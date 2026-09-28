Uno schermo da 17,3 pollici raramente scende sotto quota 900 euro con una GPU integrata di fascia alta come la Radeon 680M. HP OmniBook 3 17-dp0000slx rompe questo schema con un taglio di prezzo che porta il notebook al suo minimo storico su Amazon. La combinazione di AMD Ryzen 7 160 e display FHD IPS antiriflesso da 300 nits raramente si trova a queste condizioni economiche. Vediamo insieme le caratteristiche di questo laptop e i dettagli dell’offerta.

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HP OmniBook 3 17-dp0000slx, il display generoso incontra la potenza AMD

HP OmniBook 3 rappresenta la nuova generazione entry/mid-range del produttore, pensata specificamente per studenti e utenti home/office che necessitano di uno strumento affidabile per la produttività quotidiana. Il cuore pulsante di questo notebook è il processore AMD Ryzen 7 160, un’APU della famiglia Mendocino con architettura Zen recente, abbinata a una GPU Radeon 680M integrata, tra le più performanti attualmente disponibili sul mercato per uso ufficio e multimedia leggero.

La dotazione tecnica prevede 8 GB di RAM e uno storage SSD da 512 GB, quest’ultimo garante di velocità di sistema decisamente superiori rispetto ai tradizionali hard disk meccanici. Il vero punto di forza del dispositivo resta però il display: 17,3 pollici con risoluzione FHD (1920×1080), pannello IPS e trattamento antiriflesso, con una luminosità dichiarata di 300 nits che rende testi, slide e contenuti video estremamente nitidi anche durante sessioni di lavoro prolungate.

Sul fronte della connettività, il notebook offre una dotazione completa con porta HDMI per il collegamento a monitor esterni, connettori USB-A per periferiche varie e una pratica USB-C Power Delivery per la ricarica. Non manca il jack audio per cuffie e dispositivi esterni.

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda l’affidabilità: l’intera gamma OmniBook 3 viene sottoposta da HP a oltre 200 test di affidabilità, tra cui 25.000 aperture del coperchio, verifiche termiche estreme e ben 10 milioni di battute sulla tastiera. Si tratta di garanzie concrete per chi cerca un dispositivo destinato a un utilizzo intensivo e prolungato nel tempo, tra aule universitarie, uffici e ambiente domestico.

Il sistema operativo Windows 11 completa una configurazione pensata per gestire con fluidità Teams, Excel, Canva e le principali attività di studio e lavoro leggero, senza rinunciare a un’esperienza multimediale piacevole grazie all’ampio schermo.

Sconto record su amazon per HP OmniBook 3

Il prezzo di HP OmniBook 3 17-dp0000slx crolla su Amazon a 599€, rispetto al prezzo di listino di 879€. Si tratta di uno sconto del 32%, equivalente a un risparmio di 280€, che porta il notebook al prezzo più basso mai registrato per questo modello specifico. Un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un display generoso e una configurazione bilanciata senza spendere una cifra proibitiva. La disponibilità è garantita direttamente tramite Amazon, con tutte le garanzie del caso per un acquisto sicuro e tracciabile.

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