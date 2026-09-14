Oltre a macOS 27 Golden Gate, iOS 27 e iPadOS 27 di cui vi abbiamo già parlato tramite articoli dedicati, Apple ha avviato il rilascio anche di watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 su tutti i dispositivi compatibili.

Il colosso di Cupertino sta quindi portando la prima versione in forma stabile anche per le nuove generazioni di watchOS, tvOS e visionOS che includono miglioramenti sul fronte della sicurezza e, come abbiamo già avuto modo di vedere, tantissime novità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gli Apple Watch supportati ricevono watchOS 27

Arriva la nuova generazione di watchOS, ovvero watchOS 27, ora disponibile su tutti gli Apple Watch compatibili (ovvero dal Watch Series 9 in poi) tramite la build 24R364 (sostituisce la 23U67 rilasciata come versione stabile di watchOS 26.6 lo scorso 27 luglio) che ha un peso di 1,4 GB su Apple Watch Series 10 (provenendo proprio da watchOS 26.6).

L’aggiornamento porta con sé tantissime novità che vi abbiamo già raccontato in un articolo dedicato. Come anticipato, l’aggiornamento si preoccupa inoltre di implementare novità sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino diffuso da Apple che parla di 93 CVE risolte).

Apple TV e HomePod compatibili ricevono tvOS e audioOS 27

Apple TV e HomePod compatibili stanno ora ricevendo il nuovo major update a tvOS 27 e audioOS 27; questa nuova versione di tvOS e audioOS è in distribuzione sul canale stabile attraverso la build è la 24J361 (sostituisce la 23L773, rilasciata come versione stabile di tvOS 26.6 e audioOS 26.6 lo scorso 27 luglio).

Nonostante si tratti di un aggiornamento importante, le novità non sono tantissime (o, almeno, non sono paragonabili a quelle per gli altri OS). Il colosso di Cupertino ha comunque svolto il classico lavoro sul fronte della sicurezza, risolvendo svariate vulnerabilità (trovate qua il bollettino completo che parla di 89 CVE risolte).

Gli Apple Vision Pro ricevono visionOS 27

Apple ha rilasciato il major update anche per visionOS, il sistema operativo dei visori Apple Vision Pro. La build del nuovo visionOS 27 è la 24M362 (sostituisce la precedente 23O780 rilasciata come versione stabile di visionOS 26.6.1 lo scorso 17 agosto).

Anche in questo caso abbiamo svariati miglioramenti sul fronte della sicurezza (trovate qua il bollettino completo che parla di 124 CVE risolte). L’aggiornamento supporta le due generazioni dei visori.

Come installare le nuove versioni di watchOS, tvOS e visionOS

Le versioni stabili dei nuovi major update per i sistemi operativi watchOS, tvOS e visionOS sono già disponibili al download per tutti gli utenti in possesso di un dispositivo compatibile.

La prassi per effettuare l’aggiornamento è la stessa di qualsiasi altro aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino, ovvero la seguente (a seconda del dispositivo):