (immagine 2) – La sezione “In coda” della scheda Home è stata rinominata in “Nuove puntate”.

(immagine 2) – La sezione “In coda” della scheda Home è stata rinominata in “Nuove puntate”. Arrivano i profili sull’app Apple TV (immagine 3) – Apple ha portato una funzione finora esclusiva dell’app Apple TV finora esclusiva di tvOS anche nell’app per iPhone; in precedenza, effettuando un tap sull’avatar dall’app si accedeva alle impostazioni dell’account Apple; adesso è stato aggiunto un menù contestuale che, oltre a permettere di accedere alle impostazioni dell’account Apple, permette di creare un profilo di Apple TV.

(immagine 3) – Apple ha portato una funzione finora esclusiva dell’app Apple TV finora esclusiva di tvOS anche nell’app per iPhone; in precedenza, effettuando un tap sull’avatar dall’app si accedeva alle impostazioni dell’account Apple; adesso è stato aggiunto un menù contestuale che, oltre a permettere di accedere alle impostazioni dell’account Apple, permette di creare un profilo di Apple TV. Collegamento dei dati con altre aziende (immagini 4 e 5) – Nell’Unione Europea, Apple si è dovuta conformare alle norme “più eque” sulla trasparenza del tracciamento delle app accettando otto modifiche all’accordo e apportando una modifica all’intero flusso (lato sviluppatori e utente) nel sistema operativo; ecco che con iOS 27.2, al percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza”, la voce Tracciamento lascia il posto alla nuova voce Collegamento dei dati con altre aziende; cambia anche la formulazione della descrizione interna al menù.

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Altre novità di Apple Intelligence

Procediamo con le altre novità legate ad Apple Intelligence presenti nella Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2 (oltre chiaramente alla nuova app Salute discussa poco sopra); ecco una breve panoramica (via MacRumors):

Siri AI parla più lingue – nella prima versione stabile di iOS 27, Siri AI è disponibile esclusivamente in inglese; con la nuova versione in anteprima, l’assistente parla in coreano, francese, giapponese, portoghese e spagnolo; non sembra comunque esserci spazio per il debutto europeo.

– nella prima versione stabile di iOS 27, Siri AI è disponibile esclusivamente in inglese; con la nuova versione in anteprima, l’assistente parla in coreano, francese, giapponese, portoghese e spagnolo; non sembra comunque esserci spazio per il debutto europeo. Piccole modifiche tra le impostazioni di Siri (immagine 1) – tra le impostazioni di Siri, Apple ha rinominato la vecchia sezione “Accesso app” in “App escluse”; sostanzialmente, il colosso di Cupertino ha capovolto il meccanismo di scelta delle app da escludere; ora gli utenti possono scegliere contemporaneamente quali app escludere da Siri.

(immagine 1) – tra le impostazioni di Siri, Apple ha rinominato la vecchia sezione “Accesso app” in “App escluse”; sostanzialmente, il colosso di Cupertino ha capovolto il meccanismo di scelta delle app da escludere; ora gli utenti possono scegliere contemporaneamente quali app escludere da Siri. Contesto di chiamata (immagine 2) – Apple ha aggiunto avvisi per gli anniversari alla funzione Contesto di chiamata di Apple Intelligence; quando l’utente eeffettua una chiamata e ha impostato un anniversario per quella persona nell’app Contatti, sopra ai sei pulsanti disponibili durante una chiamata nell’app Telefono comparirà questo avviso.

Novità nascoste (o in fase di sviluppo) dalla Beta 1 di iOS 27.2

Chiudiamo questa rassegna parlandovi brevemente di due novità nascoste (o in fase di sviluppo) dalla Beta 1 di iOS 27.2 che non sappiamo ancora quando verranno effettivamente implementate:

Opzione “Overwrite iPhone storage” (è esclusiva per gli utenti cinesi, almeno per il momento) – alcuni riferimenti presenti nel codice sorgente della Beta 1 di iOS 27.2 suggeriscono che, in futuro, gli utenti potranno sovrascrivere l’intera memoria del dispositivo con “dati vuoti”, distruggendo in aggiunta le chiavi di crittografia rispetto alla funzione di formattazione esistente (via 9to5Mac).

Sostituzione delle app – questa novità per gli sviluppatori farà in modo che gli utenti possano trasferire dati e impostazioni da un’app esistente alla sua sostituta designata, rendendo ancora più agevole la transizione. Gli utenti potranno scegliere tra “Sposta dati e impostazioni dell’app” o “Non spostare nulla”. La funzione sembra essere limitata ai casi in cui uno sviluppatore sostituisce una delle proprie app con un’app nuova vista come “successore designato”; non ha effetto, quindi, nel passaggio tra due app concorrenti di sviluppatori diversi.

Lo sviluppatore consiglia di spostare i dati e le impostazioni dell’app ” ” esistente %1$@nella nuova %2$@app ” “. L’iPhone può farlo automaticamente ora, prima che tu inizi a utilizzare la nuova app. Successivamente, la vecchia app verrà eliminata da questo iPhone.

Quelle appena discusse sono le principali novità emerse dalle Beta 1 “per lo sviluppo” di iOS 27.2. Nel caso in cui dovessero saltar fuori altre novità (e la cosa è molto probabile), pubblicheremo ulteriori articoli dedicati.

Considerando le cose annunciate alla WWDC26 che non sono poi state implementate con la prima versione stabile, è possibile che le prossime Beta del ciclo di sviluppo possano riservarci alcune sorprese e includere ulteriori novità.