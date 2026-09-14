A pochi giorni dal rilascio della Release Candidate, Apple ha avviato il rollout della prima versione in forma stabile di macOS 27 Golden Gate, la nuova generazione di macOS, su tutti i computer Mac supportati.

La nuova versione del sistema operativo, che porta con sé tantissime novità e si configura come versione di “rottura” rispetto al passato in termini di supporto, affianca altri aggiornamenti in rollout quali iOS e iPadOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 di cui abbiamo parlato in articoli dedicati. Scopriamo tutti i dettagli della nuova versione di macOS.

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Arriva macOS 27 Golden Gate

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato macOS 27 Golden Gate su tutti i computer Mac compatibili. La prima versione in forma stabile della nuova generazione di macOS arriva a circa tre mesi dall’avvio del ciclo di sviluppo.

La build che porta con sé il macOS è la 26A428 (sostituisce la 25G83 rilasciata come versione stabile di macOS 26.6.2 Tahoe lo scorso 17 agosto) e ha un peso di 26,98 GB su MacBook Air M3 (provenendo da macOS 26.6.2 Tahoe).

Prima di andare oltre, segnaliamo che assieme al primo rilascio in forma stabile della nuova generazione di macOS, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuovi aggiornamenti intermedi per le due precedenti generazioni di macOS:

macOS 26.7 Tahoe tramite la build 25G229 (sostituisce la 25G83 rilasciata come versione stabile di macOS 26.6.2 Tahoe lo scorso 17 agosto)

tramite la build (sostituisce la 25G83 rilasciata come versione stabile di macOS 26.6.2 Tahoe lo scorso 17 agosto) macOS 15.8 Sequoia tramite la build 24H23 (sostituisce la 24G824 rilasciata come versione stabile di macOS 15.7.8 Sequoia lo scorso 27 luglio)

Le note di rilascio di macOS 27 Golden Gate

Abbiamo parlato delle novità che arrivano con la nuova versione di macOS in un articolo dedicato. Di seguito, invece, riportiamo le note di rilascio che accompagnano la prima versione in forma stabile di macOS 27 Golden Gate sui computer della Mela morsicata.

macOS 27 introduce Apple Intelligence nelle app, nuovi controlli parentali e un’ampia gamma di miglioramenti che rendono il Mac ancora più reattivo, affidabile e piacevole da usare. Apple Intelligence nelle app

Scopri come le app che usi ogni giorno diventano più intelligenti e utili, dalla navigazione sul web in Safari alla modifica delle foto.

Scopri come le app che usi ogni giorno diventano più intelligenti e utili, dalla navigazione sul web in Safari alla modifica delle foto. Design

Gli aggiornamenti a Liquid Glass in macOS migliorano la leggibilità, aggiungono più carattere e definizione alle icone delle app e ti consentono di personalizzarne l’aspetto.

Gli aggiornamenti a Liquid Glass in macOS migliorano la leggibilità, aggiungono più carattere e definizione alle icone delle app e ti consentono di personalizzarne l’aspetto. Miglioramenti del sistema

Scopri molti piccoli dettagli che rendono l’uso del Mac ancora più piacevole, ad esempio esperienze più veloci e fluide in varie aree del sistema.

Scopri molti piccoli dettagli che rendono l’uso del Mac ancora più piacevole, ad esempio esperienze più veloci e fluide in varie aree del sistema. Sicurezza dei bambini

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Le vulnerabilità risolte lato sicurezza

Come avviene di consueto con il rilascio di nuovi aggiornamenti importanti, Apple ha pubblicato il bollettino legato alle novità sul fronte della sicurezza che vengono implementate con macOS 27 Golden Gate (trovate qua il dettaglio completo) sul portale del supporto.

La lista delle vulnerabilità risolte (ben 209 CVE) e delle correzioni apportate è abbastanza corposa e spazia su varie parti più o meno “profonde” dell’intero sistema operativo. Ci sono novità lato sicurezza anche per le due versioni meno recenti di macOS: trovate qua il bollettino per macOS 26.7 Tahoe (153 CVE risolte) e qua il bollettino per macOS 15.8 Sequoia (154 CVE risolte).

Come installare l’aggiornamento su un Mac compatibile

Giunti alla fine, è bene ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento sui computer della Mela morsicata, compatibile esclusivamente coi computer Mac dotati di chip Apple Silicon.

Per aggiornare macOS è sufficiente recarsi nel menu Apple, seguire il percorso “Preferenze di Sistema > Aggiornamento software” e attendere la notifica di aggiornamento disponibile; a questo punto, sarà sufficiente cliccare su “Aggiorna ora”.