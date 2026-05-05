Nella serata di ieri, Apple ha rilasciato le Release Candidate “per lo sviluppo” e “pubbliche” di iOS 26.5, iPadOS 26.5, macOS 26.5 Tahoe, watchOS 26.5, tvOS 26.5 e visionOS 26.5 su tutti i dispositivi compatibili, compiendo il potenziale ultimo step del quinto ciclo di sviluppo intermedio per tutti gli “OS 26”.

I giochi sono ormai fatti e, in questo articolo, ci concentreremo su ciò che caratterizzerà il quinto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS, raccontandovi le novità evidenziate nel changelog e qualche altra curiosità “dietro le quinte”. Scopriamo tutti i dettagli.

Scopriamo le principali novità che debutteranno con iOS 26.5

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato ieri sera la Release Candidate di iOS 26.5 e di tutti gli altri OS 26.5 sia agli sviluppatori registrati che ai beta tester pubblici, ultimando in sostanza il ciclo di sviluppo verso il quinto aggiornamento intermedio per tutti i sistemi operativi di ultima generazione.

Nel parlarvi della nuova build (23F75) distribuita dal colosso di Cupertino come RC di iOS 26.5, abbiamo condiviso lo screenshot con le informazioni sull’aggiornamento: mentre in italiano si parla (ma dovrebbe essere provvisorio) solo del fatto che “l’aggiornamento include miglioramenti e risoluzioni di problemi per il dispositivo“, il changelog in inglese evidenzia la presenza di tre principali novità che discuteremo di seguito.

Messaggistica RCS con crittografia end-to-end

Con la beta 1 di iOS 26.5, Apple ha introdotto il supporto alla messaggistica RCS con crittografia end-to-end per le conversazioni tra iPhone e Android nell’app Messaggi, seppur in beta, dopo averlo parzialmente testato nel precedente ciclo di sviluppo. La novità farà parte della versione definitiva del quinto aggiornamento intermedio ed è la prima delle tre evidenziate dal changelog:

La messaggistica RCS crittografata end-to-end (beta) in Messaggi è disponibile con gli operatori supportati e verrà implementata gradualmente. Per ulteriori informazioni, visita:https://support.apple.com/108048

Con iOS 26.5, gli utenti visualizzeranno una nuova opzione per attivare la crittografia end-to-end nella sezione delle impostazioni dedicata all’app Messaggi. Questa opzione sarà abilitata per impostazione predefinita e rimarrà attiva anche per le conversazioni con utenti Android. Va però segnalato che, in Italia, nessun operatore supporta ancora la messaggistica RCS su iPhone.

Nuovo sfondo “Luminosità del Pride” (Collezione Pride 2026)

Nella giornata di ieri, a poche ore dal rilascio delle Release Candidate, Apple ha presentato la Collezione Pride 2026, pensata (come di consueto) per celebrare la comunità LGBTQ+ di tutto il mondo durante il mese del Pride (e oltre).

Tra gli elementi costitutivi della collezione rientra uno sfondo per iPhone (e per iPad) chiamato Luminosità del Pride che arricchirà il pacchetto di sfondi Pride già esistente, come potrete notare dalla seguente immagine, e debutterà proprio con iOS 26.5 (e iPadOS 26.5) su tutti i dispositivi supportati.

Questo sfondo per iPhone e iPad ha un “design gioioso e dinamico complementare, con colori personalizzabili“, ed è disponibile in undici varianti predefinite e in una variante personalizzabile: l’utente potrà scegliere fino a 12 colori (da una palette di 75 colori) che si combineranno per creare un effetto gradiente a strisce verticali). La seguente galleria d’immagini mostra tutte le varianti disponibili (inclusa un’anteprima di quella personalizzabile).

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Luoghi suggeriti in Mappe di Apple

Dalla beta 1 di iOS 26.5 erano emerse due novità per l’app Mappe di Apple: gli annunci pubblicitari, anche se si tratta di una novità “nascosta” che dovrebbe debuttare nel corso dell’estate a partire da Stati Uniti e Canada, e i luoghi suggeriti, descritti come di seguito nel changelog.

I luoghi suggeriti nelle mappe mostrano consigli basati sulle tendenze nelle vicinanze e sulle tue ricerche recenti.

Nonostante la Release Candidate di iOS 26.5, aprendo Mappe di Apple su un iPhone 14 Pro non vediamo questa funzionalità, segno che (molto probabilmente) si tratta di qualcosa che, almeno inizialmente, non coinvolgerà l’Italia. La seguente immagine mostra un’anteprima della novità.

Altre possibili novità (anche se il focus di Apple è su iOS 27)

Altre due novità di iOS 26.5 dovrebbero essere il supporto alle Attività in tempo reale sugli accessori di terze parti in Europa (consentirà agli accessori di terze parti, al di fuori di Apple Watch quindi, di ricevere e visualizzare le Attività in tempo reale da un iPhone ) e il nuovo abbonamento alle app da 12 mesi su App Store (non sappiamo se possa arrivare da subito anche in Italia). Entrambe sono arrivate con la beta 1.

Rumor e indiscrezioni avevano indicato il quinto ciclo di sviluppo degli OS 26 come quello “decisivo” per la prima tranche di novità per Apple Intelligence dopo la partnership con Google per le potenzialità di Gemini. Così non è stato e, di conseguenza, l’obiettivo di Apple dovrebbe essere quello di mettere a punto il tutto per iOS 27, sistema operativo che verrà presentato tra un mese alla WWDC26.