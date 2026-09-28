HUAWEI è senza dubbio una delle aziende leader del settore degli smartwatch e i suoi modelli sono già in grado di segnalare agli utenti un rischio maggiore di problemi di glicemia, sebbene non misurino effettivamente il glucosio.

Ebbene, il colosso cinese ha reso noto di avere lavorato per quattro anni a un dispositivo per il test della glicemia e ciò rappresenterebbe un passo avanti significativo.

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Una novità importante in arrivo da HUAWEI

Nel corso di un evento all’università di Pechino, He Gang, CEO di HUAWEI Consumer Business Group, ha dichiarato che la sua azienda prevede di lanciare un dispositivo per il test della glicemia, precisando che la tecnologia su cui si basa ha richiesto quattro anni per raggiungere un livello ritenuto accettabile e pronto per l’industrializzazione.

Purtroppo He Gang non ha fornito ulteriori dettagli su questo device e, pertanto, non si sa che aspetto abbia, come funzioni o se sarà effettivamente qualcosa da indossare al polso.

Ad ogni modo, tutto sembra suggerire che HUAWEI sia al lavoro su un sistema di monitoraggio della glicemia non invasivo, in quanto esistono già glucometri con prelievo di sangue e monitor continui della glicemia invasivi e non avrebbe senso, pertanto, dedicare quattro anni alla ricerca soltanto per sviluppare un’altra versione di qualcosa che già esiste.

Resta da capire anche di quanto tempo avrà bisogno il produttore per arrivare al dispositivo pronto per la commercializzazione ma è probabile che ci sarà da avere pazienza ancora per un po’. La speranza è che HUAWEI possa fornire a breve qualche dettaglio in più.