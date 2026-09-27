Il vertice assoluto della gamma smartphone di Cupertino raggiunge una quota economica senza precedenti, demolendo ogni precedente record di convenienza. Per chi è alla ricerca del massimo della tecnologia mobile senza compromessi su display, autonomia e comparto video, eBay lancia un’offensiva di prezzo devastante su iPhone 17 Pro Max da 256GB: il dispositivo crolla infatti a 1.179,00€ rispetto ai 1.489,00€ del listino ufficiale, con un risparmio netto di ben 310 euro. La promozione interessa le due varianti cromatiche più iconiche e richieste, la raffinata livrea Argento e l’appariscente Arancione. Una cifra straordinaria per portarsi a casa il colosso in titanio di Apple con garanzia e protezione acquirenti incluse. Analizziamo i punti di forza del modello e i dettagli dell’offerta.

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iPhone 17 Pro Max: Potenza A19 Pro, Titanio e Display da 6,9″

La declinazione Pro Max si conferma lo strumento definitivo per creatori di contenuti, professionisti e appassionati che pretendono il massimo da ogni singolo comparto:

Chipset Apple A19 Pro: Architettura a 3 nanometri di seconda generazione capace di gestire carichi di lavoro estremi, gaming con ray tracing a livelli da console e la piena suite di elaborazione on-device di Apple Intelligence.

Architettura a 3 nanometri di seconda generazione capace di gestire carichi di lavoro estremi, gaming con ray tracing a livelli da console e la piena suite di elaborazione on-device di Apple Intelligence. Display Super Retina XDR OLED da 6,9 Pollici: Uno schermo monumentale con cornici ridotte all’osso, tecnologia ProMotion adattiva da 1 a 120Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit per una visibilità cristallina anche in pieno sole.

Uno schermo monumentale con cornici ridotte all’osso, tecnologia ProMotion adattiva da 1 a 120Hz e luminosità di picco fino a 3.000 nit per una visibilità cristallina anche in pieno sole. Sistema Fotografico Pro Fusion da 48MP: Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, ultra-grandangolare ad altissima definizione e teleobiettivo a tetraprisma con zoom ottico 5x potenziato, affiancati dal supporto alla registrazione ProRes e Apple Log.

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, ultra-grandangolare ad altissima definizione e teleobiettivo a tetraprisma con zoom ottico 5x potenziato, affiancati dal supporto alla registrazione ProRes e Apple Log. Autonomia da Record e Scocca in Titanio: Grazie all’efficienza del processore e alla batteria di dimensioni generose, garantisce oltre due giornate di utilizzo standard, protetto da un telaio in titanio leggero e vetro Ceramic Shield di nuova generazione.

Argento o Arancione: 310€ di Risparmio Diretto sul Taglio da 256GB

La configurazione in offerta è quella perfetta per l’uso prolungato nel tempo: 256GB di memoria interna offrono tutto lo spazio necessario per archiviare video in 4K a 120fps, scatti in ProRAW e decine di applicazioni pesanti senza l’ansia dello spazio esaurito.

Con un prezzo finale di 1.179,00€, entrambe le colorazioni toccano una soglia solitamente riservata al modello Pro più piccolo, rendendo il salto al display da 6,9″ e alla super-batteria del Pro Max un passaggio naturale ed estremamente conveniente.

Avviso su scorte e disponibilità: Gli sconti di oltre 300 euro sui modelli Pro Max di Apple venduti su eBay registrano vendite fulminee e scorte numericamente ridotte. Se al momento dell’apertura del link visualizzate un importo differente, significa che il lotto promozionale per quel colore è andato esaurito. Vi invitiamo a monitorare costantemente i nostri canali Telegram per intercettare i rifornimenti in tempo reale!

Riepilogo Offerte iPhone 17 Pro Max su eBay

Di seguito i collegamenti diretti per ordinare il vostro iPhone 17 Pro Max al prezzo minimo assoluto:

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Riuscire ad acquistare iPhone 17 Pro Max da 256GB sotto i 1.180 euro rappresenta senza ombra di dubbio una delle occasioni più ghiotte dell’intera stagione tecnologica. Considerando l’incredibile tenuta del valore nel tempo tipica dei modelli Pro Max e la protezione totale garantita dagli acquisti su eBay, consigliamo di approfittare dello sconto prima dell’esaurimento definitivo delle unità promozionali.

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