Come da programma, a pochi giorni dall’annuncio dei nuovi iPhone e dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha avviato il rollout di iOS 27 e iPadOS 27, portando su tutti gli iPhone e iPad compatibili la prima versione in forma stabile dei due sistemi operativi di ultima generazione.

Le novità sono tantissime e coinvolgono, in primis, Apple Intelligence. Prima di addentrarci alla scoperta dei dettagli sulle build in distribuzione e su come aggiornare i dispositivi compatibili, segnaliamo che il colosso di Cupertino ha rilasciato anche macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili.

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iOS 27 e iPadOS 27 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 27 e iPadOS 27 su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone 11 in avanti) e iPad compatibili (modelli lanciati da fine 2020). La prima versione stabile della nuova generazione di iOS e iPadOS arriva al culmine di un ciclo di sviluppo che è durato circa tre mesi.

La build che porta con sé iOS 27 e iPadOS 27 è la 24A437 (sostituisce la 23G90 rilasciata come versione stabile di iOS 26.6.2 e iPadOS 26.6.2 lo scorso 8 settembre). L’aggiornamento a iOS 27 ha un peso di 310,4 MB su iPhone 14 Pro (provenendo dalla Release Candidate).

Segnaliamo inoltre un piccolo “errore” che si è verificato ad alcuni utenti che eseguivano iOS 26.6.2 sul proprio iPhone: anche selezionando “Aggiorna ad iOS 27” in basso alla schermata, l’iPhone mostrava un aggiornamento a iOS 26.7 dal peso considerevole (oltre 13 GB su iPhone 17); in realtà si tratta di iOS 27 e la visualizzazione errata è dovuta a un bug.

Le note di rilascio di iOS 27

In un articolo dedicato vi abbiamo parlato delle numerosissime novità portate al debutto da iOS 27 e iPadOS 27 ma anche dei dispositivi compatibili. Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano la prima versione in forma stabile del sistema operativo sugli smartphone della Mela morsicata.

iOS 27 introduce la nuova generazione di Apple Intelligence, oltre a funzionalità inedite che aiutano i genitori a creare esperienze digitali sicure per i bambini e a miglioramenti che rendono iOS più reattivo e piacevole da usare. La nuova generazione di Apple Intelligence offre funzionalità innovative in tutte le app che semplificano le attività quotidiane, come la modifica delle immagini in Foto, la comunicazione in Messaggi e Mail, e la navigazione in Safari. I nuovi controlli parentali e gli aggiornamenti di “Tempo di utilizzo” rendono la funzionalità più intuitiva e facile da usare, consentendo ai genitori di creare un’esperienza digitale ottimale per i propri figli. Inoltre, grazie ai miglioramenti al design, alle prestazioni, alla connettività, alla ricerca e ad altre caratteristiche, l’esperienza su iOS 27 è stata perfezionata e migliorata, rendendola ancora più piacevole.

Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti (soprattutto con quelli importanti), Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con iOS 27 e iPadOS 27 su tutti i dispositivi supportati.

La lista delle vulnerabilità risolte (126 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti, più o meno “profonde”, dell’intero sistema operativo. Per maggiori informazioni trovate qua il bollettino completo sul portale del supporto.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 27 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie). La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 27 sugli iPad.

Apple ha rilasciato anche iOS e iPadOS 26.7

Per coloro che non dispongono di un iPad compatibile o per coloro che decidono di non aggiornare il proprio iPhone o iPad alla versione 27 del sistema operativo, Apple ha rilasciato il settimo aggiornamento intermedio per iOS 26 e iPadOS 26.

Con l’obiettivo di risolvere alcune vulnerabilità lato sicurezza (trovate qui il bollettino coi dettagli sulle 82 CVE risolte) e sistemare alcuni bug, il colosso di Cupertino ha rilasciato i nuovi iOS 26.7 e iPadOS 26.7 tramite la build 22H124 (sostituisce la precedente 23G90 rilasciata come versione stabile di iOS 26.6.2 e iPadOS 26.6.2 lo scorso 8 settembre) che ha un peso di 1,06 GB su iPhone 17 (provenendo da iOS 26.6.2). Ecco il breve changelog: