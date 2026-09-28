A due settimane esatte dal rilascio della prima versione stabile dei sistemi operativi di nuova generazione, Apple ha avviato il rilascio di alcune patch correttive per quasi tutti i suoi sistemi operativi di ultima generazione, ovvero iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili.

Tutti gli aggiornamenti in questione si concentrano, come di consueto per le patch correttive, sulla risoluzione di bug (soprattutto sugli iPhone più recenti) e sulla sistemazione di altri problemi, anche legati alla sicurezza. Andiamo a scoprire i dettagli delle build e come installare questi aggiornamenti su tutti i dispositivi compatibili.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Apple corregge i bug presenti nelle più recenti versioni dei suoi sistemi operativi

Come anticipato in apertura, Apple ha avviato il rilascio in forma stabile della prima patch correttiva per alcuni dei suoi sistemi operativi della generazione 2026-27, ovvero iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate e visionOS 27, su tutti i dispositivi compatibili.

L’obiettivo principale di questi aggiornamenti minori (che di norma non portano con sé nuove funzionalità) è quello di migliorare la stabilità del sistema, correggere i bug presenti e risolvere alcune vulnerabilità sul fronte della sicurezza.

Prima di andare avanti, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti minori anche per alcune versioni di iOS, iPadOS e macOS precedenti alle più recenti:

iOS 27.0.1 e iPadOS 27.0.1

Tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 11 in avanti) e gli iPad compatibili (modelli lanciati da fine 2020) stanno ricevendo la prima patch correttiva per le più recenti versioni di iOS e iPadOS, ovvero iOS 27.0.1 e iPadOS 27.0.1.

La build che porta con sé iOS 27 e iPadOS 27 è la 24A446 (sostituisce la 24A437 rilasciata come versione stabile di iOS 27.0 e iPadOS 27.0 lo scorso 14 settembre). L’aggiornamento a iOS 27.0.1 ha un peso di 1,21 GB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 27.0).

Le note di rilascio dell’aggiornamento parlano principalmente della risoluzione di due bug relativi ai più recenti iPhone 18 Pro ma c’è anche un fix che coinvolge tutti i modelli di iPhone.

Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi per iPhone, tra cui la correzione degli errori seguenti: iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potevano riavviarsi in maniera inaspettata dopo un’autenticazione fallita con Face ID

Un artefatto poteva apparire sulle foto catturate a 2x in certe condizioni di luce con apertura f/1.48 su un piccolo numero di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Aprire simultaneamente il Centro delle Notifiche e il Centro di Controllo poteva rendere non responsivo il touchscreen

macOS 27.0.1 Golden Gate

Il primo aggiornamento minore per la più recente generazione di macOS, ovvero con macOS 27.0.1 Golden Gate, è ora ora disponibile su tutti i computer Mac compatibili (ovvero quelli con chip Apple Silicon) tramite la build 26A434 (sostituisce la 26A428 rilasciata come versione stabile di macOS 27 Golden Gate il 14 settembre scorso).

visionOS 27.0.1

Apple ha rilasciato una patch correttiva anche per la più recente versione di visionOS, il sistema operativo del visore Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 27.0.1 è la 24M472 (sostituisce la precedente 24M362 rilasciata come versione stabile di visionOS 27 il 14 settembre scorso).

Come installare gli aggiornamenti dei sistemi operativi Apple

Queste patch correttive basate sulla prima versione stabile di tutti i sistemi operativi della generazione “OS 27” sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile. La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato da Apple, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):