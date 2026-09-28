Il volantino Lidl valido da giovedì 1° ottobre a mercoledì 7 ottobre 2026 porta con sé una delle ondate Parkside più ricche dell’anno, con oltre 120 offerte tra fai da te, bricolage e cura del giardino. Il taglio è quello dell’inizio autunno: molti utensili a batteria della serie da 12V a prezzi molto contenuti, qualche strumento di precisione e una selezione di attrezzi per sistemare il giardino prima della stagione fredda. Vale la pena specificare che questa è la tornata in partenza il giovedì: da lunedì 5 ottobre è attesa un’ulteriore ondata di offerte, di cui parleremo in un articolo dedicato appena saranno disponibili i prodotti anche sul sito, anche se vi forniamo già qualche anticipazione interessante.

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Trapani, avvitatori e batterie, il cuore dell’offerta

Il pezzo forte è il trapano battente ricaricabile Parkside Performance, proposto a 27,99€. Dotato di motore brushless e tre funzioni impostabili, perforazione, percussione e scalpellatura, offre un’energia di percussione di 1,1 Joule e un mandrino SDS, con un diametro massimo del foro di 13 mm su legno, calcestruzzo e pietra e di 10 mm su metallo. Va tenuto presente che, come per molti altri strumenti della serie, batteria e caricabatterie non sono inclusi nella confezione e funzionano solo con gli accessori a marchio Parkside.

Per chi cerca qualcosa di più completo, il set trapano avvitatore Parkside Performance costa 49€ e include due batterie da 12V e 2Ah, caricabatterie, set di punte e bit e una borsa, con una coppia massima di 35 Nm e 20 livelli di coppia più uno dedicato alla foratura. C’è poi l’avvitatore a percussione ricaricabile Parkside Performance a 19,99€, con una coppia massima di 170 Nm e una frequenza nominale fino a 4.000 colpi al minuto. Per completare la dotazione, il set di punte da trapano Parkside a 3,99€ è disponibile per legno, pietra, multifunzione o con attacco SDS, mentre la batteria da 4Ah a 19,99€ è compatibile con gli attrezzi della serie da 12V.

Levigatura, taglio e lavori di precisione

Chi lavora con la precisione potrà orientarsi sulla livella laser ricaricabile Parkside Performance a 49€, che proietta linee verticali e orizzontali con un raggio d’azione fino a 25 metri e un supporto magnetico orientabile. Nel reparto levigatura, la smerigliatrice orbitale ricaricabile Parkside Performance è proposta a 39,99€: integra un sistema di aspirazione con contenitore raccogli polvere e arriva a 20.000 oscillazioni al minuto, con quattro fogli di carta abrasiva in dotazione, mentre batteria e caricabatterie vanno acquistati a parte.

Sul fronte del taglio, la smerigliatrice angolare ricaricabile Parkside Performance a 29,99€ monta un motore brushless, un disco da 76 mm e permette una profondità di taglio fino a 16,3 mm. Completa la selezione l’elettroutensile multiuso ricaricabile Parkside Performance a 24,99€, con 6 livelli di velocità e accessori inclusi, pensato per tagliare, levigare e raschiare nei lavori più fini.

Giardino e cura degli spazi esterni

Il volantino dedica ampio spazio anche al verde. Spicca il soffiatore aspiratore e trituratore per foglie a benzina Parkside a 99€, con motore a due tempi da 0,9 kW e sacco di raccolta da 45 litri, mentre chi cerca una soluzione più leggera troverà il mini soffiatore ricaricabile 3 in 1 Parkside a 14,99€, che aspira, soffia e gonfia, con una velocità dell’aria fino a 95 metri al secondo.

Tra gli altri articoli per il giardino ci sono la serra da giardino Parkside a 49€, con struttura in metallo, telo antistrappo e dimensioni di 140x200x140 cm, i sacchi pieghevoli da giardino a 6,99€ nella confezione da due pezzi, le forbici per potatura a 2,99€ nelle versioni bypass, a incudine o universali, e il tagliarami telescopico Parkside a 12,99€, con manici estensibili da 64 a 85 cm e un diametro di taglio fino a 40 mm.

Scala, illuminazione e abbigliamento da lavoro

Completano l’offerta la scala pieghevole multifunzione Parkside a 99€, una soluzione 3 in 1 con portata massima di 150 kg, utilizzabile come scala da appoggio, a libro o come scaletto, e la lampada LED ricaricabile da tavolo Parkside a 12,99€, con due sorgenti luminose orientabili e un flusso di 700 lumen. Per chi lavora in officina o in garage ci sono anche i pantaloni in jeans da lavoro Parkside a 12,99€, in cotone resistente e con tasche porta-attrezzi.

Prezzo e disponibilità

Le offerte Parkside sono disponibili nei punti vendita Lidl da giovedì 1° ottobre 2026, fino a esaurimento scorte. Come sempre per questo tipo di articoli non è possibile acquistarli online sul sito Lidl Italia, e trattandosi di prodotti non alimentari a rotazione rapida conviene non aspettare troppo prima di andare in negozio. Prima dell’acquisto, controllate sempre nella scheda di ciascun utensile se batteria e caricabatterie sono inclusi, perché per diversi modelli della serie Performance vanno presi separatamente.

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